Yucatán: paradiso Maya tra storia, natura e gastronomia

Lo Yucatán, stato messicano ricco di storia, cultura e natura, si rivela una destinazione sempre più affascinante per gli amanti della natura e del buon cibo. Questa penisola, con le sue antiche civiltà maya, le splendide spiagge caraibiche e la rigogliosa natura, cela un patrimonio gastronomico unico e affascinante, frutto di secoli di tradizioni e influenze culturali, ma non solo.

Yucatàn, storia, natura e buon cibo

Lo Yucatán è considerato uno degli stati più sicuri del Messico. Questo, unito alla sua bellezza naturale e alla ricchezza culturale, lo rende una destinazione ideale per viaggiatori di tutte le età. Si tratta di una destinazione che incanta i viaggiatori con la sua straordinaria diversità. Questa regione del Messico è un vero e proprio scrigno di tesori naturali, culturali e storici. Con oltre 3.000 cenotes, misteriosi pozzi naturali dalle acque cristalline, e 378 km di spiagge incontaminate, lo Yucatán è un paradiso per gli amanti della natura. Le sue acque turchesi e la sabbia bianca offrono scenari da sogno, mentre la ricca fauna, che include il celebre fenicottero rosa, rende l'esperienza ancora più indimenticabile.

Lo Yucatán è un paradiso per gli amanti della natura (Shutterstock)

Lo Yucatán è culla della civiltà Maya, una delle più affascinanti e misteriose del mondo antico. Siti archeologici di fama mondiale come Chichen Itzá e Uxmal testimoniano la grandezza di questa civiltà. Ancora oggi, la cultura Maya è viva e pulsante, arricchendo il tessuto sociale e culturale dello stato. Lo Yucatán vanta città coloniali ricche di storia e charme, come Mérida, la capitale, che è stata più volte nominata Capitale Americana della Cultura. Inoltre, numerosi borghi, riconosciuti come "Pueblos Mágicos", offrono un'atmosfera autentica e invitano a scoprire le tradizioni locali. La gastronomia yucateca è un vero e proprio viaggio per i sensi. Piatti tradizionali come la cochinita pibil, i salbutes e il pollo pibil deliziano il palato con un mix di sapori indigeni e spagnoli. La regione è famosa anche per i suoi mercati rionali, dove è possibile assaggiare specialità locali e scoprire l'anima della cucina yucateca

Yucatàn, tre gioielli nascosti

Lo Yucatán, terra di Maya e di una natura incontaminata, si arricchisce ulteriormente dell'incanto dei suoi "Pueblos Mágicos". Tekax, Espita e Motul, tre gemme nascoste, si sono aggiunte di recente alla lista dei borghi magici del Messico, invitando i viaggiatori a immergersi in un'esperienza autentica e indimenticabile.

Tekax

Tekax, situato a circa 125 km da Merida, la capitale dello Yucatàn, è un vero paradiso per gli amanti dell'avventura e della natura incontaminata. Le Grutas Chocantes, un complesso di grotte sotterranee, offrono un'esperienza unica, con stalattiti e stalagmiti che creano scenari surreali.

Tekax è un vero paradiso per gli amanti dell'avventura e della natura incontaminata

Gli appassionati di sport all'aria aperta potranno cimentarsi in escursioni in quad attraverso sentieri sterrati, arrampicate sulle pareti rocciose del Parco Ecoturistico di Sartenejas o lanciarsi con la zipline ammirando la lussureggiante vegetazione circostante. Per chi cerca un'esperienza più rilassante, il campeggio a Kalmankal, immerso nella natura, è l'ideale per osservare le stelle e ascoltare i suoni della giungla

Motul

Motul, un piccolo gioiello situato a poco più di 40 km da Merida, è rinomata in tutto il mondo per le sue uova motuleñas, un piatto iconico nato negli anni '20 e dedicato al presidente Felipe Carrillo Puerto.

Motul offre un ricco patrimonio storico e culturale

Oltre a questa delizia culinaria, Motul offre un ricco patrimonio storico e culturale. Il Museo Storico Motul, situato all'interno del suggestivo cenote Sambulá, racconta la storia della città attraverso reperti archeologici, dipinti e pannelli informativi, portando i visitatori in un viaggio nel tempo dalle antiche civiltà Maya fino al periodo coloniale e all'epoca del boom dell'henequen, quando Motul era conosciuta come la "Perla della Costa". Dopo aver esplorato il museo, ci si può immergere nelle fresche acque del cenote Sambulá e rilassarsi in un'atmosfera magica.

Espita

Espita (165 km da Merida) è un vero e proprio paradiso per i buongustai. Il mercato "Juan José Méndez" è molto più di un semplice luogo dove fare la spesa: è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove potrete ammirare le bancarelle colorate e assaggiare i piatti tradizionali preparati secondo ricette antiche.

Espita è un vero e proprio paradiso per i buongustai

Assolutamente da assaggiare i salbutes, piccole tortillas fritte ripiene di pollo, i panuchos, tortillas fritte e ripiene di fagioli neri, e la cochinita pibil, un maiale arrosto cotto in foglie di banana. Non bisogna dimenticare di provare il kots'ob, un tamal avvolto in foglie di mais e ripieno di carne, peperoncino e spezie. Doveroso accompagnare il pasto con un bicchiere di xtabentún, un liquore dolce e aromatico per lasciarsi trasportare dai sapori autentici della cucina yucateca.

Yucatàn, un viaggio culinario

Il 2023 è stato proclamato l'Anno della Gastronomia Yucateca, un'iniziativa che ha promosso una serie di eventi e festival dedicati alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali. Grazie a questa iniziativa, sono state create oltre 365 esperienze gastronomiche diverse, che permettono ai visitatori di scoprire tutti gli aspetti della cucina yucateca, dai mercati locali ai ristoranti stellati.

La gastronomia yucateca è un vero e proprio viaggio per i sensi

Negli ultimi anni, lo Yucatán si è affermato come una delle principali destinazioni gastronomiche del Messico. La sua cucina, un mix di sapori precolombiani, spagnoli e caraibici, ha conquistato i palati di tutto il mondo. Piatti iconici come la cochinita pibil, il pollo allo pibil e i salbutes sono ormai celebri oltre i confini nazionali, ma l'offerta gastronomica dello Yucatán va ben oltre questi classici.

Yucatàn, 5 ristoranti da non perdere

Néctar

Per lo chef Roberto Solís di Néctar, la cucina è molto più di un semplice atto culinario, ma un modo per celebrare la cultura, la storia e le tradizioni del suo popolo. Lo chef ha contribuito a far conoscere la cucina yucateca in tutto il mondo, posizionando Mérida sulla mappa gastronomica internazionale. Ogni piatto è un omaggio alla ricchezza e alla diversità degli ingredienti yucatecchi, sapientemente selezionati e lavorati per esaltarne al massimo le caratteristiche.

Roberto Solís, chef di Néctar (credits Néctar, Facebook) 1/4 Néctar, il servizio è attento e professionale, l'atmosfera intima e accogliente (credits Néctar, Facebook) 2/4 Néctar, il menu cambia regolarmente in base alla stagionalità (credits Néctar, Facebook) 3/4 Néctar, ogni piatto è un omaggio alla ricchezza e alla diversità degli ingredienti yucatecchi (credits Néctar, Facebook) 4/4 Previous Next

Entrare a Néctar è come varcare la soglia di una casa accogliente, dove i profumi avvolgenti della cucina tradizionale si mescolano con l'eleganza di un ambiente raffinato. Il menu, che cambia regolarmente in base alla stagionalità dei prodotti, è un inno alla creatività dello chef e alla sua capacità di reinventare i piatti della tradizione senza snaturarne l'essenza. Il servizio è attento e professionale, l'atmosfera intima e accogliente e anche la cantina è selezionata con cura.

Néctar | Av. Andrés García Lavín 334 - 97116 Mérida (Yucatàn, Messico) | Tel +52 999 244 1785

Cuna

Lo chef di Cuna Maycoll Calderón, affascinato dai paesaggi mozzafiato, dai colori vibranti, dagli aromi inebrianti e dalla calorosa accoglienza della gente locale, ha deciso di portare un pezzo di Yucatán nella sua cucina. Ciascun piatto di Cuna è un inno ai prodotti freschi, locali e di stagione, selezionati con cura e lavorati con rispetto per esaltarne al massimo le caratteristiche. I piatti sono realizzati utilizzando tecniche tradizionali e ingredienti di altissima qualità. La filosofia dello chef si basa sulla convinzione che la semplicità sia la chiave per valorizzare la genuinità degli ingredienti.

Maycoll Calderon, chef di Cuna (credits: Calderon Facebook) 1/4 Cuna, l'ambiente è caldo e accogliente (credits: Cuna, Facebook) 2/4 Cuna, i piatti sono realizzati utilizzando tecniche tradizionali e ingredienti di altissima qualità (credits: Cuna, Facebook) 3/4 Cuna, ciascun piatto è un inno ai prodotti freschi, locali e di stagione (credits: Cuna, Facebook) 4/4 Previous Next

L'ambiente di Cuna è caldo e accogliente, perfetto per trascorrere una serata in compagnia di amici o familiari. La sala da pranzo, arredata con gusto e semplicità, crea un'atmosfera rilassante e informale.

Cuna | Ave. Colón 508, García Ginerés - 97070 Mérida (Yucatàn, Messico) | Tel 52 999 689 2280

Merci

Nata in Messico da madre statunitense, la chef di Merci Regina Escalante ha assaporato fin da piccola la ricchezza di due culture diverse. Questa duplice eredità, unita alla sua formazione in Francia al prestigioso Instituto Paul Bocuse, ha plasmato il suo stile culinario unico e inconfondibile. Il menu è un viaggio sensoriale che cambia con le stagioni. Ogni piatto è un'opera d'arte, creata con maestria e passione. La chef reinterpreta le ricette tradizionali, aggiungendo un tocco di modernità e sperimentazione, senza mai dimenticare le sue radici.

Regina Escalante, chef di Merci (credits: Merci, Facebook) 1/4 Merci, l'ambiente è elegante e raffinato (credits: Merci, Facebook) 2/4 Merci, la chef reinterpreta le ricette tradizionali (credits: Merci, Facebook) 3/4 Merci, il menu è un viaggio sensoriale che cambia con le stagioni (credits: Merci, Facebook) 4/4 Previous Next

L'ambiente del ristorante è elegante e raffinato, perfetto per una cena romantica o una celebrazione speciale. La cura dei dettagli, dalla scelta delle stoviglie alla composizione dei piatti, crea un'atmosfera unica.

Merci | Plaza San Angelo, C. 23 entre 14 y 16, Montes de Amé - 97115 Mérida (Yucatàn, Messico) | Tel +52 999 948 8251

Holoch

Nel cuore pulsante di Mérida, nascosta tra le mura di una tradizionale cascina, si trova una vera e propria oasi per gli amanti della buona cucina: la Cocina de humo (cucina di fumo, una tecnica culinaria ancestrale che conferisce ai cibi un aroma affumicato inconfondibili). Creato dalla maestria dello chef Obed Reyes, questo ristorante è un omaggio alla tradizione culinaria dello Yucatán, con un tocco contemporaneo che lo rende unico nel suo genere. L'holoch, la foglia del mais che protegge la pannocchia, è l'elemento decorativo predominante all'interno del ristorante. Questo simbolo della cultura maya avvolge gli ospiti in un'atmosfera calda e accogliente, creando un legame profondo con la tradizione e la terra.

Obed Reyes, chef di Holoch (credits: Holoch, Facebook) 1/4 Holoch, l'atmosfera è intima e accogliente (credits: Holoch, Facebook) 2/4 Holoch, una vera e propria oasi per gli amanti della buona cucina (credits: Holoch, Facebook) 3/4 Holoch, un omaggio alla tradizione culinaria dello Yucatán con un tocco contemporaneo (credits: Holoch, Facebook) 4/4 Previous Next

Per accompagnare i vostri piatti, Holoch offre una vasta selezione di distillati messicani, tra cui tequila, mezcal e rum, tutti rigorosamente prodotti localmente. Inoltre, il bar del ristorante è gestito da uno dei migliori barman della zona, che vi preparerà cocktail originali e raffinati. L'atmosfera è intima e accogliente, il servizio attento.

Holoc | Calle 64 n. 472, Centro - 97000 Mérida (Yucatàn, Messico) | Tel +52 999 279 6363

Yaaxche

Yaaxche, un centro etno-gastronomico unico nel suo genere. Situato nel cuore della foresta Maya, nel villaggio di Halachó, Yaaxche offre un'esperienza culinaria autentica e indimenticabile.

Wilson Alonzo, chef di Yaaxche (credits: Yaaxche, Facebook) 1/4 Yaache è situato nel cuore della foresta Maya (credits: Yaaxche, Facebook) 2/4 Yaaxche ha l'obiettivo di condividere la profonda conoscenza degli orti Maya e delle tecniche ancestrali (credits: Yaaxche, Facebook) 3/4 Yaaxche offre un‘esperienza culinaria autentica e indimenticabile (credits: Yaaxche, Facebook) 4/4 Previous Next

Il famoso chef Wilson Alonzo, custode di un'antica tradizione culinaria, ha creato Yaaxche con l'obiettivo di condividere la sua profonda conoscenza degli orti Maya e delle tecniche ancestrali. Attraverso laboratori di cucina coinvolgenti, lo chef guida alla scoperta dei segreti di una gastronomia millenaria, parte integrante del patrimonio culturale dello Yucatán.

Yaaxche | C. 18 s/n, La Soledad - 97830 Halachó, (Yucatàn, Messico) | Tel +52 997 128 6409