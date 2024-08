Esperienze multisensoriali uniche nell'estate de Il Giardino Grande in Salento

La tenuta de Il Giardino Grande, risalente alla seconda metà dell’800, apparteneva ad una nota famiglia aristocratica del territorio di Parabita e veniva utilizzata come residenza estiva. Ora è invece un’oasi di relax, con un ampio ventaglio di scelte per esperienze multisensoriali: “Five Senses Experience” propone laboratori, degustazioni, escursioni, suoni e massaggi.

Il Giardino Grande

Le camere de Il Giardino Grande

Per la ristrutturazione della struttura la linea seguita è stata molto chiaro: il rispetto del passato intrecciato alle esigenze estetiche di una dimora che ospita clienti abituati al bello, gente che attraversa il mondo per ammirarlo. Il risultato è uno spazio essenziale e raffinato, dove la storia vive in sintonia col presente e l’antico si amalgama al moderno.

Le 6 camere e suite sono state ristrutturate seguendo fedelmente le caratteristiche delle dimore di campagna di fine ‘800 e prendono il nome dagli alberi e dalle piante che arricchiscono i numerosi giardini: melograno, fico, carrubo, ciliegio, loto ed ulivo. La tipicità salentina viene richiamata dalla presenza delle tipiche volte a botte o a stella e dal cocciopesto, un’antica tecnica di realizzazione del pavimento che risale all’epoca degli antichi romani. Sono sparse tra piano terra e primo piano e godono tutte di vista sulle corti o sul verde circostante. Le tre suite sono dotate di ampie terrazze da cui ammirare la campagna e i suoi ammalianti colori nelle diverse ore della giornata.

Camera Melograno

La camera Melograno, ampia 22 mq, si trova al piano terra e dispone di un accesso diretto dalla corte principale. È sicuramente la camera a più stretto contatto con la natura poiché immersa nei giardini circostanti. Il colore rosso terra del bagno ricorda il frutto del melograno che si può oltretutto cogliere nei mesi autunnali direttamente dall’albero posizionato di fronte all’entrata della camera.

Camera Fico

È una camera, ampia 27 mq, dal sapore locale perché caratterizzata da un soffitto spiovente in cannucciato, ovvero un’antica tecnica costruttiva utilizzata soprattutto nelle dimore di campagna. L’ampia sala bagno in color avorio si distingue per la presenza di una moderna vasca Antonio Lupi posizionata di fronte all’ampia finestra da cui si ammira un maestoso albero di fico.

Il Giardino Grande - Camera Loto 1/4 Il Giardino Grande - Bagno camera Loto 2/4 Il Giardino Grande - Suite Ciliegio 3/4 Il Giardino Grande - Terrazza suite Ciliegio 4/4 Previous Next

Suite Carrubo

Un’antica scala di muro in pietra conduce al primo piano dove si trova il trittico delle suite con terrazze. La Carrubo, ampia 18 mq, si affaccia proprio sulla corte principale dove risiedono i due alberi da cui prende il nome e si caratterizza per la doccia con vista sulla campagna circostante. L’ampia terrazza di 16mq si affaccia sulle aree verdi e sulla piscina, orientata ad est consente di ammirare il risveglio del sole.

Suite Ciliegio

La particolarità di questa suite da 24 mq è l’unicità della doccia in camera da cui si ammira il cielo azzurro delle calde giornate salentine. La caratteristica volta a botte completa lo stile tipico salentino della sistemazione. La terrazza di 33 mq decorata con le classiche cementine salentine offre la possibilità di rilassarsi in piena privacy.

Camera Loto

È la camera, ampia 18 mq, più intima e particolare per la sua disposizione: ancora distesi tra le morbide lenzuola di percalle si scorge il panorama sui giardini ornamentali in fiore alle cui spalle sorge la città di Parabita. Questa camera è comunicante con la Suite Ulivo ed è la soluzione ideale per famiglie.

Suite Ulivo

La meraviglia delle volte a stella esplode nella suite Ulivo che è la stanza padronale. Il letto in ferro decorato conferisce un sapore antico e ineguagliabile, la terrazza è abbellita dalle preziose cementine salentine dal decoro unico e dalle giare in terracotta che troneggiano maestose. Il tocco di unicità è conferito dalle poltrone vintage in vimini Carminati-Ponti che arricchiscono l’ambiente esterno e invitano gli ospiti a riempiersi gli occhi con la bellezza della natura circostante. Il fascino dell’antico vibra tra le mura di questa suite che può comunicare con la stanza Loto.

Il Giardino Grande - Suite Carrubo 1/6 Il Giardino Grande - Terrazza suite Carrubo 2/6 Il Giardino Grande - Suite Ulivo 3/6 Il Giardino Grande - Bagno suite Ulivo 4/6 Il Giardino Grande - Terrazza suite Ulivo 5/6 Il Giardino Grande - Cortile suite Ulivo 6/6 Previous Next

Le esperienze multisensoriali de Il Giardino Grande

Fiore all’occhiello della proposta de Il Giardino Grande è “Five Senses Experience”, il percorso che Il Giardino Grande offre ai suoi ospiti, con un ventaglio di scelte, tra laboratori, degustazioni, escursioni, suoni e massaggi, che appagano lo spirito, il corpo e il palato e che stimolano tutti i sensi.

Il Giardino Grande - Colazione

Tatto

Cooking class alla scoperta dei sapori del Salento, dalla pasta fresca (orecchiette, maritati, cavatelli, sagne ncannulate) alle altre ricette tradizionali, per ritrovarsi con le “mani in pasta” e imparare i segreti di questa gustosa cucina.

Il Giardino Grande - Lezioni di cucina

Laboratorio di ceramica e candele, per dar sfogo alla propria creatività creando piccoli vasi portacandele da portare a casa come ricordo del proprio soggiorno.

Gusto

Wine tasting all’ombra degli ulivi: degustazione di vini locali con un esperto sommelier che in un’atmosfera rilassata e unica introduce alla produzione vinicola del territorio.

Il Giardino Grande - Degustazione

Lezione di mixology: con il bartender “di casa” un percorso per imparare i segreti di questa arte e creare il proprio drink usando ingredienti e erbe locali.

Olfatto

Crea il tuo profumo: un viaggio di memorie olfattive che racchiudono le emozioni, la storia e le essenze de Il Giardino Grande. Sotto la guida esperta di un Maître Parfumeur ci si lascia guidare in un percorso sensoriale tra fragranze e olii essenziali fino alla creazione del proprio profumo.

Il Giardino Grande - Maitre parfumer

Vista

Escursioni in barca: il modo migliore per scoprire e ammirare la costa salentina. Si può scegliere un giro in barca a vela o su un elegante gozzo vintage tra le calette di Santa Maria di Leuca o le baie di Gallipoli per poi concludere la giornata con un ottimo aperitivo a bordo. Per esplorare invece l’entroterra salentino, Il Giardino Grande organizza tour in bici ed escursioni con guida tra i colori e i suoni della campagna intorno a Parabita, alla scoperta di villaggi, grotte, cappelle votive che, anche attraverso gli incontri con la gente del luogo, trasmettono la vera essenza della Puglia.

Il Giardino Grande - Luxury Yacht

Udito

Il suono del tramonto, del vento, del silenzio: qui non può essere altrimenti. Quando scende la sera e il cielo si tinge di rosso è ora di godersi l’atmosfera magica e ovattata degli eleganti spazi esterni della dimora con un concerto privato sulla pedana in giardino o una cena intima ed esclusiva a lume di candela con la persona del cuore. E restare ammaliati dalla bellezza unica di questo luogo incantato.

Massaggio signature 5 Sensi de Il Giardino Grande

Il Giardino Grande - Panoramica

Per una full experience estiva non poteva mancare il massaggio ispirato ai 5 sensi. Un trattamento personalizzato studiato per sfruttare il potere curativo della digitopressione e della riflessologia. Questa tecnica terapeutica, praticata da un’esperta naturopata, armonizza l'energia del corpo applicando una leggera pressione su punti specifici dei piedi e lungo la schiena, andando a stimolare tutti i 5 sensi. Un massaggio rigenerante che elimina lo stress, migliora la circolazione, favorisce il flusso di energia in tutto il corpo e stimola il rilascio di endorfine regalando un profondo senso di benessere.

Il Giardino Grande - Dimora in Salento

Str. Vicinale Tammali - 73052 Parabita (Le)

0833 190 1128