Camping Presanella Chalet, a Temù il glamping chic a misura di bambini

Glamping è senz’altro la parola del momento. Tutti vogliono assolutamente provare la bellezza (e i comfort) delle vacanze in campeggio di lusso. E come dare torto tra tende safari super accessoriate, roulotte vintage, yurte tradizionali, piccoli cottage in legno e servizi che non sfigurerebbero in un hotel a 5 stelle con il glamping la magia della natura è a portata di mano. Ma se per le coppie che cercano il lusso in campeggio la ricerca è spesso facile, per chi viaggia con i bambini diventa più difficile. Difficile unire la pace e il lusso che si pretende in un glamping alle esigenze di una famiglia. Difficile, ma non impossibile. Come ha dimostrato il Camping Presanella Chalet di Temù (Bs), piccola perla incastonata nella Valle Camonica, ai piedi delle maestose montagne dell'Adamello. La “sfida”? Accogliere una mamma single alla ricerca non solo di natura e pace, ma anche di confort, design e accoglienza magari in “stile nordico”, e la sua bambina di sei anni.

I lodge del Camping Presanella Chalet offrono natura e comfort

Glamping al Camping Presanella Chalet: il lodge deluxe

Partiamo subito dalle sistemazioni in glamping. La nostra scelta è stata un lodge deluxe posizionato strategicamente nel fondo del campeggio (ma non assolutamente defilato) con un affaccio spettacolare, dalla grande porta finestra, su un pezzo di bosco, praticamente personale, che è piacevole ammirare in ogni ora del giorno dal patio esterno super accessoriato con arredi di design: sedie, tavolino, sdraio e ombrellone.

L'interno del lodge deluxe del Camping Presanella Chalet

L’interno non è da meno. Tutto completamente in legno regala l’atmosfera accogliente di un tipico chalet di montagna. E davvero, in pochi metri quadrati contiene tutto ciò di cui si ha bisogno: un letto matrimoniale comodissimo, un armadio e tanti pensili, un divano, televisione con lettore dvd, connessione Wi-Fi, riscaldamento, kit pulizie, forno a microonde, bollitore e tutte le stoviglie (compresi i calici da vino) dallo stile contemporaneo e tutte perfettamente in palette (persino con il copripiumino).

Il bagno privato dei lodge del Camping Presanella Chalet

Senza dimenticare il bagno privato (nell’edificio principale) con tutte le comodità di un grande albergo: dalla doccia walk-in alla linea di cortesia rispettosa dell’ambiente, dal phon agli asciugamani.

E per chi soggiorna in uno dei lodge è compresa anche la colazione a buffet con marmellate, dolci fatti in casa, pane fresco, succhi, yogurt di montagna e frutta fresca. Per chi lo desidera può anche prenotare le brioche vegane.

Camping Presanella Chalet: le altre sistemazioni glamping

Oltre ai lodge superior ci sono i classic (leggermente più piccoli, ma altrettanto elegantemente accessoriati) e quelli family (con doppio letto matrimoniale) posizionati al centro del campeggio davanti a un piccolo e accogliente parco giochi con strutture in legno (perfetti, dunque, per chi ha bambini più piccoli, che riuscirete a controllare mentre giocano comodamente dal vostro patio personale!), alla piscina e alla zona relax.

A questi si aggiunge una splendida luxury tent con pavimento in legno, letto matrimoniale e uno patio con vista mozzafiato sulle montagne. Senza dimenticare le piazzole (non tante, per conservare pace e relax) per camper, roulotte e van e per le tende (che si possono piacevolmente sistemare sotto gli alberi del grande parco) e veri e propri appartamenti.

Insomma, i lodge glamping del Camping Presanella rappresentano un'alternativa affascinante al tradizionale campeggio, coniugando il comfort di una struttura ricettiva di alto livello con il fascino del vivere a contatto con la natura.

I servizi del Camping Presanella Chalet

Comfort, dunque, e servizi per tutti gli ospiti: dalla bella cucina comune super accessoriata alla lavanderia a gettoni, dalla zona docce e bagni per il camping (con anche un bagno totalmente a misura di bambini) all’area per il lavaggio delle stoviglie (tutto super curato e pulito). Non manca una zona lettura con una piccola biblioteca, un’area tv con una grande raccolta di film per tutti i gusti (che potete anche vedere nella comodità del vostro lodge) e una grande sala giochi con calcio balilla (anche versione kids), biliardo e una fornitissima selezione di giochi in scatola.

Sala giochi con la cucina comune del Camping Presanella Chalet

All’esterno troviamo il campo di pallavolo sull’erba, il ping pong tra gli alberi e una zona barbecue di design. Senza dimenticare il noleggio di biciclette e un ricco calendario di attività per tutti: dai laboratori in natura per i più piccoli alle sessioni mattutine di yoga nel parco seguite da merende di frutta fresca e succi, alle esplorazioni delle stelle nel cielo notturno. Piccole chicche che rendono ancora più comodo il campeggio il piccolo minimarket e un’ambulante che due mattine a settimane vende frutta e verdura fresche. Una mattina a settimana, invece, si può acquistare il miele di un produttore locale.

Intorno al Camping Presanella Chalet, cosa fare Temù

Insomma, il Camping Presanella Chalet è il luogo ideale per chi desidera staccare la spina dalla routine quotidiana e immergersi nella natura incontaminata senza dimenticare totalmente le comodità che rendono la vacanza più facile per un genitore. Circondati da boschi lussureggianti e panorami mozzafiato, potrete trascorrere le vostre giornate all'aria aperta, praticando trekking, mountain bike, o semplicemente rilassandovi al sole.

La seggiovia Roccolo Ventura, dotata di ganci per le MTB, facilita la risalita e permette di esplorare un'infinità di sentieri. Poi ci sono numerosi sentieri adatti a tutti i livelli di preparazione si snodano tra i boschi e i pascoli alpini, offrendo panorami mozzafiato. Per i bambini piccoli perfetto il percorso vita lungo il fiume direttamente fuori dal campeggio. Bellissima (e adatta anche ai bambini più piccoli) il tratto di ciclabile che collega Temù a Ponte di Legno.

Ma Temù non è solo sport. Il Museo della Guerra Bianca custodisce reperti storici rinvenuti sui ghiacciai dell'Adamello, raccontando le vicende tragiche della Grande Guerra. Inoltre, il paese ospita spesso i ritiri estivi di importanti squadre di calcio della Serie A. È quindi frequente incontrare i propri beniamini durante gli allenamenti e ottenere autografi.

Camping Presanella Chalet e il glamping d’inverno

La magia del glamping d'inverno al Camping Presanella Chalet

E d’inverno? Niente paura! Il Camping Presanella è uno dei pochi glamping in Italia aperti anche per la stagione dello sci. Immagina di svegliarti avvolto in un caldo abbraccio, con la neve che ammanta delicatamente le finestre del tuo lodge… un sogno? No, realtà a portata di mano!

Camping Presanella Chalet

Via Cavaione di Dentro 9 - 25050 Temù (Bs)

Tel 0364 94219