Al The Gritti Palace di Venezia torna il Sunday Brunch

Tra le splendide cornice del Canal Grande, il The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice invita gli amanti del buon cibo e del relax a vivere un'esperienza unica con il suo Sunday Brunch, disponibile ogni domenica fino al 28 luglio dalle 12:30 alle 15:30. Il Sunday Brunch del The Gritti Palace viene servito sulla suggestiva terrazza del Ristorante Club del Doge, affacciata sul Canal Grande. Un panorama mozzafiato che rende ancora più speciale questo momento di gusto e relax.

Più che un semplice brunch, quello del The Gritti Palace è un vero e proprio viaggio gastronomico che coniuga i sapori della tradizione italiana con la maestria culinaria dello chef Alberto Fol. Un'occasione imperdibile per assaporare prelibatezze dolci e salate, preparate con ingredienti freschi e di stagione.

Dalla ricca selezione di dolci - tra cui croissant, piccola pasticceria, torte al cioccolato e gelati - al buffet di antipasti con salumi, formaggi e insalate, il menu del Sunday Brunch accontenta ogni gusto. Tra i piatti caldi, da non perdere la lasagna alla buranella, il risotto Acquarello con limone, basilico e fiori di zucca e le costolette di agnello alle erbe montane. Per gli amanti del pesce, invece, il menu propone tonno con erba cipollina, senape e capperi, branzino con mango e insalata aromatica e crudo di scampi al passion fruit.

Il Sunday Brunch del The Gritti Palace ha un costo di 155 euro a persona, che include caffè, bevande e vino rosé della cantina.

Nel cuore della Serenissima, a due passi da Piazza San Marco e affacciato sul Canal Grande, il Gritti Palace rivive il suo splendore dopo un meticoloso restauro che lo ha riportato ai fasti del suo passato. Un tuffo nella storia che inizia nel 1475, quando la famiglia Pisani diede vita a questo palazzo in stile gotico veneziano. Nel 1525 divenne la dimora del Doge Andrea Gritti, e nei secoli successivi ospitò illustri famiglie nobili e personaggi di fama internazionale, tra cui Ernest Hemingway e Somerset Maugham.

Convertito in hotel nel 1895, il Gritti Palace ha assunto l'attuale aspetto nel 1997 grazie a un accurato intervento conservativo. Acquisito dal gruppo CIGA nel 1947, oggi fa parte del rinomato brand The Luxury Collection, parte di Marriott International: 61 camere e 21 suite, alcune con vista mozzafiato sul Canal Grande, attendono gli ospiti per un'esperienza indimenticabile. Ogni ambiente è un'immersione nella storia e nella cultura veneziana, con arredi raffinati che combinano elementi storici e un design moderno. Le suite omaggiano personaggi illustri e istituzioni emblematiche della città, come La Fenice e Punta della Dogana, simboli delle profonde radici artistiche e culturali di Venezia.

Un'atmosfera lussuosa e raffinata, permeata di storia e tradizione, accoglie gli ospiti del Gritti Palace. Il servizio impeccabile e personalizzato, unito alla cordialità del personale, rendono ogni soggiorno un vero e proprio sogno. Più che un semplice hotel, il Gritti Palace è un luogo magico dove immergersi nell'anima di Venezia. Un connubio perfetto tra storia, lusso, cultura e tradizione che lo rende la destinazione ideale per chi desidera vivere un'esperienza unica ed indimenticabile.

The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice

Campo Santa Maria Del Giglio 2467 - 30124 Venezia

Tel 041 794611