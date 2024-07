Cinque cammini imperdibili per gli amanti del trekking lento in provincia di Brescia

Brescia e la sua provincia offrono agli amanti del trekking cinque sentieri mozzafiato che uniscono storia, natura e cultura. Dai panorami lacustri alle vette alpine, dai borghi medievali alle riserve naturali, questi percorsi sono perfetti per una vacanza all'insegna del benessere e della scoperta. Zaino in spalla si parte alla scoperta di 5 cammini imperdibili per chi predilige la camminata lenta, da assaporare in varie tappe successive di più giorni, o a tratti per gite di un giorno o di un weekend: La Via delle Sorelle, la Via Valeriana, il Cammino di Carlo Magno, il Cammino di Santa Giulia e il Cammino di Sant'Ercolano.

1. La Via delle Sorelle: un connubio tra arte e natura

130 chilometri di emozioni, immersi nella bellezza incontaminata della Lombardia, uniscono Brescia a Bergamo lungo La Via delle Sorelle. Un percorso unico nel suo genere, che regala ai camminatori un'esperienza indimenticabile all'insegna della scoperta, dell'arte e della riflessione attaraversando da 36 comuni, due siti Unesco (il Complesso di Santa Giulia a Brescia e Città Alta a Bergamo con le sue Mura venete), 3 aree vitivinicole (Franciacorta, la Val Calepio, Moscato di Scanzo Docg) e 8 altri cammini incrociati. E ancora: parchi, riserve (Torbiere del Sebino), il lago d’Iseo.

Via delle Sorelle - Passaggio in Franciacorta Foto: Alessio Guitti

La Via delle Sorelle non è solo un sentiero da trekking, ma un vero e proprio museo a cielo aperto. Lungo il percorso, opere d'arte contemporanea dialogano con la bellezza del paesaggio lombardo, invitando il visitatore a riflettere sul rapporto tra uomo e natura, tra passato e presente. Il cammino attraversa due province lombarde, Brescia e Bergamo, due città sorelle che si assomigliano e si completano a vicenda e che sono state insieme Capitale della Cultura 2023. La Via delle Sorelle è un modo per scoprire il loro territorio in modo lento e sostenibile, apprezzandone le bellezze naturali e architettoniche, al di fuori dei classici itinerari turistici.

Tra le istallazioni artistiche da non perdere:

le Opere disseminate di Claudia Losi : nel territorio bergamasco, lungo il sentiero che da Nembro conduce a Lonno, si possono ammirare le opere di Claudia Losi, un'artista che ha saputo integrare perfettamente la sua arte con la natura circostante.

: nel territorio bergamasco, lungo il sentiero che da Nembro conduce a Lonno, si possono ammirare le opere di Claudia Losi, un'artista che ha saputo integrare perfettamente la sua arte con la natura circostante. gli Arazzi di Laura Renna : in varie location lungo il cammino si incontrano i grandi arazzi di Laura Renna, realizzati con migliaia di strisce di lana colorata recuperate dal progetto "50 miglia" di Viva Vittoria.

: in varie location lungo il cammino si incontrano i grandi arazzi di Laura Renna, realizzati con migliaia di strisce di lana colorata recuperate dal progetto "50 miglia" di Viva Vittoria. " Nel Bosco Immagino ": nella Valle di Mompiano, a Brescia, si trova il progetto "Nel Bosco Immagino", un percorso ricco di installazioni artistiche che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura.

": nella Valle di Mompiano, a Brescia, si trova il progetto "Nel Bosco Immagino", un percorso ricco di installazioni artistiche che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura. "Maddalena. Il bosco dell'arte": sul Monte Maddalena, sempre a Brescia, si può ammirare il progetto "Maddalena. Il bosco dell'arte", con opere di Land Art che introducono una nota creativa e fiabesca nel cammino.

Il percorso è bidirezionale e si sviluppa sulla fascia collinare delle due città. È possibile completarlo interamente in sei tappe di difficoltà variabile, con una media di 20-25 km ciascuna. Ma ogni tappa ha le sue peculiarità, ed è quindi perfetta anche per gite giornaliere o weekend. Lungo la Via delle Sorelle, una rete di strutture ricettive offre ospitalità e ristoro ai camminatori. Potrete dormire e mangiare in luoghi suggestivi, immersi nella natura e circondati da opere d'arte.

Dove mangiare lungo La Via delle Sorelle

Wine Resort Corte Lantieri

Tra i vigneti della rinomata Franciacorta, il Wine Resort Corte Lantieri di Capriolo (Bs) accoglie gli amanti del relax e della buona tavola in un'atmosfera raffinata ed esclusiva. Un antico palazzo nobiliare sapientemente ristrutturato ospita sette ampie camere con vista panoramica sul suggestivo paesaggio collinare. Arredate con gusto e cura dei dettagli, offrono un soggiorno all'insegna del comfort e della privacy.

Il ristorante di Wine Resort Corte Lantieri

Nel ristorante del resort, guidato dallo Chef Gabriele Cristini, la tradizione gastronomica franciacortina e lacustre si esalta in piatti creativi che valorizzano i prodotti del territorio. Ingredienti freschi e di stagione, provenienti dal lussureggiante orto aziendale, si trasformano in risotti al Franciacorta Millesimato, casoncelli della Corte, paste con pesce di lago e Manzo della tradizione di Rovato. Per concludere in dolcezza, immancabili i dolci fatti in casa, come la Zuppetta tiepida di frutti di bosco e la Sfoglia tiepida alle mele. La cantina storica, risalente al Settecento, custodisce i segreti dei pregiati Franciacorta Lantieri, prodotti da uve raccolte manualmente nei 22 ettari di vigneti biologici. Degustazioni guidate permettono di scoprire la passione e la dedizione che si celano dietro ogni bottiglia. Passeggiate tra i filari, visite guidate in cantina e momenti di relax in piscina completano l'offerta del Wine Resort Corte Lantieri, rendendolo il luogo ideale per una fuga romantica, un weekend con gli amici o una vacanza all'insegna del benessere.

Wine Resort Corte Lantieri | Via Videtti 3 - 25031 Capriolo (Bs) | Tel 030 7364071

2. Via Valeriana: sulle tracce di storia e leggenda

Un viaggio indimenticabile tra paesaggi mozzafiato, borghi pittoreschi e testimonianze storiche vi aspetta lungo la Via Valeriana, uno dei più bei cammini d'Italia. Un percorso suggestivo di circa 190 km, diviso in 12 tappe, che attraversa la Franciacorta, il lago d'Iseo e la Valle Camonica, regalando panorami indimenticabili e esperienze uniche. Il Cammino ripercorre un'antica strada romana, risalente al III secolo d.C., voluta dal generale Gaio Publio Licinio Valeriano per velocizzare gli spostamenti delle truppe romane. Nel Medioevo, la Via Valeriana divenne un'importante via di comunicazione per il commercio e un passaggio obbligato per i pellegrini.

Via Valeriana, lago d'Iiseo. Foto: Antonio Cadei

Camminando lungo la Via Valeriana, vi imbatterete in numerose meraviglie:

Monte Isola : la più grande isola lacustre dell'Europa centro-meridionale, con panorami mozzafiato sul lago d'Iseo.

: la più grande isola lacustre dell'Europa centro-meridionale, con panorami mozzafiato sul lago d'Iseo. Le Fate di pietra a Zone : suggestive piramidi di erosione con grandi macigni sulla sommità.

: suggestive piramidi di erosione con grandi macigni sulla sommità. Chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne : soprannominata "la Cappella Sistina dei Poveri", con affreschi cinquecenteschi del Romanino.

: soprannominata "la Cappella Sistina dei Poveri", con affreschi cinquecenteschi del Romanino. Santuario della Via Crucis di Cerven o: un luogo di grande suggestione immerso nella natura.

o: un luogo di grande suggestione immerso nella natura. Convento dell'Annunciata di Piancogno: con affreschi di Giovanni Pietro da Cemmo.

La Via Valeriana è un percorso di media difficoltà, adatto a escursionisti esperti e a camminatori allenati. Il tracciato si sviluppa per la maggior parte lungo la mezza costa dei rilievi montani, con alcune salite e discese impegnative. L'itinerario può essere effettuato in ogni periodo dell'anno, ma il periodo migliore va da aprile a ottobre. Brescia è il punto di partenza della Via Valeriana. La città è facilmente raggiungibile in treno, autobus o auto. Lungo il tragitto, è possibile spostarsi con il servizio ferroviario della linea Brescia - Iseo - Edolo. Numerose strutture ricettive accolgono i pellegrini lungo il cammino, offrendo ospitalità e ristoro.

Dove mangiare lungo la Via Valeriana

Osteria Antica Valeriana

Situata a Sale Marasino, in provincia di Brescia, l'Osteria Antica Valeriana è un ristorante accogliente e informale che offre ai suoi ospiti un'esperienza culinaria autentica e genuina. Immersa nella bellezza della Franciacorta, l'osteria è il luogo ideale per una pausa golosa dopo una giornata di esplorazione o per una cena conviviale con amici e famiglia. L'osteria accoglie i suoi clienti in un ambiente caldo e familiare, con arredi rustici e un'atmosfera rilassata. Lo spazio interno, con le sue volte a botte e le pareti in pietra, è perfetto per godersi un pasto in compagnia, mentre la terrazza esterna offre una vista panoramica mozzafiato sulle colline circostanti.

Osteria Antica Valeriana a Sale Marasino

La cucina dell'Osteria Antica Valeriana è basata su ricette tradizionali bresciane rivisitate con un tocco creativo. I piatti sono preparati con ingredienti freschi e di stagione, provenienti da produttori locali. Potrete gustare antipasti sfiziosi, come il tagliere di salumi e formaggi del territorio o il carpaccio di manzo con rucola e grana padano, primi piatti gustosi, come i tagliolini al ragù di cinghiale o i risotti con verdure di stagione, e secondi piatti di carne succulenti, come la tagliata di manzo con rosmarino e patate al forno o l'agnello al forno con polenta. Per concludere in dolcezza, non mancano i dolci fatti in casa, come la torta di mele o il tiramisù. L'osteria vanta un'ampia selezione di vini, con etichette provenienti dalle migliori cantine della Franciacorta e del resto d'Italia. Potrete scegliere il vino perfetto per accompagnare il vostro pasto, con l'aiuto del personale esperto e cordiale.

Osteria Antica Valeriana | Via Dante 9/b - Sale Marasino (Bs) | Tel 331 357 8076

3. Cammino di Carlo Magno: un viaggio tra borghi e leggende

Sulle tracce di Carlo Magno, imperatore leggendario e figura centrale della storia europea, si snoda un cammino escursionistico di grande fascino: il Cammino di Carlo Magno. Un percorso di 225 km, diviso in 12 tappe, che attraversa paesaggi mozzafiato, borghi pittoreschi e siti storici di inestimabile valore, in un viaggio epico che collega Bergamo in Lombardia a Carisolo in Trentino Alto Adige. Il Cammino ripercorre antichi sentieri e vecchie vie utilizzate fin dall'antichità, seguendo le orme di Carlo Magno che, secondo la leggenda, attraversò la Valle Camonica durante le sue campagne militari. Si narra che l'imperatore, conquistando i castelli locali, abbia fatto erigere chiese sulle loro rovine per celebrare le sue vittorie. Il tracciato si sviluppa per la maggior parte lungo la mezza costa delle montagne, offrendo panorami spettacolari e scorci suggestivi. Attraversa valli incontaminate, boschi rigogliosi e cime maestose, regalando un'esperienza immersiva nella natura.

Via di Carlo Magno, tappa verso Ceto

Lungo il Cammino, si incontrano borghi affascinanti, siti storici di grande rilevanza e chiese di pregevole fattura. Tra i punti imperdibili:

Lago Moro : un piccolo gioiello incastonato tra le montagne sopra Darfo Boario Terme.

: un piccolo gioiello incastonato tra le montagne sopra Darfo Boario Terme. Parco delle incisioni rupestri di Foppe di Nadro e Naquane a Capo di Ponte : primo sito Unesco in Italia, con migliaia di incisioni risalenti all'età del Rame.

: primo sito Unesco in Italia, con migliaia di incisioni risalenti all'età del Rame. Bienno : uno dei Borghi più Belli d'Italia, con un centro storico medievale perfettamente conservato.

: uno dei Borghi più Belli d'Italia, con un centro storico medievale perfettamente conservato. Itinerari della Grande Guerra: sulle montagne nei pressi di Ponte di Legno e del Tonale, si snodano sentieri che raccontano la storia del primo conflitto mondiale.

Dove mangiare lungo il Cammino di Carlo Magno

Ristorante Carlo Magno

Situato a Collebeato, in provincia di Brescia, il Ristorante Carlo Magno è un'oasi di gusto che accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera elegante e raffinata. Immerso nella bellezza della Franciacorta, il ristorante è il luogo ideale per celebrare occasioni speciali o per concedersi una cena romantica a lume di candela. L'interno del ristorante è caratterizzato da un design sobrio e ricercato, con arredi in legno pregiato e dettagli che richiamano la tradizione locale. La luce soffusa e le eleganti decorazioni creano un'atmosfera intima e accogliente, perfetta per una serata all'insegna del relax e del buon cibo.

Ristorante Carlo Magno a Collebeato

Lo chef Beppe Maffioli propone un menu degustazione che reinterpreta i piatti della tradizione bresciana con un tocco creativo e moderno. Utilizzando ingredienti freschi e di stagione, provenienti dai produttori locali, lo chef crea piatti unici che sorprendono il palato per gusto e raffinatezza. Tra le specialità del ristorante troviamo il risotto al Franciacorta con zafferano e pepe rosa, il filetto di manzo al pepe verde con purè di patate viola e il tortino al cioccolato con cuore caldo al pistacchio. La carta dei vini del Ristorante Carlo Magno vanta una vasta selezione di etichette provenienti dalle migliori cantine italiane e internazionali. Il sommelier esperto sarà lieto di aiutarvi nella scelta del vino perfetto per accompagnare il vostro pasto, esaltando i sapori dei piatti e creando un'armonia di gusto indimenticabile.

Ristorante Carlo Magno | Via Campiani, 9, 25060 Collebeato BS | Tel 030 7030333

4. Cammino di Santa Giulia: un percorso di fede e storia

Il Cammino di Santa Giulia è un percorso unico che ripercorre la traslazione delle reliquie di Santa Giulia, avvenuta nel VIII secolo d.C. da Gorgona a Brescia. Un itinerario evocativo che attraversa tre regioni - Toscana, Emilia Romagna e Lombardia - 81 comuni per un totale di oltre 500 km, diviso in 30 tappe. Un'occasione per unire spiritualità, cultura e scoperta del territorio, immergendosi in paesaggi mozzafiato e borghi pittoreschi. Il Cammino di Santa Giulia ripercorre un antico pellegrinaggio che per secoli ha visto devoti viaggiare da tutta Italia per venerare le reliquie della Santa. Un viaggio spirituale che si intreccia con la storia longobarda e con le tradizioni locali, offrendo un'esperienza ricca di spunti di riflessione e di scoperta.

Cammino di Santa Giulia, Brescia - Museo di Santa Giulia

Lungo il Cammino, si incontrano numerose chiese e pievi dedicate a Santa Giulia, testimonianze artistiche di grande valore e paesaggi di ineguagliabile bellezza. Tra i punti imperdibili:

Parco agricolo del Monte Netto : un'oasi verde con sentieri naturalistici e panorami mozzafiato.

: un'oasi verde con sentieri naturalistici e panorami mozzafiato. Pievi della Formigola e della Comella : due chiese romaniche di grande pregio.

: due chiese romaniche di grande pregio. Pale del Tiepolo a Verolanuova : due capolavori del maestro veneziano.

: due capolavori del maestro veneziano. Abbazia di Leno : un complesso monastico di epoca longobarda.

: un complesso monastico di epoca longobarda. Castello di Pontevico : una fortificazione medievale ben conservata.

: una fortificazione medievale ben conservata. Brescia : la città longobarda, con il suo ricco patrimonio storico e artistico.

: la città longobarda, con il suo ricco patrimonio storico e artistico. Museo di Santa Giulia: un complesso monumentale Patrimonio Unesco che custodisce le reliquie della Santa.

Il Cammino di Santa Giulia è un percorso adatto a tutti, dai pellegrini esperti agli escursionisti occasionali. Il tracciato è ben segnalato e si può percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo. Diverse strutture ricettive accolgono i pellegrini lungo il cammino, offrendo ospitalità e ristoro.

Dove mangiare lungo il Cammino di Santa Guglia

Ristorante Al Santa Giulia: un angolo di tradizione e gusto a Brescia

Nascosto in una tranquilla via del centro storico di Brescia, il Ristorante Al Santa Giulia offre un'esperienza culinaria autentica e genuina, che rivisita i sapori della tradizione bresciana con un tocco di creatività. L'atmosfera del ristorante è calda e accogliente, con arredi in legno e un'illuminazione soffusa che crea un'atmosfera intima e rilassante. Lo spazio interno, con le sue volte a botte e le pareti in pietra, è perfetto per godersi un pasto in compagnia, mentre la terrazza esterna offre una vista suggestiva sui tetti della città.

Il ristorante Al Santa Giulia di Brescia

La cucina del Ristorante Al Santa Giulia è basata su ingredienti freschi e di stagione, provenienti da produttori locali. Il menu propone un'ampia scelta di piatti tipici bresciani, rivisitati con un tocco di creatività dallo chef. Tra le specialità da non perdere troviamo i bigoli con le sarde, il risotto al Franciacorta e la tagliata di manzo con rucola e grana padano. La carta dei vini del Ristorante Al Santa Giulia vanta una vasta selezione di etichette provenienti dalle migliori cantine della Franciacorta e del resto d'Italia. Il sommelier esperto sarà lieto di aiutarvi nella scelta del vino perfetto per accompagnare il vostro pasto, esaltando i sapori dei piatti e creando un'armonia di gusto indimenticabile.

Al Santa Giulia | Via Corsica 74 - 25125 Brescia | Tel 030 379 2324

5. Cammino di Sant'Ercolano: tra lago e cielo

Il Cammino di Sant'Ercolano è un percorso escursionistico che si snoda all'interno del territorio di Toscolano Maderno, sul Lago di Garda. Un itinerario che offre panorami mozzafiato, scorci suggestivi e luoghi di grande interesse storico e religioso. Dedicato a Sant'Ercolano, patrono del paese e antico Vescovo di Brescia, il Cammino si sviluppa in tre anelli di diversa difficoltà, per accontentare escursionisti di tutti i livelli.

Cammino S. Ercolano

Tre percorsi per scoprire la bellezza di Toscolano Maderno

Percorso urbano : un anello di poco più di 7 km, adatto a tutti e percorribile anche in bicicletta. Il tracciato tocca i luoghi più significativi di Toscolano Maderno, regalando scorci suggestivi sul lago e sul territorio circostante.

: un anello di poco più di 7 km, adatto a tutti e percorribile anche in bicicletta. Il tracciato tocca i luoghi più significativi di Toscolano Maderno, regalando scorci suggestivi sul lago e sul territorio circostante. Percorso medio : un anello di 29,7 km con un dislivello di oltre 1000 metri. Il percorso dura circa 8 ore e attraversa la Valle delle Cartiere, con i suoi antichi opifici e il Museo della Carta, e i borghi panoramici di Cecina e Cussaga.

: un anello di 29,7 km con un dislivello di oltre 1000 metri. Il percorso dura circa 8 ore e attraversa la Valle delle Cartiere, con i suoi antichi opifici e il Museo della Carta, e i borghi panoramici di Cecina e Cussaga. Percorso completo: un anello di oltre 63 km con un dislivello di circa 2200 metri. Il percorso dura circa 18 ore e richiede una buona preparazione fisica. Si snoda lungo tutto il territorio di Toscolano Maderno, includendo i punti salienti dei due percorsi precedenti e regalando panorami mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti. Il punto più alto è la cresta del Monte Pizzocolo, da cui si gode una vista spettacolare.

Lungo il Cammino di Sant'Ercolano si incontrano numerosi luoghi di interesse storico e religioso, tra cui:

Chiesa di Sant'Andrea a Maderno : dove si trova la tomba di Sant'Ercolano.

: dove si trova la tomba di Sant'Ercolano. Valle delle Cartiere : un tempo sede di numerosi opifici cartari, oggi un'area ricca di storia e natura.

: un tempo sede di numerosi opifici cartari, oggi un'area ricca di storia e natura. Museo della Carta : dove si può scoprire la storia della produzione della carta a Toscolano Maderno.

: dove si può scoprire la storia della produzione della carta a Toscolano Maderno. Pieve di San Lorenzo a Toscolano : una chiesa di origine medievale con un pregevole campanile.

: una chiesa di origine medievale con un pregevole campanile. Eremo di Sant'Anna: un luogo di pace e spiritualità immerso nella natura.

Dove mangiare lungo il Cammino di Sant'Ercolano

Trattoria La Tana

Situata nel cuore di Toscolano Maderno, a pochi passi dalle rive del lago di Garda, la Trattoria La Tana si presenta come un'oasi di gusto e tradizione che conquista i palati dei buongustai fin dal 1980. L'atmosfera della Trattoria La Tana è calda e accogliente, con un arredamento rustico che richiama la semplicità e la genuinità della cucina locale. Le volte a botte in pietra e il legno che domina la sala creano un ambiente intimo e familiare, perfetto per una cena in compagnia o una serata romantica. La vera protagonista della Trattoria La Tana è la cucina, che propone un menu ricco di piatti tipici bresciani rivisitati con un tocco di creatività dallo chef. Ogni portata è un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici del territorio, preparata con ingredienti freschi e di stagione provenienti da produttori locali.

La Tana a Toscolano Maderno

Dagli antipasti sfiziosi ai primi piatti gustosi, dai secondi piatti di carne e pesce alle specialità vegetariane, il menu della Trattoria La Tana offre una vasta scelta di opzioni per soddisfare ogni palato. Tra le pietanze da non perdere troviamo i bigoli con le sarde, il risotto al Franciacorta, la tagliata di manzo con rucola e grana padano e il coregone al forno con olive e capperi. La carta dei vini della Trattoria La Tana vanta una selezione accurata di etichette provenienti dalle migliori cantine della Franciacorta e del resto d'Italia. Il sommelier esperto sarà lieto di aiutarvi nella scelta del vino perfetto per accompagnare il vostro pasto, esaltando i sapori dei piatti e creando un'armonia di gusto indimenticabile.

Trattoria La Tana | Via Aquilani 14 - 25088 Toscolano Maderno (Bs) | Tel 0365 644286