Il Molise esiste, eccome. Viverlo nell'agriturismo Essentia lo rende speciale

La vita genuina della campagna molisana a disposizione di chiunque decida, incuriosito da questa regione tanto splendida quanto poco valorizzata, di provare l'esperienza di Essentia a Larino (Cb). La parola “esperienza” è quella giusta, perché il progetto di Salvatore Zeoli non è solo un semplice agriturismo con camere e piscina, ma un progetto vivo che si lega in modo inevitabile ed indissolubile alla terra che lo ospita. Per raccontare “Essentia - Dimora rurale” è necessario partire non dalle sue splendide camere, dalle cene con degustazione al tramonto o dalle numerose attività che connettono con la natura e la cultura del posto, ma dal suo proprietario: Salvatore Zeoli. Classe 1987, tanto intraprendente quanto innamorato di quello che fa e racconta con il suo agriturismo, il nativo di Larino ha messo tutto se stesso in una terra considerata da molti imprenditorialmente arida. Invece il Molise è pieno di meraviglie gastronomiche e naturali che meritano di essere valorizzate, proprio come fa Salvatore.

Un legame forte che nasce quando era piccolo, trasmesso ed alimentato dai nonni che lo portavano spesso a vedere la "terra", come si è soliti chiamare i terreni agricoli ed i campi da quelle parti. Lui racconta: «Quando volevamo avviare l'attività, l'architetto che ci ha seguito, un'amica, mi ha detto: “Salvatore, ma sei sicuro? Ma guarda che sei in Molise. E pure in campagna!”. Veramente tutti mi chiedevano cosa stessi facendo». Il progetto però è partito lo stesso: «Ci abbiamo messo più di quattro anni per partire, nel 2019. Dopo il Covid abbiamo cambiato modo di lavorare, piano piano stiamo aggiungendo i tasselli che volevamo». Ora è uno dei punti di riferimento della zona.

L'unicità dell'uliveto di Essentia con un blend di 11 cultivar

Salvatore ama raccontare quello che offre, perché quello che offre è legato alla storia della sua famiglia e alla sua infanzia. E così, mentre porta i suoi ospiti nel suo posto preferito, la collinetta dell'azienda agricola che offre una vista mozzafiato sull'entroterra molisano e su parte della costa, racconta dell'unicità del suo uliveto: «Cento anni fa di certo non si andava al negozio a comprare la piantina di ulivo: i nonni, lavorando i campi degli altri, si facevano i polloni (germogli che nascono alla base del tronco o dalle radici degli ulivi, ndr) e si faceva l'uliveto. Non conoscendo le piante hanno creato un "disastro positivo": qui ci sono 11 varietà di piante, un blend abbastanza unico». E da qui nasce l'olio extra vergine di oliva di categoria superiore prodotto dall'azienda, non filtrato ed estratto a freddo. Tra le 11 cultivar troviamo Gentile di Larino, Moraiolo, Rosciola, Cellina, Frantoio, Leccino, Coratina, Salegna, San Pardo e Peranzana. L'uliveto è dedicato proprio a nonno Salvatore, con il nipote che non porta avanti solo il suo nome ma anche la sua eredità da produttore di olio di alta qualità.

Digeribili e nutraceutici, i grani antichi al centro dell'offerta di Essentia

Durante la chiacchierata che Salvatore tiene con gli ospiti, solitamente prima di cena, viene data enorme importanza ad un prodotto su cui Essentia, così come tutta l'azienda agricola, punta molto: i grani antichi. «Prima i miei nonni coltivavano per l'autoconsumo, poi vendevano un po'. Cambiano le generazioni, i miei genitori hanno fatto altro nella vita, e l'azienda non produce più per l'autoconsumo ma per vendere - racconta Salvatore - Morale della favola, io a casa mia non ho più visto il pane: lo andavo a comprare. Mi sono detto quindi che il pane lo avremmo dovuto fare noi, o comunque qualcuno con i nostri grani, in modo tracciato. E da qui nasce l'idea dei grani antichi: volevo mangiare meglio. Mangiamo tanti carboidrati, quindi per me il grano è diventato subito fondamentale».

Un prodotto davvero unico, digeribile e nutraceutico (favorisce i processi fisiologici dell'organismo, ndr), ma anche difficile da coltivare, raccogliere e lavorare: «Nell'ultimo raccolto abbiamo fatto 30 quintali per ettaro di terreno. Un mio amico, e “vicino di campo”, con un grano normale ha raccolto 70-75 quintali ad ettaro. A maggio, prima della raccolta, sono tanto alti e dritti che sembra un campo di mais. Hanno molto meno glutine di quelli moderni, ma non voglio fare un discorso su cosa è meglio o cosa è peggio, se uno è buono o uno è cattivo - ci tiene a sottolineare Salvatore - Ogni cosa ha i suoi pro ed i suoi contro. L'uomo è andato in una direzione, io ho scelto di tornare un po' indietro. I grani antichi comunque hanno diversi problemi di allettamento: se piove o tira vento cadono e non li raccogli più. Se c'è umidità non si asciugano bene… L'uomo nel tempo li ha migliorati da questo punto di vista, ma ha spinto troppo, secondo me, dal lato del glutine, seguendo le richieste del mercato che chiedeva grani performanti per fare pizza e pasta». Da questi grani, Solina, Saragolla e Senatore Cappelli, Essentia ricava la farina, integrale e semi-integrale, per molte delle sue proposte: squisiti dolci fatti a mano che vengono serviti a colazione ed fragrante pane con lievito madre. Dalla semola invece, grazie all'aiuto di un pastificio artigianale che utilizza acqua pura del Molise, trafile in bronzo e processi di essiccazione lenta, nasce una pasta ruvida, saporita e soprattutto digeribile grazie al ridotto tenore di glutine rispetto ai prodotti ottenuti dai grani moderni.

Cene con degustazione all'aperto durante il tramonto: anche mangiare da Essentia è un'esperienza

Che siate ospiti della dimora o che siate esterni la cena all'aperto, con degustazione, al tramonto è il culmine dell'esperienza gastronomica offerta da Essentia. Ma andiamo con ordine, perché al mattino c'è la colazione, anche questa disponibile sia per chi pernotta e sia per chi magari ha voglia solo di fare un rinfrescante tutto in piscina. La fanno da padrone i dolci, tutti rigorosamente fatti in casa, accompagnati anche da una bella selezione di formaggi e pane per chi invece apprezza il salato. Il servizio è al tavolo ed in estate è possibile fare colazione nello splendido prato che affaccia sulle colline molisane.

Nella stessa location, la sera, si accende la magia. Inizia a calare il sole, le cicale friniscono ed è davvero l'unico suono che accompagna il momento. Il personale prepara i tavoli, cominciano ad accendersi le luci soffuse ed inizia il solito rito. Salvatore chiama a raccolta gli ospiti, li porta in giro per la dimora, gli mostra i campi, racconta, stuzzica la curiosità, parla di cosa fa e di cosa gli piace; è tanto produttore quanto consumatore e ci tiene ad offrire un'esperienza di altissima qualità. La tavola è apparecchiata, ci si può sedere ed iniziare questo viaggio nella tradizione molisana, con piatti tanto semplici quanto particolari, cucinati con ingredienti freschi e genuini come ortaggi, frutta, legumi e salumi. Tutto viene preparato e cucinato al momento (anche se dai profumi che arrivano dalla cucina si capisce molto bene che alcune preparazioni cominciano già nel pomeriggio), agli ospiti non resta altro che rilassarsi, l'ambiente informale aiuta molto, e godersi un viaggio nella storia gastronomica del Molise.

C'è un menù? No. Salvatore ed il suo staff ovviamente con largo anticipo si premurano di conoscere eventuali allergie, intolleranze, richieste e necessità degli ospiti, ma quanto verrà presentato in tavola la sera è una sorpresa: si seguono ovviamente la stagionalità e la freschezza degli ingredienti. E quindi cosa si mangia? Una serie di antipasti, un primo (con la pasta fatta con farina da grani antichi è facile e scontato chiedere il bis), un secondo con contorno, un dolce, caffè e amari, oltre alla possibilità di abbinare alla degustazione vini autoctoni provenienti da varie cantine rinomate del territorio; a farla da padrone è ovviamente la Tintilia, che viene dal vitigno a bacca nera simbolo del Molise.

Polpettine di melanzane, zuppe di legumi, parmigiane, "pallotte cacio e ova", taglieri di salumi e formaggi, peperoni fritti e la pampanella. Non sapete cos'è la pampanella? È una ricetta tipica della regione, in particolare di San Martino in Pensilis che ne rivendica la paternità con orgoglio. Un piatto a base di maiale, con il taglio scelto, di solito abbastanza grasso, che viene marinato con spezie varie e piccante, poi cotto in forno a bassa temperatura: il risultato finale è quasi sconvolgente per morbidezza, scioglievolezza e quel piacevole sentore di piccante che rende inconfondibile il sapore. Raccontarla non le rende giustizia, è un qualcosa che va sicuramente provato. Da Essentia ne troverete una versione particolarmente morbida e saporita.

Un primo piatto meritevole di menzione sono sicuramente i paccheri con crema di melanzane dell'orto, pomodorini confit, stracciatella e granella di noci. Saporito, leggero, fresco e avvolgente, tutto allo stesso tempo. E se siete fortunati potrete trovare, come dolce, la cheesecake con confettura di fichi fatta in casa. Dolce, acidula, fresca e soprattutto golosissima: perfetta per chiudere in bellezza un'ottima cena. Arrivati al momento degli amari Salvatore propone un altro "gioco": indovinare da quale pianta e frutto arriva quel particolare liquore, dal colore biancastro e dall'inconfondibile profumo agrumato. Di cosa si tratta? È una sorpresa... Quello che si può svelare è che nel nome contiene la parola "caviale". Curiosi?

Vino, pampanella, pomodoro e grano: le camere di Essentia valorizzano i prodotti molisani

Da Essentia non viene persa occasione per dimostrare attaccamento al Molise e alle sue eccellenze enogastronomiche. Non si smette di farlo neanche quando si va a dormire: le camere dell'agriturismo sono infatti un simpatico omaggio a quanto di buono ha da offrire il territorio. E così nascono le otto camere Tintilia, olio, grano, Prunus, pomodoro, pampanella, tartufo e caciocavallo. «Ogni camera racconta qualcosa, con gli elementi d'arredo che richiamano quel prodotto - ci tiene a spiegare Salvatore - Olio, pomodoro, vino, grani antichi, tartufi e tante altre cose che non bisogna perdere quando si visita il Molise. In particolare caciocavalli e trecce nel mondo dei formaggi. La pampanella, che è carne di maiale cotta in modo particolare. La Tintilia, il vino rosso autoctono della regione difficile da trovare». Tutte le camere, ad esclusione di Tintilia e grano, dispongono di accessi indipendenti, materassi alta gamma Dorelan, bagno privato con doccia, aria condizionata, doppio sistema di riscaldamento, TV a schermo piatto, frigobar, servizio wi-fi gratuito, zanzariere, sedie e tavolino da giardino.

Camera deluxe Tintilia

Essentia - Camera Tintilia

La Tintilia, unico vino autoctono del Molise, è il protagonista di questa stanza che si trova al primo piano. A disposizione degli ospiti la vasca freestanding e, attivo nei mesi invernali, un piccolo camino a legna per riscaldarsi. Le luci e gli elementi di arredo, come le botti e l'antico torchio, che richiamo il tema della stanza, contribuiscono a rendere l'atmosfera calda e avvolgente.

Camera superior Olio

Essentia - Camera olio

La camera dell'olio, posta al pian terreno, nasce per omaggiare l'olio EVO di nonno Salvatore, amaro e piccante. I colori delle pareti, le luci e gli elementi di arredo richiamano inevitabilmente il tema dell'olio.

Camera familiare Grano

Essentia - Camera grano

Posizionata al primo piano, ampia e luminosa, con letto matrimoniale ed un comodo ed ampio divano letto alla francese (una piazza e mezzo), la camera Grano è l'ideale per famiglie. La saragolletta, uno dei rari grani antichi del Molise, rappresenta il tema di questa camera. I giochi di colore e gli elementi di arredo provenienti dal mondo rurale regaleranno agli ospiti l'atmosfera calda dei campi di grano maturo.

Camera superior Prunus

La camera del Prunus nasce per esaltare la bacca del Prunus Spinosa, pianta molisana dalle tante proprietà, su cui è possibile scoprire tante curiosità grazie ad un'infografica apposita. Dal colore deciso e con mobilio proveniente dal mondo rurale, la stanza, a pian terreno, semplice ed accogliente, ha alcune piccole particolarità da scoprire.

Camera familiare Pomodoro

La camera del pomodoro nasce per esaltare l'oro rosso del Molise, il pomodoro, che viene coltivato nell'azienda agricola, e tutte le sue preparazioni. La stanza, ampia, a piano terra e priva di barriere architettoniche, con letto matrimoniale e due divani letti singoli, è adatta a famiglie, gruppo di amici e persone con difficoltà motorie.

Camera Pampanella

Essentia - Camera Pampanella

La pampanella, antica ricetta molisana a base di carne di maiale, aglio e spezie è la protagonista di questa stanza. Semplice ed accogliente, la camera, al pian terreno e con letto matrimoniale e comodo divano letto alla francese (una piazza e mezzo), ha al suo interno un vecchio caminetto decorativo.

Camera familiare Tartufo

Questa stanza nasce per celebrare le ricchezze del sottobosco molisano: i tartufi ed i funghi. Con una parete dal colore intenso della terra, la camera, che si trova a piano terra, si presta alla versatilità: con i suoi due letti singoli ed il comodo divano letto alla francese (una piazza e mezzo) è utile per più di due adulti ma anche per una famiglia. Su richiesta, infatti, è possibile avere un letto matrimoniale.

Camera Caciocavallo

La camera della Treccia & Caciocavallo nasce per esaltare i principali latticini che si producono in Molise. La stanza, semplice ed accogliente, con letto matrimoniale si trova al pian terreno.

Imparare ad impastare, "indossare" il formaggio, esplorare il Molise in e-bike e tanto altro: tutte le attività di Essentia

Da Essentia c'è tanto, tantissimo da fare. A cominciare da un tuffo nella splendida piscina nell'enorme prato verde adiacente al ristorante. Svagarsi in acqua con il paesaggio rurale molisano ad incorniciare il tutto non è di certo un brutto modo per passare la mattinata o i caldi pomeriggi estivi. Di fianco la piscina c'è un campo da calcetto in erba naturale, e nell'ampio giardino esterno è possibile seguire corsi di pilates o yoga. Non volete stare con le mani in mano, intervallando il piacevole ozio con qualcosa di manuale, interessante e pratico? Essentia offre corsi di cucina tradizionale e degustazioni di prodotti locali, a cui si aggiungono i laboratori e le caratteristiche “esperienze contadine”, molteplici, combinabili tra loro e promosse, ovviamente, in base ai cicli naturali. È possibile scegliere fra varie attività. Il mondo dei grani antichi, per conoscere tutto sui grani, pasta e pane; Tour dell'Olio Evo con corso di avvicinamento ed assaggio dell'olio; Oro rosso: il pomodoro molisano e le sue preparazioni; Il formaggio indossabile: la treccia di Santa Croce di Magliano con dimostrazione dal vivo; Laboratorio dei fiori di carta di San Pardo; Riconoscere la Tintilia, vino caratteristico del Molise; Alla ricerca di tartufi e funghi, vero tesoro del sottobosco molisano; “Un giorno da pastore” sui tratturi del Molise.

Avete voglia di esplorare il territorio circostante? Nessun problema. La centralità di Essentia e la sua vicinanza alla strada principale della regione lo rendono il punto di partenza ideale per intraprendere vari percorsi in bicicletta o e-bike. Gli ospiti, durante il soggiorno, potranno esplorare il territorio circostante partecipando ad escursioni guidate, a piedi, a cavallo o in e-bike, percorrendo gli antichi tratturi battuti un tempo dai pastori. In bici i percorsi sono per tutti: da quello molto facile che porta a visitare il borgo medievale di Larino, con una distanza di circa 28 km, a quello più impegnativo verso il bosco di Montorio, per un totale di 45 km e 4 ore e 30 di percorrenza. C'è anche un percorso, che passa da San Martino (ricordate la pampanella?) e arriva fino al mare passando tra i vigneti di Ramitelli.

Essentia - Tramonto sui campi

Volete conoscere il Molise? Fatelo da Essentia. Salvatore ed il suo ottimo staff vi faranno innamorare di questa regione che sembra ferma nel tempo.

Agriturismo Essentia Dimora Rurale

Contrada Bosco, 21 - 86035 Larino (Cb)

Tel 329 8626004