Mitterstiller Dolomites Relais: la rinascita di una casa dimenticata sulle Dolomiti

Immaginatevi in un luogo dove il tempo sembra fermarsi, dove il fruscio del vento tra gli alberi e il canto degli uccelli sono le uniche melodie a disturbare la quiete. Immaginate un'antica dimora, immersa in un paesaggio mozzafiato, che vi accoglie con un'atmosfera calda e familiare. Benvenuti al Mitterstiller Dolomites Relais, un'oasi di pace e tranquillità a Auna di Sotto (Bz), nel cuore delle Dolomiti. Le origini del Mitterstiller risalgono al XIII secolo. Per secoli, questa tenuta è stata testimone delle vicende storiche dell'Alto Adige, passando di generazione in generazione e adattandosi ai cambiamenti del tempo. Oggi, dopo un attento restauro che ha saputo coniugare tradizione e modernità, il Mitterstiller si presenta come un gioiello architettonico, un luogo dove il passato incontra il presente.

Mitterstiller Dolomites Relais, storia e fascino di un luogo unico

Per lunghi secoli, immersa in un paesaggio alpino da fiaba, la tenuta medievale del Mitterstiller ha dormito un sonno profondo. Avvolta da un'aura di mistero, questa dimora storica, con le sue imponenti mura e le sue finestre a feritoia, sembrava aspettare il momento giusto per risvegliarsi. E quel momento è arrivato nel 2007, quando Helene Mur, una donna dalla passione travolgente, l'ha scoperta.

Adagiato su un soleggiato terrazzamento a metà strada tra Bolzano e l'altopiano del Renon, il Mitterstiller gode di una vista mozzafiato sulle Dolomiti. Al tramonto, quando i raggi dorati del sole colorano le cime delle montagne, il paesaggio si trasforma in un quadro impressionista. È stato proprio questo panorama incantevole, unito al fascino misterioso della vecchia dimora, a conquistare il cuore di Helene.

Il Mitterstiller era in uno stato di abbandono. Ma sotto le macerie e lo scorrere del tempo, si celava una bellezza autentica, pronta ad essere riscoperta. Helene, con grande passione e dedizione, ha avviato un lungo e delicato restauro. Muro dopo muro, ha riportato alla luce l'anima di questa antica dimora, preservando le caratteristiche originali e integrandole con elementi moderni, creando un'atmosfera unica e accogliente.

Bellezza e pace nelle 5 suite del Mitterstiller Dolomites Relais

Oggi, il Mitterstiller Dolomites Relais è una delle perle dell'ospitalità altoatesina. Le cinque suite, arredate con gusto e raffinatezza, offrono un rifugio esclusivo dove rilassarsi e godere della vista panoramica sulle Dolomiti. La stube gotica, cuore pulsante della casa, è il luogo ideale per trascorrere momenti di convivialità, mentre il giardino, con la sua piscina e le sedie a sdraio, invita al relax e alla meditazione.

Ognuna delle cinque suite del Mitterstiller è stata concepita come un rifugio esclusivo, un luogo dove rilassarsi e ritrovare se stessi. Arredate con gusto e raffinatezza, queste camere offrono un'esperienza sensoriale unica, grazie all'uso di materiali naturali, come il legno, la pietra e il lino, e all'attenzione ai dettagli.

Suite Verde: Caratterizzata da tonalità fresche e vivaci, questa suite è perfetta per chi ama la natura. La vista sulle Alpi di Siusi e sullo Sciliar crea un'atmosfera rilassante e rigenerante.

Suite Grigia: Elegante e raffinata, questa suite è caratterizzata da un'atmosfera sofisticata e contemporanea. I toni neutri e i dettagli in metallo creano un ambiente chic e sofisticato.

Suite Rossa: Vivace e energica, questa suite è perfetta per chi ama i colori intensi e le atmosfere vivaci. Il rosso, colore della passione e della vitalità, infonde energia e positività.

Vivace e energica, questa suite è perfetta per chi ama i colori intensi e le atmosfere vivaci. Il rosso, colore della passione e della vitalità, infonde energia e positività. Suite Beige: Un'oasi di pace e tranquillità, questa suite è caratterizzata da tonalità neutre e da un arredamento essenziale. La vista sul cielo stellato, che si può ammirare dal letto, rende questa suite un luogo magico e romantico.

Soggiornare al Mitterstiller è come fare un viaggio nel tempo. Ogni angolo di questa dimora racconta una storia, ogni pietra custodisce un segreto. Le antiche mura, le travi in legno e i camini in pietra creano un'atmosfera calda e avvolgente, che vi farà sentire come a casa.

Mitterstiller Dolomites Relais, un'oasi di benessere

Il Mitterstiller è il luogo ideale per rigenerarsi e ritrovare il benessere. La piscina esterna, riscaldata e circondata da un ampio giardino, invita a rilassarsi e a godere del sole. La sauna, ricavata da un antico pollaio, è il luogo perfetto per un momento di puro relax. E per chi desidera coccolarsi ancora di più, sono disponibili massaggi e trattamenti benessere.

La cucina del Mitterstiller

La cucina è un altro punto di forza del Mitterstiller. La proprietaria, Helene Mur, è un'appassionata di buona cucina e seleziona personalmente gli ingredienti per preparare piatti deliziosi e genuini, utilizzando prodotti a chilometro zero e ricette tradizionali. Le marmellate, i formaggi e i salumi sono tutti prodotti da piccoli produttori locali, garantendo la massima freschezza e qualità.

Al cuore del Mitterstiller si trova la stube padronale, un ambiente caldo e accogliente dove il tempo sembra fermarsi. Ogni mattina, gli ospiti si riuniscono intorno al grande tavolo in legno massiccio per gustare una ricca colazione preparata con cura da Helene. La stube, con le sue travi a vista e il camino scoppiettante, è il luogo ideale per chiacchierare, condividere storie e creare nuovi ricordi.

Alla scoperta dell'Alto Adige da Mitterstiller Dolomites Relais

Il Renon è una destinazione versatile, adatta a tutti i gusti. Gli amanti della storia e della cultura potranno visitare i numerosi castelli e borghi medievali della zona, mentre gli appassionati di arte potranno ammirare le opere dei grandi maestri conservate nei musei di Bolzano. Per chi cerca relax e benessere, il Renon offre numerosi centri termali e spa. E per gli amanti dello sport, ci sono infinite possibilità di praticare attività all'aria aperta. Il Mitterstiller, con la sua posizione centrale, è il punto di partenza ideale per esplorare tutte le meraviglie di questa regione.

