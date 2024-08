Cinque proposte per un’estate da sogno negli hotel Marriott Bonvoy sulle isole più belle

Spiagge dorate, mare cristallino, bellezze naturali, giardini lussureggianti e tanto, tanto altro. Le cinque proposte degli Hotel Marriott Bonvoy vi portano in giro tra il Mediterraneo e la penisola araba: Grecia, Arabia Saudita, Marocco, Malta. Location di mare incontaminato e strutture lussuose e confortevoli, per una vacanza a cinque stelle unica nel suo genere.

Marriott Bonvoy, il pluripremiato programma di viaggio e marketplace di Marriott International, offre ai suoi membri l'accesso a esperienze trasformative e sorprendenti dietro l'angolo e in tutto il mondo. Il portfolio di 30 brand straordinari di Marriott Bonvoy offre un'ospitalità rinomata nelle destinazioni più memorabili. I soci possono accumulare punti per soggiorni in hotel e resort, compresi i resort all-inclusive e gli affitti di case di lusso, oltre che per gli acquisti quotidiani con le carte di credito co-branded. I soci possono riscattare i loro punti per esperienze come soggiorni futuri, Marriott Bonvoy Moments, o attraverso i partner per prodotti di lusso delle Marriott Bonvoy Boutiques. Con l'app Marriott Bonvoy, i soci godono di un livello di personalizzazione e di un'esperienza senza contatto che consente loro di viaggiare in tutta tranquillità.

Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros in Grecia

Si comincia con la Grecia ed i colori caratteristici delle sue isole: il bianco ed il blu. Nell’arcipelago delle Cicladi spicca Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros. Destinazione che incanta con il suo fascino autentico e le sue bellezze naturali, nota per le sue spiagge dorate, le acque cristalline e i caratteristici villaggi bianchi.

Cosme Hotel Paros 1/4 Cosme Hotel Paros - Suite 2/4 Cosme Hotel Paros - Vista 3/4 Cosme Hotel Paros - Balcone con lettini 4/4 Previous Next

Il resort dispone di 40 suite arredate in modo unico con elementi tradizionali greci, alcune dotate di piscina privata e incantevole vista sul Mar Egeo. Tra queste, l’esclusiva Cosmos Suite offre una terrazza con piscina privata e zona pranzo all'aperto. Gli ospiti si troveranno immersi in un design che combina elementi mediterranei con ispirazioni cicladiche, grazie all’utilizzo di pietra locale combinata a strutture architettoniche armoniose. Il resort include una bella spiaggia privata e un beach club.

A disposizione degli ospiti percorsi unici tra cui l'esperienza culinaria dello chef Yiannis Kioroglou, che porta la cucina greco-mediterranea nei ristoranti Parostia e Volta. Gli ospiti possono partecipare anche a sessioni di cucina tradizionale nell'Aroma Garden. Inoltre l'arte è parte integrante dell'esperienza grazie alla presenza di mostre all’interno del resort a cura di artisti locali. La Elios Spa, situata nel punto più alto del resort, offre trattamenti olistici e innovativi con ingredienti biologici locali. Sul tetto della spa sorge la Stargazing Platform, con vista sulla tranquilla baia di Agioi Anargyroi, dove ammirare le splendenti costellazioni che portano i nomi delle figure mitologiche greche.

Cosme, a Luxury Collection Resort, Paros | Naousa 844 01, Grecia | Tel. +30 2284 440000

The St. Regis Red Sea Resort, sul Mar Rosso in Arabia Saudita

Un’isola resort, la prima, nel Mar Rosso: nella laguna di Al Wajh in Arabia Saudita, precisamente nell’isola di Ummahat, troviamo The St. Regis Red Sea Resort. Un’oasi naturale vera e propria, caratterizzata da un’architettura all’avanguardia e sostenibile con tanti servizi personalizzati. Accessibile via barca o idrovolante, l’offerta di The St. Regis Red Sea Resort si compone di 90 ville fronte mare con piscina privata, solarium e doccia esterna, progettate dal noto architetto Kengo Kuma e interni firmati dalla designer Kristina Zanic Consultants. Le Dune Villas, situate su una spiaggia di sabbia bianca, richiamano la forma delle dune del deserto, mentre le Coral Villas, situate sull'acqua, sono collegate da passerelle e offrono accesso diretto al mare.

St. Regis Red Sea - Suite vista mare 1/9 St. Regis Red Sea - Living room 2/9 St. Regis Red Sea - Camera da letto 3/9 St. Regis Red Sea - Bagno 4/9 St. Regis Red Sea - Ristorante 5/9 St. Regis Red Sea - Tramonto sulla Coral Villa 6/9 St. Regis Red Sea - Piscina al tramonto 7/9 St. Regis Red Sea - Bar 8/9 St. Regis Red Sea - Area wellness 9/9 Previous Next

Il resort dispone di cinque ristoranti che offrono specialità locali e internazionali. Gishiki 45 serve piatti di ispirazione giapponese in un ambiente moderno, mentre Tilina, ristorante galleggiante sull’acqua con vista sulla barriera corallina, propone carni alla griglia con spezie locali. Nesma è un ristorante aperto tutto il giorno che serve menù di ispirazione libanese con vista sulla piscina e sulla spiaggia, mentre The Beach Club serve piatti leggeri. St. Regis Spa è un'oasi di tranquillità con otto sale per trattamenti, gazebo e vasche da bagno all'aperto, oltre a saloni di bellezza per uomini e donne. Offre trattamenti esclusivi e percorsi benessere con yoga e meditazione.

The St. Regis Red Sea Resort | Red Sea, Ummahat Island 1 48501 - Arabia Saudita | Tel +966 14 504 0000

The St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay in Marocco

Con The St. Regis La Bahia Blanca Resort nel quartiere di Tamuda Bay ci spostiamo lungo la costa mediterranea del Marocco. Un’oasi di benessere e privacy, progettato sul modello di un riad privato con cortili intimi e giardini lussureggianti, il resort emana il tipico fascino marocchino, rendendo omaggio allo stesso tempo all'eredità culturale andalusa della zona. Il design, ispirato all'architettura locale e costiera, utilizza una palette di bianchi, neutri e blu con accenti di bronzo. Il resort dispone di 83 camere e 17 suite, tutte con balcone privato vista mare, inclusa una Suite Presidenziale.

St. Regis La Bahia Blanca al tramonto 1/5 St. Regis La Bahia Blanca Resort 2/5 St. Regis La Bahia Blanca Resort - Suite vista mare 3/5 St. Regis La Bahia Blanca Resort - Sala da pranzo 4/5 St. Regis La Bahia Blanca Resort - Piscina 5/5 Previous Next

Tra i ristoranti La Baie Blanche Brasserie propone una cucina francese contemporanea con influenze marocchine. Bahia Vista Beach Bar & Grill è un elegante grill sulla spiaggia che serve il pescato giornaliero insieme a un'ampia selezione di sushi preparato dai sushi master del resort. The St. Regis Spa è il regno del benessere per eccellenza con cinque sale per trattamenti, inclusa una suite per coppie. In collaborazione con i brand Sothys e marocMaroc, i programmi esplorano le antiche tradizioni beauty marocchine per un esperienza davvero esotica a 360 gradi.

The St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda Bay | 267 Route Fnideq Restinga, Fnideq - 93200, Marocco | Tel +212 5396-66060

AC Hotel St. Julian's a Malta

A Malta, nella cittadina di Saint Julian’s, sorge l’AC Hotel by Marriott St. Julian’s. La posizione della struttura la impreziosisce ancora di più, visto che è a pochi passi da St. George's Bay, dal centro commerciale di Bay Street e da altri hub di intrattenimento: è l’ideale per scoprire sia il fascino tradizionale che lo spirito cosmopolita della città. Malta regala oltre 300 giorni di sole e temperature calde per gran parte dell'anno e grazie alle sue coste uniche e ai suoi 7.000 anni di storia, offre una straordinaria fuga nel Mediterraneo.

AC Hotel St. Julian‘s - Splendida vista sulla città 1/5 AC Hotel St. Julian‘s - Camera 2/5 AC Hotel St. Julian‘s - Piscina 3/5 AC Hotel St. Julian‘s - Area wellness 4/5 AC Hotel St. Julian‘s - Palestra 5/5 Previous Next

Il design moderno made in Italy dell’hotel combina i colori maltesi con una palette che trae ispirazione dall'ambiente naturale e urbano di toni neutri e materiali naturali che evocano un forte senso del luogo e del legame con la zona. AC Hotel by Marriott St. Julian's dispone 106 camere e suite moderne e dotate di ogni comfort. In linea con la scena gastronomica di Malta, rinomata anche come destinazione culinaria, A disposizione degli ospiti AC Lounge sulla terrazza panoramica: il luogo perfetto per rilassarsi con cocktail e tapas europee godendo di una vista mozzafiato sullo skyline di St Julian's. Il menù dei cocktail propone classici senza tempo con un tocco moderno, tra cui AC Gin Tonic, cocktail signature di AC Lounge. Tra gli altri servizi, una piscina riscaldata sul tetto, una piscina coperta, e una palestra con attrezzature all'avanguardia.

AC Hotel St. Julian's | Lourdes Lane, St Julian's STJ - 3310, Malta | Tel +356 2258 6200

Ilma, The Ritz-Carlton Yacht Collection, nel Mar Mediterraneo

Dopo i quattro hotel qui arriviamo ad un’offerta decisamente fuori dall’ordinario. Parliamo dell’esperienza unica via mare, tra le isole del mar Mediterraneo, a bordo dello yacht Ilma, The Ritz-Carlton Yacht Collection, che sarà operativo a partire dal mese di settembre 2024. Le dimensioni sono impressionanti: 241 metri di lunghezza, Ilma conta 224 sofisticate suite, tutte dotate di terrazza privata, e due nuove categorie di suite di categoria superiore che offrono più di 1.000 metri quadrati di spazio abitativo interno ed esterno.

Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection 1/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Suite 2/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Camera 3/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Terrazza privata con vasca 4/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Terrazza privata 5/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Ristorante all'aperto 6/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Lettini sul ponte 7/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Divanetti 8/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Piscina al tramonto 9/10 Ilma The Ritz Carlton Yacht Collection - Retro 10/10 Previous Next

Con uno dei più alti rapporti tra personale e ospiti nell'ambito delle crociere di lusso, Ilma mette a disposizione quasi un membro dell'equipaggio per ogni ospite, garantendo un servizio eccellente e sicuro sinonimo del brand The Ritz-Carlton. Oltre alle lussuose sistemazioni, il superyacht è dotato di cinque ristoranti, sei bar, un caveau per i vini e spazi caratteristici come la The Ritz-Carlton Spa, un porticciolo e uno spazio dinamico all'aperto dedicato all'intrattenimento e al relax in cima al pontile. I viaggi su misura, che vanno da cinque a tredici notti, porteranno gli ospiti in una serie di destinazioni amatissime, dalle assolate isole greche e la vivace Costiera Amalfitana agli iconici luoghi di svago della Costa Azzurra e delle Isole Baleari.

Ilma, The Ritz-Carlton Yacht Collection | Tel +356 2778 0076