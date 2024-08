Da Casa Mele, ristorante e scuola di cucina a Positano

A Positano (Sa), la perla della Costiera Amalfitana, c'è un gioiello culinario: Casa Mele. Il ristorante, frutto della passione e dell'intuito dello chef Raffaele Mandara, offre un'esperienza gastronomica unica che fonde la tradizione culinaria italiana con un tocco di contemporaneità.

La sala di Casa Mele Foto: Facebook Casa Mele

La cucina di Mandara, chef di Casa Mele

Mandara, un positanese doc, ha sempre avuto una profonda connessione con il cibo. La sua cucina è un omaggio ai prodotti locali, selezionati con cura e trasformati in piatti che esaltano i sapori autentici del territorio. Allo stesso tempo, lo chef non ha paura di sperimentare, contaminando le ricette tradizionali con influenze internazionali. Il risultato è una cucina creativa e raffinata, capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

Come è Casa Mele

L'atmosfera di Casa Mele è intima ed elegante, con un tocco di modernità. L'arredamento minimalista, la cucina a vista e la selezione musicale creano un'ambientazione perfetta per una cena romantica o una serata tra amici. Ma ciò che rende davvero speciale questo ristorante è l'attenzione ai dettagli e la cura con cui ogni piatto viene preparato.

Cosa si mangia a Casa Mele: i menu

I menu degustazione sono un viaggio sensoriale attraverso i sapori della Costiera Amalfitana. Il percorso "Casa Mele Experience" è un classico senza tempo, con sette portate che raccontano la storia e la passione dello chef accompagnate da un vino ad hoc. Per chi preferisce un'esperienza più leggera, il menu "Casa Mele Soft Experience" offre cinque portate deliziose e raffinate. E per gli amanti della cucina vegetariana, il menu "Casa Mele Green Delight" è una vera e propria rivelazione.

Risotto allo zafferano, pesce monaco e cipolle caramellate di Casa Mele Foto: Facebook Casa Mele 1/4 Agnello dei Monti Lattari di Casa Mele 2/4 La versione moderna della classica torta Caprese di Casa Mele 3/4 Dessert al limone di Casa Mele 4/4 Previous Next

Tra i piatti di “Casa Mele” Experience: capesante scottate con declinazioni di fagiolini verdi, salse agrodolci, limone e campari, chips di tapioca; tartare di fassona, crema al mascarpone, anacardi, maionese alle alici con tartufo e puntarelle; bottoni farciti con blu di bufala , pesto ai pistacchi di Bronte e scampi; candele alla genovese della Mamma Lidia, riduzione di aglianico e pecorino irpino; spigola d’amo con composta di finocchi, ginepro e salsa alle arance di Sorrento; secreto di maiale iberico , variazione rabarbaro e cacao amaro, dessert.

“Casa Mele”Soft Experience ceviche di orata con melone cantalupo, zenzero e mandorle; uovo con crema di patate profumata alla colatura di alici, zucchine con spuma di parmigiano e tartufo nero; risotto al limone con gamberi crudi e cotti; agnello dei Monti Lattari come… una parmigiana, dessert.

Molto ricco anche il menu, a partire dai primi piatti tra cui, in primis, figurano i paccheri Casa Mele, pesci di scoglio, crostacei, frutti di mare, pomodorini del Piennolo. Da evidenziare per i secondi piatti, il baccalà in olio cottura con brunoise di verdure di stagione povere di peperoncino crusco e salsa di pomodorini gialli, il calamaro tradizionale con scarola e provolone del Monaco, il filetto di manzo del Beneventano; particolarmente curati anche i dessert, tra i quali , da citare, il tiramisù, ganache cioccolato al latte e caffè, mousse al mascarpone, shortbread al grue di cacao, savoiardo al caffè, gelato di cioccolato al latte e la santa rosa, pasta kataifi, mousse alla ciliegia, cremoso alla vaniglia, gelato alla crema, crumble alle ciliegie.

La scuola di cucina di Casa Mele

Ma Casa Mele non è solo un ristorante, è anche una scuola di cucina. Mandara organizza regolarmente corsi per appassionati di cucina che desiderano imparare i segreti della cucina italiana. In un ambiente informale e accogliente, gli allievi imparano a preparare piatti tipici della tradizione culinaria locale, utilizzando ingredienti freschi e di stagione.

Cosi di cucina a Casa Mele

Cosa rende unica l'esperienza a Casa Mele? È la combinazione perfetta tra gusto, creatività e ospitalità. Lo staff è attento e professionale, pronto a soddisfare ogni esigenza del cliente. E lo chef Mandara, con la sua passione contagiosa, è sempre a disposizione per consigliare i piatti migliori e raccontare le storie che si nascondono dietro ogni ricetta.

Casa Mele

Via G. Marconi 76 - 84017 Positano (Sa)

Tel 089 811364