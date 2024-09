A Torino rinasce Maison Capriccioli: il pesce secondo due talentuosi chef

Il 10 ottobre, la città di Torino si arricchisce di un nuovo gioiello culinario: riapre le porte Maison Capriccioli, un locale storico completamente rinnovato e dedicato interamente al pesce. Situato in via San Domenico, a due passi da Piazza Statuto, il ristorante promette un'esperienza gastronomica unica, frutto della maestria degli chef Christian Mandura e Andrea Turchi.

L'elegante sala classica di Maison Capriccioli

Maison Capriccioli, tempio del pesce a Torino

Guidato Mandura, già alla guida del ristorante, una stella Michelin, Unforgettable (dove rimarrà stabilmente), e Turchi, chef de maison, Capriccioli si presenta come un luogo dove la tradizione culinaria incontra l'innovazione. L'ambiente elegante e raffinato, con i suoi 25 coperti e le lunghe tovaglie bianche, evoca l'atmosfera delle classiche maison parigine, mentre la cucina propone una rivisitazione contemporanea dei piatti a base di pesce.

Triglia arrosto in salsa di triglia di Maison Capriccioli 1/3 Ricciola all’acqua pazza di Maison Capriccioli 2/3 Ostrica spingavi beurre Blanc di Maison Capriccioli 3/3 Previous Next

Il menu, ricco e variegato, spazia da proposte classiche come la tartare di seppia e l'ostrica spinacino, a piatti più elaborati come il plin di gallinella o il rombo alla Rossini. Non mancano i menu degustazione, da 4 e 6 portate, per un'esperienza culinaria completa.

Mandura e Turchi insieme per il nuovo Maison Capriccioli di Torino

«Maison Capriccioli - spiega lo chef Christian Mandura - sarà un luogo classico che troverà la sua massima espressione nella contemporaneità, nell'eleganza e nell'opulenza. Vogliamo offrire a Torino un grande ristorante di pesce, dove il Mediterraneo incontrerà la Francia attraverso la tecnica, l'estetica e il gusto. La Maison sarà il luogo dove la nostra idea più classica di cucina prenderà vita attraverso le mani esperte di Andrea Turchi, il nostro chef de Maison. Ho avuto il piacere di seguire e apprezzare Andrea lungo il suo percorso professionale e sono convinto che sia uno dei più grandi giovani talenti della cucina italiana. Insieme creeremo piatti che saranno la sintesi delle nostre idee e delle nostre esperienze».

Gli chef di Maison Capriccioli Christian Mandura e da Andrea Turchi

Andrea Turchi, giovane talento della cucina italiana, ha maturato esperienze in ristoranti di prestigio come la Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni e il Castello di Grinzane: «Sono sempre stato legato alla materia ittica - spiega Turchi - e alla cucina di mare ed è anche per questo che ho scelto di andare a fare esperienza nella cucina di un maestro come Moreno Cedroni. A Lui devo l'insegnamento per l'importanza di un'organizzazione millimetrica e la conoscenza del lavoro sul prodotto di mare a 360 gradi. Con Matteo Baronetto ho imparato la dedizione, la passione e il sacrificio che ci sono dietro a questo lavoro, mentre con Alessandro Mecca quella cucina di cuore che cerca quel sapore in grado di emozionare il cliente, toccando l'anima. Ecco, da Maison Capriccioli con Christian, metterò insieme alle nostre idee tutto questo bagaglio personale e andremo a realizzare una proposta non esperienziale bensì diretta al gusto e alla concretezza di una grande cucina di mare».

Ristorante Capriccioli

Via San Domenico 40 - Torino

Tel 011 4368233