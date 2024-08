Nolinski Le Restaurant: un viaggio nel cuore della cucina borghese parigina

Parigi, città dell'amore e della gastronomia, offre un'esperienza culinaria unica al mondo. E al Nolinski Le Restaurant, situato nel cuore della capitale francese, questa esperienza raggiunge nuove vette. Sotto la guida dello chef Philip Chronopoulos, e del suo sous chef Christophe Chottin, è ora il il ristorante propone un viaggio nel cuore della cucina borghese francese, che rappresenta perfettamente l’atmosfera delle grandi istituzioni parigine, unendo tradizione e innovazione in un'atmosfera elegante e raffinata.

L'interno del Nolinski Le Restaurant. Foto: Julie Limont

Nolinski Le Restaurant, ode alla tradizione rivisitata

Philip Chronopoulos, celebre per il Palais Royal Restaurant Paris (due stelle Michelin), ha lasciato la sua impronta anche a Il Caffè Nolinski di Venezia e, più recentemente, al Palais Royal Restaurant Venezia, con la sua maestria culinaria e la sua passione per la cucina francese, ha creato un menu che è un vero e proprio omaggio alla tradizione. Ogni piatto è un capolavoro, dove la semplicità degli ingredienti si sposa con la complessità dei sapori.

Il pollo del Nolinski Le Restaurant. Foto: Julie Limont 1/3 L‘astice del Nolinski Le Restaurant. Foto: Julie Limont 2/3 I dessert del Nolinski Le Restaurant richiamano i dolci dell'infanzia. Foto: Julie Limont 3/3 Previous Next

Piatti iconici come il pot-au-feu, un bollito dalla consistenza morbida e dal brodo intenso, o il pollo in tutte le sue declinazioni, sono rivisitati con maestria dallo chef Chronopoulos, che li arricchisce di sfumature contemporanee senza mai tradirne l'anima. I maccheroni gratinati con le spugnole, un classico della cucina francese, sono un tripudio di sapori e profumi. Il menu, in continua evoluzione con proposte giornaliere, è un invito a riscoprire la ricchezza e la finezza della gastronomia francese, celebrando i grandi classici della cucina borghese. I dessert, come la delicata charlotte, il soffice babà e il millefoglie, evocano ricordi d'infanzia e momenti di condivisione, portando un tocco di dolcezza alla fine del pasto.

Gli chef Philip Chronopoulos e Christophe Chottin del Nolinski Le Restaurant. Foto: Julie Limont

L'atmosfera: eleganza e comfort del Nolinski Le Restaurant

L'ambiente del Nolinski Le Restaurant è l'espressione perfetta dell'eleganza parigina. Un'atmosfera intima e raffinata, dove i dettagli fanno la differenza: L'arredamento dal design sofisticato, curato da Jean-Louis Deniot, crea un'atmosfera elegante e accogliente, con un mix di elementi classici e contemporanei. Le luci soffuse creano un'atmosfera romantica e invitante, perfetta per una cena intima o una celebrazione speciale. Il personale è attento e discreto, pronto a soddisfare ogni esigenza degli ospiti.

L'atmosfera calda e accogliente del Nolinski Le Restaurant. Foto: Julie Limont

Al Nolinski Le Restaurant, l'esperienza culinaria va oltre il semplice gusto dei piatti. L'attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto: ogni piatto è presentato con cura, come una vera e propria opera d'arte. La carta dei vini, curata da un sommelier esperto, propone una selezione di etichette francesi e internazionali, perfette per accompagnare i piatti. Il pane, preparato ogni giorno nel forno del ristorante, è un vero e proprio piacere per il palato.

Al Nolinski Le Restaurant, ogni pasto è un viaggio sensoriale. I profumi avvolgenti, i sapori intensi e le texture delicate creano un'esperienza indimenticabile. Il Nolinski Le Restaurant è molto più di un semplice ristorante: è un'esperienza, un viaggio nel cuore della gastronomia francese. Se siete a Parigi e desiderate assaporare i sapori autentici della cucina borghese, non potete perdervi questo gioiello nascosto nel cuore della città.

Nolinski Le Restaurant

16 Av. de l'Opéra - 75001 Parigi (Francia)

Tel +33 1 42 86 10 10