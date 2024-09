Catania, rinasce il ristorante più antico: oggi si chiama Ménage ed è di 3 giovani

Catania, città ricca di storia e cultura, si arricchisce di un nuovo gioiello gastronomico unendo “antico e nuovo”. Il 12 settembre, tre amici d'infanzia, Michele Smantello (sommelier), Luigi Sutera (barman) e Giorgio Carlisi (chef), realizzeranno, infatti, un sogno: l'apertura di Ménage, il loro ristorante in quel palazzo storico vicino al Teatro Bellini che ospitò il primo bistrot della città. Un omaggio alla loro città e ai suoi ruggenti anni 20 e un invito a riscoprire i sapori e le atmosfere del passato. Ménage, ristorante e cocktail bar, è molto più di un semplice locale. È un progetto ambizioso, un sogno che si realizza, un omaggio alla Sicilia e un inno alla gioventù.

Michele Smantello (sommelier), Luigi Sutera (barman) e Giorgio Carlisi (chef) di Ménage Foto: La Cook Agency

Ménage fa rinascere il più antico ristorante di Catania

Come detto, il palazzo Liberty che ospita Ménage ha una storia affascinante. Qui, dove un tempo sorgeva il primo ristorante della città, "Da Turi Finocchiaro", attori, ballerine e intellettuali si ritrovavano per cenare dopo le loro esibizioni al Teatro Bellini. Oggi, questo luogo iconico rivive, offrendo un'atmosfera sensuale e raffinata, un equilibrio perfetto tra passato e presente Oggi, grazie al restauro attento e rispettoso, rivive in tutto il suo splendore. L'atmosfera è sensuale, avvolgente, un invito a lasciarsi andare e a godere dei piaceri della vita.

Lo storico affresco dedicato a Diana di Ménage Foto: La Cook Agency

Tra travi in legno massiccio e sculture di ninfe, spiccano due affreschi del 1930, opera del pittore Giuseppe Barone. Questi capolavori, che ritraggono da un lato Bacco e Pan in un sensuale baccanale e dall'altro Diana in un momento di quiete, emanano ancora oggi una forte carica emotiva. È proprio questo contrasto tra passione e serenità, tra eros e purezza, che ha ispirato i tre amici a creare un'atmosfera unica, dove ogni dettaglio, dall'arredo al menu, è pensato per evocare sensazioni intense.

Cosa si mangia da Ménage a Catania

Al timone della cucina c'è Giorgio Carlisi, uno chef talentuoso che ha maturato esperienze in alcune delle cucine più prestigiose d'Europa. La sua proposta gastronomica è un viaggio alla scoperta dei sapori autentici della Sicilia, rivisitati in chiave contemporanea. I piatti, preparati con ingredienti freschissimi e di stagione, sono un omaggio alla tradizione e allo stesso tempo una sorprendente novità. La carne, cotta alla brace, è la protagonista indiscussa del menu, ma non mancano proposte per i vegetariani e per gli amanti del pesce.

Agnello in panure verde, la sua demi-glace e millefoglie al timo 1/5 Uovo nero barzotto, piselli, limone, e spuma al parmigiano di Ménage Foto: La Cook Agency 2/5 Tartare di vitello, tuorlo marinato e ortaggi alla brace di Ménage Foto: La Cook Agency 3/5 U dgümioe - il limone di Ménage Foto: La Cook Agency 4/5 La carne alla brace è la protagonista di Ménage Foto: La Cook Agency 5/5 Previous Next

Ménage è un viaggio sensoriale che inizia al piano terra con una cucina contemporanea che celebra il fuoco. La brace è la protagonista indiscussa, esaltando i sapori autentici della carne in un'esperienza culinaria unica. Presto sarà disponibile anche un menu degustazione interamente dedicato al "fire dining". Salendo le scale, si scopre un mondo di piaceri diversi: il lounge bar, dove Luigi ha creato una carta di cocktail esclusivi, accompagnati da tapas gourmet, per un'esperienza completa.

Gusto a 360 gradi da Ménage a Catania

Ménage non è solo un ristorante, ma un'esperienza sensoriale a 360 gradi. Michele Smantello, sommelier esperto, ha selezionato una carta dei vini che spazia dai classici siciliani ai vini più rari e ricercati. Luigi Sutera, invece, ha creato una cocktail list originale e creativa, ispirata ai grandi classici e alle tendenze del momento. Il lounge bar, con la sua atmosfera intima e sofisticata, è il luogo ideale per sorseggiare un drink e chiacchierare con gli amici.

La sala di Ménage Foto: La Cook Agency

L'apertura di Ménage è un segnale importante per il futuro di Catania. Dimostra che è possibile fare impresa di successo nel Sud, valorizzando il territorio e le sue risorse. I tre giovani imprenditori hanno dimostrato che con passione, determinazione e un pizzico di follia si possono realizzare grandi progetti. Ménage è destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della vita mondana.

Ménage

Via Euplio Reina 13 - 95131 Catania

Tel 366 1551895