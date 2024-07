Primo Osteria Mediterranea, carne e pesce nel pop-up sul litorale di Torvaianica

Il progetto gastronomico di Guido Sardi e Mirko Simonazzi, già noti per la loro esperienza nell’hotellerie di lusso e nell’alta ristorazione, grazie all’agenzia di consulenza Drugstore Project si amplia con Primo Osteria Mediterranea: pop-up estivo che va ad affiancare il Chihuahua Beach Club sul litorale di Torvaianica (Rm).

Primo Osteria Mediterranea, plateau di crudi

Primo Osteria Mediterranea, guidata dalle sapienti mani di chef Angelo Catino, è la destinazione adatta per chi apprezza la buona cucina, con proposte valide a base di pesce e di carne, dove natura, gusto e relax si uniscono per un’esperienza che vale la pena provare, anche grazie al lido adiacente che offre servizi a tutto tondo.

Primo Osteria Mediterranea - Sardi, Simonazzi e chef Catino

La cucina di Primo Osteria Mediterranea tra pesce fresco e carne

Chef Angelo Catino, che ha esperienze e collaborazioni decisamente interessanti come quella con Marco Milani alla Zanzara e il ruolo di executive chef per il gruppo Bzar di Roma, guida la cucina di Primo Osteria Mediterranea con un menù che spazia tra pesce e carne, con un focus importante sul pescato di stagione. Tra i punti forti della proposta c’è ovviamente la selezione di crudi di mare: ricci, cannolicchi, tartufi di mare, gamberi viola e rossi e un carpaccio di ricciola. A seguire, piatti originali come il polpo rosticciato con cremoso di patate e julienne di finocchi croccante; uovo fritto, crema di piselli, spuma di ricci di mare, maionese all’aglio. Non mancano le proposte innovative e fuori dagli schemi come il grissino all’aglio nero con roastbeef di picana e zabaione salato o il vitello tonnato arricchito da una cialda di riso venere, salsa tonnata e cucunci.

Primo Osteria Mediterranea, agnolotti con polpo alla vaccinara - Primo Osteria Mediterranea, agnolotti con polpo alla vaccinara sul mare - Primo Osteria Mediterranea - Pranzo al mare - Primo Osteria Mediterranea - Polpo, patate e finocchi - Primo Osteria Mediterranea - Uovo fritto con spuma di ricci di mare - Primo Osteria Mediterranea - Cannolo con caponata e tonno rosso scottato - Primo Osteria Mediterranea - Pici ai tre pomodorini

Tra i primi piatti molto interessante gli agnolotti di polpo alla vaccinara, a cui fanno seguito i tonnarelli alla carbonara di mare con asparagi e spuma di ricci, mentre i pici ai tre pomodorini con stracciatella di bufala e cipolla di Tropea promettono di sorprendere con la loro semplicità, perfetti per un pranzo vista mare. Le fettuccine verdi con ragù di coniglio alla cacciatora completano l'offerta dei primi con un tocco di tradizione. I secondi piatti vedono protagonisti il tonno rosso scottato accompagnato da cannoli ripieni di caponata e pesto alla trapanese; il calamaro ripieno di indivia, pomodori secchi, terra di porcini, cappero a frutto e il galletto cbt glassato con salsa al vino, spuma di finocchi, sedano rapa e tequila. Per concludere in dolcezza, Primo Osteria Mediterranea propone una selezione di dessert artigianali: tarta de queso alla galiziana, semifreddo al limone e biscotto al caffè con cremoso al latte e caramello salato.

Primo Osteria Mediterranea - Fettuccine verdi con ragù di coniglio - Primo Osteria Mediterranea - Grissino all'aglio nero con picana - Primo Osteria Mediterranea - Galletto cbt glassato - Primo Osteria Mediterranea - Calamaro ripieno - Primo Osteria Mediterranea - Tarta de queso

Primo Osteria Mediterranea, carta dei vini, drink e cocktail bar

Da Primo Osteria Mediterranea gli ospiti troveranno sommelier Guido Sardi, che ha curato personalmente la carta dei vini che offre una selezione di circa cinquanta etichette. Tra queste, spiccano vini italiani di Gino Fasoli, bollicine francesi e i vini naturali dell'azienda Mercandelli, definita "cantica alchemica". La selezione include eccellenze enologiche da Italia, Francia, Spagna, Germania e Argentina, garantendo un abbinamento perfetto per ogni piatto.

Primo Osteria Mediterranea - Cocktail sul mare - Primo Osteria Mediterranea - Drink stile hawaiano - Primo Osteria Mediterranea - Uno dei drink rinfrescanti del chiringuito del Chihuahua Beach Club

Federico Tomasselli (ex General Manager Jerry Thomas) invece è nella veste di consulente per lo sviluppo di un’interessante drink list da Primo - classic bar del ristorante dove la miscelazione è essenziale, in nome del gusto autentico dei cocktails. Il Chihuahua integra l'esperienza del ristorante, offrendo anche intrattenimento musicale dal pomeriggio fino a sera. Ma non è tutto, a chiudere il format di Torvaianica c’è Kaula Tropical Bar, un cocktail bar tropicale con affaccio sul mare. La sua proposta culinaria fusion e la sua drink list in chiave tiki virano verso le Hawaii, tra mixology esotica a base di frutta fresca, agrumi e decorazioni colorate e fantasiose.

Primo Osteria Mediterranea al tramonto - Chihuahua Beach Club - Primo Osteria Mediterranea - Spiaggia adiacente del Chihuahua Beach Club - Primo Osteria Mediterranea - Ristorante

Adiacente al ristorante si trova il Chihuahua Beach Club, il più ampio progetto in cui confluisce anche Primo Osteria Mediterranea, un lido con servizio ombrelloni e ben 700 lettini che è una vera e propria oasi estiva con un chiringuito per le colazioni e una proposta food per un aperitivo a suon di tacos, cheviche, gazpacho, guacamole e nachos in pieno spirito latino americano.

Primo Osteria Mediterranea

Lungomare delle Meduse, 12 - 00071 Torvaianica (Rm)

Tel 351 4714005