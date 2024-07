Estate tra le vigne del Monferrato al Braida Wine Resort di Rocchetta Tanaro

A Rocchetta Tanaro (At) tra le colline del Monferrato, patrimonio Unesco, dove la natura regna sovrana e la storia si intreccia con la tradizione vitivinicola, sorge il Braida Wine Resort, un'oasi di pace e tranquillità pronta ad accogliervi per un soggiorno indimenticabile. Immerso tra i vigneti di Barbera, il cuore pulsante della produzione vitivinicola della famiglia Bologna, il Braida Wine Resort rappresenta un connubio perfetto tra l'eleganza della semplicità e la ricercatezza del dettaglio. Qui, ogni elemento narra una storia, ogni angolo regala un'emozione e ogni istante invita a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana per immergersi nella bellezza autentica del Monferrato.

L'esterno del Braida Wine Resort 1/3 Il Braida Wine Resort era un ex cascina del 700 2/3 Relax nella natura al Braida Wine Resort 3/3 Previous Next

Braida Wine Resort: un rifugio di charme tra storia e natura

Ospitato in un'antica cascina risalente al Settecento, originariamente intitolata a San Bernardo da Mentone, il Braida Wine Resort conserva il fascino del passato pur offrendo ai suoi ospiti un comfort moderno e raffinato. Già dei monaci benedettini che qui coltivavano la vite e accoglievano i pellegrini sulla via Francigena, la cascina vanta una ricca storia che si intreccia con la tradizione vitivinicola del territorio. Le sette camere, ciascuna dedicata a un'etichetta iconica di Braida (La Monella, Ai Suma, Bricco dell'Uccellone, Bricco della Bigotta, Montebruna, Il Bacialé, Limonte), raccontano la storia e la passione della famiglia Bologna per la viticoltura. Arredate con gusto e attenzione ai dettagli, le camere offrono una vista mozzafiato sui vigneti e sul panorama suggestivo delle colline piemontesi.

Camera Montebruna del Braida Wine Resort 1/5 Camera Limonte del Braida Wine Resort 2/5 Camera Il Bacialè del Braida Wine Resort 3/5 Camera La Monella del Braida Wine Resort 4/5 Camera Bricco dell‘Uccellone del Braida Wine Resort 5/5 Previous Next

Un'esperienza enogastronomica d'eccellenza al Braida Wine Resort

Per gli amanti del vino, il Braida Wine Resort rappresenta un vero e proprio paradiso. Degustazioni guidate delle etichette più rappresentative di Braida, condotte da un sommelier esperto, permetteranno di scoprire i segreti della produzione enologica che ha reso celebre la famiglia Bologna. Un viaggio sensoriale tra profumi e sapori, tra la tradizione piemontese e l'innovazione, alla scoperta di vini unici che raccontano il territorio e la passione di chi li crea.

Un invito al relax e alla scoperta al Braida Wine Resort

Oltre al piacere del vino, il Braida Wine Resort offre ai suoi ospiti numerose opportunità per rilassarsi e godere delle bellezze del Monferrato. Passeggiate tra i vigneti, escursioni in bicicletta alla scoperta dei borghi medievali e dei sentieri naturalistici, picnic gourmet tra i filari di Barbera per vivere un'esperienza di pura magia immersi nella natura. Ogni istante al Braida Wine Resort è un invito a rallentare, a respirare l'aria pura del Monferrato e a lasciarsi avvolgere dalla bellezza incontaminata del paesaggio.

Un paradiso per i buongustai al Braida Wine Resort

La cucina del Braida Wine Resort è un omaggio alla tradizione piemontese, rivisitata in chiave moderna con un'attenzione particolare ai prodotti locali e di stagione. Lo chef, con la sua creatività e maestria, propone piatti che esaltano i sapori del territorio, abbinati ai vini Braida per un'esperienza gastronomica di altissimo livello. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, tra gusto e raffinatezza, per deliziare il palato e conquistare anche i palati più esigenti.

I vini del Braida Wine Resort

Eventi speciali e matrimoni da sogno al Braida Wine Resort

Il Braida Wine Resort è la location ideale per eventi privati e matrimoni, offrendo una cornice esclusiva e servizi personalizzati per ogni esigenza. Dalle celebrazioni intime alle feste in grande stile, il team del Braida Wine Resort saprà trasformare ogni evento in un ricordo indimenticabile, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.

Braida Wine Resort

Via Case Sparse San Bernardo 33/36, Frazione Asinara - 14030 Rocchetta Tanaro (At)

Tel 328 233 4387