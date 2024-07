“In un angolo di mondo” ad Acireale la pizza è solo con farina integrale

Simona Ligato e Pippo Arcidiacono hanno messo su, ormai da due decenni, una associazione culturale e una pizzeria e bottega, “In un angolo di mondo” ad Acireale (Ct), create per promuovere uno stile di vita più sano, basato sull’utilizzo di cibi, che rispettino le tradizioni: una pizzeria dove, sostanzialmente, non viene utilizzata farina 00 negli impasti.

“In un angolo di mondo” regina la farina integrale

Rispetto a quella raffinata, la farina integrale apporta meno glucidi e calorie, ma dosi superiori di qualunque altro nutriente. I carboidrati sono le molecole principalmente coinvolte nella produzione di Atp della respirazione cellulare, ragion per cui la farina integrale ha un notevole potere energizzante. Le fibre della farina integrale, determinate dalla macinazione del chicco di grano senza decorticatura, risultano prevalentemente insolubili, determinando difficoltà negli impasti, ma contribuiscono a modulare l'assorbimento intestinale riducendo la captazione dei grassi (incluso il colesterolo) e moderando l'indice insulinico complessivo. Inoltre, le fibre del grano alimentano la funzione prebiotica, con i batteri che agiscono da barriera immunitaria difensiva e producono vitamine, aumentando il senso di sazietà, con minor introito calorico e una più dinamica motilità intestinale, con numerosi vantaggi indotti sulla salute. Per cui la ricerca di una soluzione ottimale nella utilizzazione di farine ottenute dalla semplice macinazione dei grani antichi siciliani, dalla loro selezione (fra i 53 in Sicilia di 153 in Italia) e dalla loro miscelazione, per ottenere impasto sufficientemente gradevoli all’estetica e al gusto

Come sono le pizze di “In un angolo di mondo”

Certamente, allo stato attuale, non si ottengono pizze di stile napoletano con cornicione. Peraltro, la ricerca di soluzioni salutistiche, sempre di concerto con i produttori di farine, investe anche la produzione del pane, che il locale propone in vendita all’ingresso, unitamente ad una selezione di altri prodotti provenienti da agricoltura biologica, possibile siciliani. Ovviamente la ricerca della soluzione ottimale passa anche da un più sapiente utilizzo del lievito madre (che qui viene rinnovato giornalmente da oltre 50 anni), per avere prodotti molto più digeribili. Le pizze sono condite con ingredienti di stagione, provenienti prevalentemente dall’orto di casa o di conoscenza diretta, fra i quali non c’è’ traccia di salumi o carni e i prodotti caseari sono molto selezionati fra i produttori siciliani. Vengono proposti anche alcuni dolci, preparati senza proteine animali, ne’ zuccheri di sintesi.

Pizza zucchine e mandorle di In un angolo di mondo
La pizza di In un angolo di mondo è fatta con farina integrale
Pizza alle melanzane di In un angolo di mondo
Il gelato fatto con bevande vegetali da In un angolo di mondo

Fra le diverse proposte disponibili (riportate su una lavagna all’ingresso) dopo avere scelto un vino “ultrabio” di Pantelleria del famoso Battista Belvisi, che migliora man mano che si porta a temperatura ambiente, ci è stato offerto un assaggio di patate bio al forno, Poi è stata assaggiata una pizza con cime di rapa, ricotta, olive e mollica atturrata. Quindi, una pizza, con impasto senza glutine (per il quale bisogna prenotare), con crema e foglie di cavolo trunzu di Aci, noci panuzzara, mele golden essiccate. Infine, i dolci; una leggerissima torta caprese bio, dolcificata con fruttosio e un tiramisù bio, preparati con grande rigore e appaganti al palato. A fronte di soluzioni, già interessantissime sul piano degli impasti, meno interessante gustativa mente, potrebbero sembrare gli ingredienti, essendo dichiaratamente privi di sostanze chimiche, le quali hanno sempre anche un effetto esaltatore della sapidità.

I vini naturali di “In un angolo di mondo”

I vini proposti sono prevalentemente “naturali”, cioè ottenuti da uve raccolta a mano e coltivate senza l'uso di sostanze chimiche, come pesticidi di sintesi, erbicidi, insetticidi e senza aggiunta di lieviti o enzimi, che aiutano la fermentazione, senza aggiunta di zuccheri o mosti concentrati, e senza chiarificazione micro-filtrazione. È possibile acquistare il pane ed i prodotti bio nella bottega eco-sostenibile all’ingresso del locale. Ottime le proposte di vini naturali.

In un angolo di mondo

Via Nazionale per Catania 180 - 95024 Acireale (Ct)

Tel 351 342 1107