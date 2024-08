Lusso e romanticismo: ecco come è un matrimonio all'Hotel Raito Amalfi Coast

A pochissimi km e minuti da Salerno, alle porte della meravigliosa e suggestiva Costiera Amalfitana, un hotel cinque stelle lusso vi farà vivere un'esperienza unica e indimenticabile. L'Hotel Raito Amalfi Coast, a Raito di Vietri sul Mare, per la sua posizione e per i suoi ambienti moderni e raffinati, è, infatti, sinonimo di eleganza, classe e stile.

L'Hotel Raito è una location perfetta per i matrimoni

Matrimonio all’Hotel Raito Amalfi Coast

Facente parte della catena "Ragosta hotels Collection", con le sue 76 camere e suites (la maggior parte con vista mare), una spa, una piscina panoramica con l'esclusiva "ExLounge Bar & Grill", un ristorante ed il Bar "I Faraglioni", con vista privilegiata sui faraglioni di Vietri, viene definito un hotel "sospeso tra l'azzurro di cielo e mare ed il verde dei monti, incastonato fra piccoli vigneti ed ampi agrumeti profumati" e, grazie alla sua posizione, regala un panorama unico e spettacolare da ogni sua angolatura: l'immensità del Mare, il Golfo di Salerno, le spiaggette di Vietri ed i Faraglioni di Vietri sul Mare.

Ilaria Picone e Armando Quintiliano hanno scelto l'Hotel Raito per il loro matrimonio

Per la sua bellezza è scelto non solo per la vicinanza con altri luoghi affascinanti della Costiera, come Amalfi, Pompei ed Ercolano, non solo per trascorrere una vacanza romantica e da sogno, ma anche per chi vuole festeggiare un giorno che rimarrà per sempre impresso nella propria vita. Come due giovani sposi, Ilaria Picone e Armando Quintiliano, che hanno scelto la suggestiva Chiesetta di Santa Maria delle Grazie a Raito di Vietri e, poi, proprio l'Hotel Raito per il loro matrimonio.

Hotel Raito Amalfi Coast, una perla in Costiera

Sotto l'eccellente maestria, perfezione e professionalità del direttore dell'hotel, Massimiliano Longhitano e di tutto il suo staff, l'hotel regala a tutti gli ospiti ore liete, felici e sorprendenti. Tutto è curato nei minimi dettagli: dalle camere raffinare e chic, alle location esterne ed interne, ovviamente, vista mare, per la colazione internazionale, con cui è impossibile non deliziarsi fra prodotti e dolci internazionali e locali (il banchetto per i pancake ed i cannoli preparati al momento e farciti a vostro desiderio è fra le attrazioni piùbelle e golose che l'Hotel possa offrire).

L'Hotel Raito viene definito sospeso tra l'azzurro di cielo e mare ed il verde dei monti, incastonato fra piccoli vigneti ed ampi agrumeti profumati

Tradizione, raffinatezza, ricerca e spettacolarità, altresì, per il gioiello "enogastronomico" dell'hotel: il Ristorante "Il Golfo", sotto la perfetta e spettacolare guida dello Chef Francesco Russo, un vero artista in cucina, che trae ispirazione dal sole, dal mare e dalla magia della Costiera e meritevole di eccellenti recensioni enogastronomiche. Grazie alla vista sul Golfo e sui Faraglioni ed un'atmosfera suggestiva creata "ad hoc" cenando a lume di candela, lo staff dell' hotel e chef Russo vi faranno vivere un' esperienza indimenticabile, con un menu spettacolare, curato anch' esso nei minimi particolari.

Come si mangia al Ristorante “Il Golfo”

Prodotti famosi in tutto il mondo, come la mozzarella di bufala campana, pesce fresco, materie prime semplici ma eccellentemente elaborate, danno vita a pietanze dai sapori tipici locali, sane e raffinate, offrendo il meglio dell'arte culinaria tipica italiana e mediterranea, il tutto degustato scegliendo da una meravigliosa carta di vini (consigliatissimi vini locali selezionati fra le migliori aziende campane come Fiano di Avellino e Greco di Tufo, nonchè a fine cena l'iconico limoncello). , quindi, per chi come Ilaria ed Armando ha deciso e scelto di coronare e festeggiare il loro sogno d'amore all'Hotel Raito, è consapevole di vivere e di far vivere a tutti gli ospiti, un giorno in un modo unico, speciale e memorabile, in grande stile.

Come è sposarsi all’Hotel Raito Amalfi Coast

Affidandosi agli eccezionali servizi offerti dall'hotel Raito, Ilaria e Armando hanno potuto contare come qualsiasi coppia che sceglie questo lussuosissimo hotel, su un competentissimo wedding planner, il quale assiste in ogni richiesta e desiderio i promessi sposi, coordinando il servizio Food & Beverage, curando qualsiasi dettaglio dagli invitati, alla torta nunziale, scegliendo con gli sposi il men' più affine ai propri gusti o crearne uno speciale, creare attraverso artigiani pasticceri la torta nunziale dei propri sogni e scegliendo l'intrattenimento più adatto. Il risultato? Mise en place da sogno e perfetta, ceramiche artistiche e meravigliose di Vietri, giardini all'essenza di Limone vista Golfo, il tutto per accogliere in un primo momento gli ospiti, con un menu ricco e curato di antipasti terra e mare, regalando un buffet da veri re e regine e facendo apprezzare in pieno il meglio della tradizione campana: un trionfo di colori, profumi e sapori, il tutto accompagnato da vini bianchi campani, prosecchi e aperitivi tradizionali e particolari, come il Lemon Spritz (un vero tributo alla Costiera Amalfitana).

Locations interne raffinate e curate, sia nella mise en place, sia negli addobbi e nell'intrattenimento musicale, per chi, come Ilaria e Armando ha scelto di continuare il ricevimento con le altre portate del menu', evitando i tanti gradi esterni dell'estate in Costiera. Il momento più romantico? Al tramonto e verso il calar della sera, quando l'hotel mette a disposizione uno dei suoi profumatissimi giardini vista mare, con tantissime e romanticissime lanterne accese, trasformandolo in un "elegante salotto" con open bar, un' infinita varietà di dolci scelti per l'occasione e per il tradizionale taglio della torta nunziale, insieme a fuochi d'artificio e musica di intrattenimento. Ecco cosa offre Hotel Raito Amalfi Coast, lusso e unicità, splendore ed eccellenza, eleganza e raffinatezza, soggiorni da sogno, anniversari, compleanni e matrimoni perfetti ed indimenticabili.

Hotel Raito Amalfi Coast, un’esperienza indimenticabile

E, per chi ha voglia di farsi coccolare, l'Hotel offre fra i vari servizi "ExPURE SPA", dove fra profumi freschi, suoni melodici e trattamenti saranno ben lieti di prendersi cura di voi e, per chi vuole c'è la possibilità di creare un pacchetto per festeggiare il proprio addio nubilato/celibato. Per chi volesse vivere un soggiorno così, l'Hotel Raito Amalfi Coast è raggiungibile in auto fino alla frazioncina di Raito, in treno facilmente raggiungibile con taxi o bus/navette sia dalla stazione di Salerno, sia dagli altri luoghi meravigliosi della Costiera.

L'Hotel Raito offre fra i vari servizi "ExPURE SPA"

Concludendo, voglio utilizzare una frase molto particolare ma vera: “Quando arrivi al Sud piangi due volte, quando arrivi e quando riparti”. Ed è proprio così: la Costiera Amalfitana è uno di quei luoghi di cui te ne innamori e l'Hotel Raito è la cornice perfetta per giorni di vacanza speciali e per un evento importante della propria vita, in questo caso, come il proprio matrimonio, un giorno importante, immenso, intenso, indimenticabile.