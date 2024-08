Antum Hotel: un viaggio nel tempo e nel gusto nel cuore del Sannio

L'Antum Hotel è una destinazione unica per chi cerca un'esperienza di viaggio autentica e indimenticabile. La combinazione di storia, arte, natura e gastronomia rende questo hotel il luogo ideale per rilassarsi, scoprire nuovi sapori e immergersi nella cultura del Sannio.

L‘Antum Hotel, completamente ristrutturato, conserva intatte le sue caratteristiche originali (credits: Janos Grapow)

Antum Hotel, un'oasi di benessere nel cuore del Sannio

L'Antum Hotel è più di un semplice albergo. È un luogo dove storia, arte e natura si fondono in un'esperienza multisensoriale. Situato nel cuore del Sannio, a pochi passi dai principali siti archeologici e storici, l'hotel offre ai suoi ospiti la possibilità di immergersi in un territorio ricco di fascino e di tradizioni.

Antum Hotel, nel cuore del Sannio (credits: Janos Grapow) 1/3 Antum Hotel, la piscina (credits: Janos Grapow) 2/3 Antum Hotel, il patio (credits: Janos Grapow) 3/3 Previous Next

L'edificio, completamente ristrutturato, conserva intatte le sue caratteristiche originali, arricchite da elementi di design contemporaneo. L'armonia tra passato e presente si ritrova in ogni angolo dell'hotel: dalle camere, arredate con gusto e attenzione ai dettagli, al giardino interno, un'oasi di pace nel cuore della città.

Antum Hotel, gastronomia, benessere e molto altro

La cucina dell'Antum Hotel è un viaggio alla scoperta dei sapori del Sannio. Lo chef Assunto Piramide ha creato un menu che esalta la qualità dei prodotti locali, reinterpretandoli in chiave moderna. L'esperienza culinaria è completata da una ricca carta dei vini, con un'ampia selezione di etichette locali e nazionali.

Antum Hotel, il ristorante (credits: Janos Grapow) 1/4 Antum Hotel, il menu è firmato dallo chef Assuno Piramide (credits: Janos_Grapow) 2/4 Antum Hotel, un viaggio alla scoperta dei sapori del Sannio (credits: Janos Grapow) 3/4 Antum Hotel, il menu esalta la qualità dei prodotti locali reinterpretati in chiave moderna (credits: Janos Grapow) 4/4 Previous Next

L'hotel offre una vasta gamma di servizi per il benessere dei suoi ospiti. La piscina, il centro benessere e la palestra sono gli spazi ideali per rilassarsi e ritrovare l'equilibrio psicofisico. Inoltre, l'hotel organizza regolarmente attività e corsi, come lo yoga in acqua e il bagno dei suoni.

[gallery3][/gallery3

L'Antum Hotel è un progetto ambizioso che va oltre l'offerta alberghiera. La struttura è infatti parte di un complesso più ampio che comprende un campo da golf, un'azienda agricola e una cantina vinicola. Questo permette agli ospiti di vivere un'esperienza a 360 gradi, immergendosi completamente nella cultura e nelle tradizioni del territorio.

Antum Hotel, un pacchetto esclusivo

Il pacchetto “Alla scoperta della via Appia: un viaggio storico da Benevento” è un'immersione totale nel passato. Partendo dall'imponente Arco di Traiano, i visitatori si addentreranno nelle vie del centro storico, ammirando gemme architettoniche come la Chiesa di Santa Sofia, patrimonio Unesco. Le serate saranno dedicate alla scoperta dei sapori locali, con degustazioni di prodotti tipici e cene gourmet all'Ama Experience, il ristorante dell'hotel. Il secondo giorno sarà dedicato all'esplorazione della Via Appia. Dopo aver ammirato il Teatro Romano e la Rocca dei Rettori, i partecipanti raggiungeranno il Ponte Leproso, un'antica infrastruttura stradale che collegava Roma a Brindisi. L'itinerario proseguirà verso Montesarchio e Sant'Agata de' Goti, dove sarà possibile visitare il Castello e il Museo Archeologico del Sannio Caudino e degustare i vini locali.

Antum Hotel, una camera (credits: Janos Grapow) 1/4 Antum Hotel, dettaglio di una camera (credits: Janos Grapow) 2/4 Antum Hotel, ingresso camera (credits: Janos Grapow) 3/4 Antum Hotel, il bagno di una camera (credits: Janos Grapow) 4/4 Previous Next

Il viaggio si concluderà con una tappa a Capua e Santa Maria Capua Vetere, due città ricche di storia e di testimonianze archeologiche. Il Museo Campano, l'Anfiteatro Campano e il Mitreo offriranno ai visitatori un'immersione totale nella vita dell'antica Roma. Proposto a partire da 220 euro a persona, il pacchetto “Alla scoperta della via Appia: un viaggio storico da Benevento” si sviluppa su un weekend e prevede due o tre pernottamenti, una degustazione in cantina e una o due cene presso Ama Experience, con possibilità di includere i servizi di transfer per chi arriva in treno.

Antum Hotel

Viale Principe di Napoli 137 - 82100 Benevento

Tel 0824 24111