A Taormina il ristorante Fusion di La Plage Resort si rinnova per l'estate

Locale rinnovato ma sempre stessa attenzione verso la tradizione culinaria siciliana: il ristorante Fusion a La Plage Resort a Taormina (Me) è pronto a far vivere ai propri ospiti serate all'insegna del gusto direttamente sul mare.

Il ristorante Fusion

«Il nuovo design del ristorante Fusion segue il progetto avviato in questi anni, dedicato al nostro gioiello sul mare, che ha visto protagonisti prima il Beach Club, la spiaggia privata e il ristorante Pietra Marina» - afferma Giuseppe Marchese, ceo di RHC Group, di cui La Plage Resort Taormina fa parte. «Lo stile accompagna la bellezza naturale del luogo, con un carattere fresco e moderno ed offre agli ospiti ambienti confortevoli dove gustare le prelibatezze della cucina e del bar, insieme ad esperienze uniche come la cena pieds dans l'eau, con una scenografia mozzafiato, per occasioni speciali».

La proposta di Fusion tra terra e mare

Per la cena al ristorante Fusion spiccano proposte come: battuta di gambero con mousse di avocado, stracciatella, caviale, zeste di mandarino e limone candito; polipo scottato con lenticchie nere di Leonforte, salsa all'arrabbiata; carciofo ripieno al barbecue, mandorle tostate, pesto di basilico e salsa vegetale; risotto acquarello con crema d'aglio assoluto e ostrica cotta a bassa temperatura; gnocco di patate e pistacchio, gambero rosso, asparagi, bottarga e profumi d'arancia; trancio di spigola scottata con salsa alle vongole, plancton, asparagi aria di mare; filetto di manzo laccato con salsa alla carruba e millefoglie di patate al tartufo. Disponibili anche diverse proposte vegetariane, oltre che specialità dolciarie del posto come il cannolo o “l'Arancin”: risolatte alla vaniglia, cuore cremoso di caramello mou salato, sorbetto passion fruit e lime.

I nuovi arredi richiamano il design moderno, con una linea dedicata proprio al resort immerso nella natura e affacciato direttamente sulla spiaggia: le comode poltroncine sono caratterizzate da uno schema arioso con un intreccio in tessuto e ricamo, i colori sono ispirati alla natura e variano in tonalità tra il verde ed il grigio; i tavoli sono stati realizzati espressamente per il Fusion, con il piano stratificato e un caratteristico effetto marmo, in un equilibrio tra design e tecnica.

Plage Resort Taormina: Beach Club, relax ed il ristorante Pietra Marina

La Plage Resort Taormina gode di una posizione unica con spiaggia privata, tra pini marittimi secolari e giardini profumati, con magica vista su Isola Bella, all'interno della stessa riserva naturale: 59 camere e suite, alcune con jacuzzi privata in terrazza, inclusi i caratteristici bungalow, beach club, due ristoranti, spa e fitness sul mare.

Il Beach Club è un punto di riferimento, non solo durante la giornata ma anche per aperitivi o eventi speciali in spiaggia: il menù del Beach Bar spazia dalla colazione con la tipica brioche o granita a piatti freschi come le insalate tra le quali spicca la “Pollo Sicily” con pollo grigliato, lattuga, misticanza, cavolo cappuccio marinato, pancetta croccante, scaglie di ragusano e mandorle tostate; o ancora i panini dai gusti diversi, dedicati alle isole Eolie, hamburger, pizze e la classica rosticceria siciliana, con un ricco menu di bevande e cocktail per tutti.

Al Pietra Marina, il ristorante aperto per il pranzo, inizia il vero viaggio gastronomico studiato dallo chef Giovanni Puglisi per gli ospiti del resort e per chi si vuol concedere una pausa di gusto a Taormina e prosegue, poi, al ristorante Fusion per la sera. Protagonista della sua tavola, la tradizione culinaria siciliana, tra terra e mare, con prodotti che seguono le stagioni, per regalare un viaggio tra storia e innovazione con l'intento di divertire il palato.

Fusion Restaurant di La Plage Resort

Via Nazionale, 107/A - 98039 Isola Bella (Me)

Tel 0942 626095