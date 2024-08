 Casa Carmen raddoppia, dopo Fregene apre il secondo ristorante a Fiumicino

Continua il successo di Casa Carmen, l’insegna della coppia di imprenditori Annalisa Polo e Roberto Tomasini, che lo scorso 24 aprile ha aperto il secondo ristorante, sempre sul mare, ma questa volta a Fiumicino (Rm). Era maggio 2020 quando Casa Carmen ha aperto le sue porte a Fregene, sul Lungomare di Ponente e, nonostante il periodo non facile, è diventato sin da subito un punto di riferimento sul litorale romano, continuando negli anni a conquistare il pubblico grazie al suo format fresco, divertente e quell’atmosfera vacanziera tutto l’anno.

Casa Carmen: tonalità luminose e ispirazioni latine

Il nuovo locale ha inaugurato sul Lungomare della Salute e, a differenza di quello di Fregene, gode di una vista sul mare. “Quando abbiamo visto questo locale sfitto ci è scattata subito la voglia di aprire una seconda sede: è un ambiente bellissimo, perfetto - raccontano i soci -, ancora più curato”. Il locale mantiene lo stesso spirito vacanziero, arricchito da influenze latine anche nel menu: “In ogni locale mettiamo qualcosa dei nostri viaggi, delle nostre esperienze, tra Spagna e Messico”. Casa Carmen a Fiumicino è aperto sia a pranzo che a cena, oltre che per l’aperitivo, con circa 80 coperti interni e 70 all’esterno, e come nella sede di Fregene, c’è una griglia in sala. L’ambiente è caratterizzato da colori chiari, in particolare il bianco, arricchito da dettagli unici, come la grande bottigliera artigianale.

Il nuovo Casa Carmen di Fiumicino

La cucina di Casa Carmen

A Fiumicino l’offerta si amplia, includendo non solo pesce, ma anche carne e verdure. La cucina è nelle mani esperte dell’Executive Chef Antonio Rossetti, classe '84, che gestisce anche il locale di Fregene. Originario del Salento, Antonio ha seguito per lungo tempo un percorso diverso, ma la passione per la cucina, tramandata dalla sua famiglia, ha preso il sopravvento; ha iniziato così a collezionare numerose esperienze tra ristoranti e hotel di Roma, costruendo solide basi nella cucina tradizionale romana. Questo primo passo, arricchito dai numerosi viaggi e dalla voglia di sperimentare, ha portato alla creazione di una proposta culinaria ricca di contaminazioni, che trova la sua massima espressione a Casa Carmen. Al suo fianco, il Sous Chef Samuel Ridolfi e una giovane e creativa brigata. La cucina onora la tradizione e le materie prime, selezionate con cura da fornitori scelti sia a livello nazionale che internazionale, alla ricerca di prodotti di eccellenza e di nicchia, che uniscono la tradizione italiana con influenze di altre culture.

L'interno del nuovo Casa Carmen di Fiumicino

Casa Carmen: la proposta gastronomica

Il nuovo Casa Carmen di Fiumicino ha ampliato la proposta gastronomica includendo pesce, carne e piatti a base vegetale, ma vediamo la proposta nel dettaglio. Il viaggio culinario inizia con una selezione di tapas, che spaziano dal pesce alla carne fino alle opzioni vegetariane. Si parte con una varietà di frutti di mare, per poi assaporare un fresco ceviche arricchito da una granita di Leche de Tigre, senza dimenticare le crocchette al prosciutto, il carpaccio flambé di Picanha e i Padron pepe, ossia friggitelli fritti con sale maldon; tutti piatti pensati per essere condivisi tra i commensali. La cucina italiana trova il suo spazio con lo spaghetto alle vongole, il sautè di cozze e una creativa rivisitazione del culurgiones sardo, qui proposto con cozze, pecorino e menta.

Casa Carmen: Culurgiònes ripieno di patate pecorino e menta con fondo di manzo Casa Carmen: Crocchetta di baccala mantecato con menta e prezzemolo Casa Carmen: cialda al nero di seppia, carpaccio di seppia marinato agli agrumi, polvere di cipolla bruciata e mayo nera Casa Carmen: crudo di galizia con tartufo fresco cialda di pane e burro al pecorino

Il piatto forte di Casa Carmen: la paella

Il vero fiore all'occhiello di Casa Carmen è però la paella, disponibile in cinque versioni: dalla classica paella di pesce a quella di carne, che oltre a pollo e coniglio include polpettine di manzo e coda alla vaccinara. C'è anche la versione mista, quella vegetariana con peperoni, zucchine, funghi e salsa brava, e infine la variante al nero di seppia, servita con salsa aioli e gamberi rossi crudi.

Casa Carmen: paella di pesce e paella di carne

Il menu è in continua evoluzione, come spiega lo chef: “ci piace cambiare, ci sono sempre tante novità settimanali”. Tuttavia, le proposte dalla griglia restano una costante. Tra i piatti imperdibili, spiccano il polpo cotto alla brace con hummus di ceci e aioli, e il nastro galiziano, ovvero fettine di diaframma di manzo spagnolo grigliate.

La cucina di Casa Carmen si basa anche sul principio dello spreco zero, utilizzando solo verdure di stagione. Notevole è anche l’attenzione dedicata alla panificazione: il pane e la focaccia serviti sono fatti in casa, con varianti quotidiane e condimenti sempre diversi, come racconta lo chef. Lo stesso approccio si applica ai dolci, che vengono reinterpretati in chiave moderna. Da non perdere la cheesecake, presentata tra due cialde croccanti e sottili, e il tiramisù, dove la crema al mascarpone è accompagnata da un crumble di cacao e una crema al caffè.

Casa Carmen: la ricca carta dei vini e una drink list sostenibile

Ad accogliere gli ospiti c’è Jonathan Rossi, un padrone di casa impeccabile che si è occupato anche della selezione dei vini, sia a Fregene che a Fiumicino. La carta dei vini è ricca e variegata, con una predominanza di bianchi e bollicine, ma senza trascurare rosati e rossi. Le etichette spaziano dall’Italia, coprendo tutto il territorio da nord a sud, fino alla Francia, alla Spagna e perfino al Brasile. Non manca neanche una raffinata selezione di sangria.

Casa Carmen: la sangria

La mixology occupa un posto di rilievo, con il barman Simone Mentrasti a guidare la creazione di una drink list che racconta la simbiosi con il mare e l’utilizzo creativo degli scarti della cucina, in piena sintonia con la filosofia dello chef e dei suoi piatti. Un esempio è il Tai Rija, un cocktail che parte da un dolce di origine spagnola, con pan di Spagna e cannella, per creare un'orzata fatta in casa che reinterpreta il classico Mai Tai. Oppure il Casatini, un twist sul Vodka Martini, che utilizza una vodka alla salicornia e un Vermouth Dry aromatizzato alle foglie di cappero, raccolte dallo staff sulle rocce della spiaggia di Ostia, per aggiungere una nota di salinità, mineralità e carattere. Cocktail divertenti, sostenibili e che, pur restando vicini ai gusti tradizionali, offrono sapori nuovi e inaspettati.

Casa Carmen - Lungomare della Salute 187 - Fiumicino (Rm) - Tel. 06 69222309