Le 38 ville con i colori della Spagna del Barceló Montecastillo Golf Resort

Sport, natura, tranquillità, riposo, colori solari: questo è tanto altro è il Barceló Montecastillo Golf Resort di Jerez, vicino Cadice, in Spagna. Con le sue 38 ville coloratissime diventa una destinazione per una vacanza per famiglie, coppie e amici. Inoltre la vicinanza al famoso Autodromo lo rende ambitissimo per gli amanti dei motori.

Barcelò Montecastillo Golf Resort

Le 38 ville di Barceló Montecastillo Golf Resort

Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort è un hotel a cinque stelle circondato da un fantastico ambiente naturale e un castello del XIX secolo. Questo resort vanta una posizione privilegiata vicino al famoso Autodromo, a mezz'ora dalla spiaggia e a soli 10 minuti dall'aeroporto della città. La struttura offre trentotto ville che si distinguono per l'architettura colorata e il design moderno, con linee pulite e minimaliste che convivono in armonia con l'ambiente naturale circostante: tutto il mix rende ottimamente il calore della Spagna.

Barceló Montecastillo Golf Resort - Interno della villa 1/3 Barceló Montecastillo Golf Resort - Salotto di una villa 2/3 Barceló Montecastillo Golf Resort - Fontana nel verde 3/3 Previous Next

In queste hotel ville si può soggiornare in famiglia, con amici o anche in coppia, con tutti i servizi e l'accesso alle strutture dell'hotel. A pianta aperta, con ampie finestre e spazi pensati per il relax, la lettura o la conversazione, le trentotto ville del Barceló Montecastillo Golf sono state progettate per creare un rifugio contemporaneo con la massima privacy, dove poter godere della bellezza e del fascino dei dintorni di Jerez. Le sue 124 spaziose camere seguono un nuovo concetto di B-Room che incorpora un design moderno, preservando lo stile classico ed elegante che caratterizza l'hotel, e dotate dei comfort di un hotel a 5 stelle.

L'offerta culinaria del Barceló Montecastillo Golf Resort

Barceló Montecastillo Golf condivide le strutture e i servizi con il Barceló Jerez Montecastillo e si distingue per le sue spaziose sale da pranzo e la terrazza. Il resort dispone di uno snack bar e due ristoranti con cucina tradizionale: Bar "El Tabanco", Ristorante "El Lagar" e Ristorante "El Minarete", situato nel Barceló Montecastillo & Cc.

Ristorante El Lagar

Splendido ristorante con cucina tradizionale andalusa abbinata a piatti internazionali. Recentemente ristrutturato con ampliamento del terrazzo e vista sul campo da golf. E se quello che desideri è un pasto informale, un caffè o un aperitivo, lo Snack Bar El Tabanco soddisferà volentieri tutti gli ospiti che lo attraverseranno.

Barceló Montecastillo Golf Resort - Villa colorata 1/4 Barceló Montecastillo Golf Resort - Stile spagnolo caratteristico 2/4 Barceló Montecastillo Golf Resort - Dettaglio esterno villa 3/4 Barceló Montecastillo Golf Resort - Colori accesi 4/4 Previous Next

Vitalcorner

Il Barceló Montecastillo Golf offre un servizio unico e innovativo. A colazione, oltre a una vasta selezione di prodotti "healthy" e superalimenti, gli ospiti potranno trovare diversi tipi di smoothie preparati al momento. I 4 ingredienti principali utilizzati nella preparazione di questi frullati sono frutta e verdura, alghe come la spirulina e la wakame, prodotti lattiero-caseari a base vegetale e superalimenti come i semi di chia e di lino, il collagene e il polline. L'hotel dispone anche del Pool Bar Akadama aperto durante la stagione estiva nell'orario di apertura della piscina.

I servizi del Barceló Montecastillo Golf Resort

Le attrezzatissime strutture sportive del Barcelò Montecasillo Golf Resort includono, oltre al campo da golf a 18 buche, anche 3 campi da calcio regolamentari, l'innovativa U-Spa con saune, vasche idromassaggio, cabine massaggio e centro fitness, oltre a trattamenti specifici per ogni sport e di bellezza esclusivi. L'hotel, inoltre, è partner della Strada del vino e del brandy di Jerez grazie alla sua posizione privilegiata, che ne fa il luogo perfetto per chi voglia praticare turismo enologico.

Barceló Montecastillo Golf

Montecastillo, Av. de Montecastillo, Km. 6 - 11400 Jerez de la Frontera, Cádiz, Spagna

+34 956 15 12 00