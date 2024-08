Regina Experimental Biarritz: la rinascita di un'icona della Belle Époque

Immaginatevi su una scogliera a picco sull'Oceano Atlantico, con il fragore delle onde che increspa l'anima. Qui, a Biarritz, in un'atmosfera che coniuga il fascino della Belle Époque al design contemporaneo, sorge il Regina Experimental Hotel, un'oasi di lusso e relax che vi trasporterà in un'altra dimensione.

La piscina del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing 1/3 La reception del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing 2/3 La boutique del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing 3/3 Previous Next

Regina Experimental Hotel, un'icona rivisitata

Costruito nel 1907 e completamente rinnovato nel 2023, il Regina Experimental Hotel è un'icona architettonica che domina la costa basca francese. Il suo imponente atrio, alto 15 metri, le grandi vetrate che incorniciano l'oceano e i dettagli Art Déco creano un'atmosfera senza tempo. L'interior designer Dorothée Meilichzon ha saputo reinterpretare con maestria lo stile Belle Époque, creando ambienti raffinati e accoglienti, dove il passato incontra il presente.

Un'esperienza sensoriale al Regina Experimental Hotel

Varcando la soglia del Regina Experimental, sarete avvolti da un'atmosfera magica. Le diverse salette, illuminate da una luce naturale che filtra attraverso il tetto in vetro, vi offriranno un'esperienza sensoriale unica. I colori caldi e avvolgenti, i materiali naturali e i dettagli ricercati creano un'atmosfera intima e rilassante.

Lo scenografico bar del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing

Il bar, cuore pulsante dell'hotel, è un omaggio all'eleganza degli anni '20. Il bancone, ispirato alle linee di un transatlantico, invita a gustare un cocktail preparato con maestria dai nostri barman. Le poltrone avvolgenti e l'atmosfera soffusa vi faranno sentire come a casa.

Un viaggio gastronomico al Regina Experimental Hotel

Il ristorante Frenchie Biarritz, guidato dallo chef Gregory Marchand, vi porterà in un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori della cucina basca. I prodotti locali, freschi e di stagione, sono protagonisti assoluti di un menu che esalta la tradizione culinaria della regione. Non perdete l'occasione di assaggiare le specialità locali come il maiale nero di Guascogna, il nasello di Saint-Jean de Luz e il formaggio Ossau-Iraty.

Frenchie Biarritz, ristorante del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing

Regina Experimental Hotel, un rifugio di benessere

La Susanne Kaufmann & Alaena Spa è un'oasi di pace e tranquillità, dove potrete ritrovare l'equilibrio del corpo e della mente. Trattamenti ispirati alla natura, massaggi rilassanti e rituali benessere vi permetteranno di rigenerarvi e ritrovare l'energia.

Le camere del Regina Experimental Hotel

Le camere del Regina Experimental sono un rifugio di lusso e comfort. Arredate con gusto e attenzione ai dettagli, offrono una vista mozzafiato sull'oceano o sul campo da golf di Biarritz. I materiali naturali, come la paglia e le corde giapponesi, si combinano con dettagli in legno e tessuti pregiati per creare un'atmosfera calda e accogliente.

Una delle stanze del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing 1/3 Uno dei bagni delle camere del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing 2/3 Particolare di una delle camere del Regina Experimental Hotel. Foto: Matthieu Salvaing 3/3 Previous Next

Il Regina Experimental Hotel è molto più di un semplice albergo. È un luogo dove vivere un'esperienza unica, alla scoperta della cultura e delle tradizioni della costa basca. Che siate alla ricerca di una vacanza rilassante o di un'avventura indimenticabile, il Regina Experimental saprà conquistarvi.

Regina Experimental Hotel

52 Av. de l'Impératrice, 64200 Biarritz, Francia

Tel +33 5 59 41 33 00