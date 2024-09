Mangiare a Biga Milano: la pizzeria che fa tendenza senza... seguirla

Benvenuti a Milano, la capitale della moda, dove, spesso, gli stilisti giocano a chi la spara più grossa e i ristoranti fanno a gara a chi ha il piatto più trendy. Ma tra una passerella e l'altra, c'è un posto che spicca come una scarpa rossa in una vetrina grigia: Biga Milano. E non stiamo parlando di un locale qualsiasi, ma di un vero e proprio tempio della pizza! Se pensate che la pizza sia solo un comfort food da mangiare davanti alla TV, preparatevi a una rivelazione.

Colori vivaci e bella atmosfera di Biga Milano (Foto: Anna Scocci)
Particolare degli interni di Biga Milano (Foto: Anna Scocci)
Gli interni di Biga Milano (Foto: Anna Scocci)

La magia della Biga

Cominciamo col dire che il nome “Biga” non è solo figo; è anche la chiave per capire cosa rende questo posto speciale. Qui l'impasto a base di biga è il re indiscusso. Lievitato per ben 36 ore (sì, avete capito bene: 36!), questo impasto non è solo una base: è una poesia in forma di pizza. Morbido, leggero e con una croccantezza che vi farà girare la testa, è il risultato di una passione sfrenata per il cibo. Ma non solo, Biga ha un impasto senza glutine che farebbe girare la testa anche al più rigoroso purista della pizza. Una pizza per tutti, insomma, e questo è un grande passo avanti.

L'impasto speciale di Biga Milano (Foto: Anna Scocci)

Biga, i due locali a Milano

Ma dove si trova questa pizzeria da sogno? Nella Milano che conta, ovviamente. Con due sedi: una in Via Antonio Pollaiuolo 9, nel vivace quartiere Isola, e l'altra in Via Alessandro Volta 20, a Moscova. Se volete essere visti mentre addentate una fetta di pizza gourmet, qui siete nel posto giusto. Le ambientazioni sono perfette voglia di scattare selfie da postare su Instagram, con didascalie tipo “#PizzaGoals”. Ma attenzione: non basta solo mangiare; dovete anche essere vestiti per l'occasione. Qui la moda è di casa, e se non siete all'altezza, potreste non essere accolti come veri gourmet. Scherzi a parte, l'atmosfera è super rilassata, e la cucina a vista vi permette di assistere al processo magico della creazione della pizza. Non è solo un pasto; è uno spettacolo

Biga Milano, un menu che spacca

Passiamo al pezzo forte: il menu. Qui non ci sono solo le solite pizze che trovate ovunque. Ci sono pizze classiche, certo, ma anche creazioni audaci che vi faranno venire l'acquolina in bocca. Tra le pizze più richieste ci sono:

MarinaRè : una base padellino ai semi con pomodoro San Marzano Dop, pomodoro ciliegino bruciato e un mix di pomodoro pelato semi dry. Un vero e proprio festival di sapori che vi farà esclamare “Mamma mia!”.

: una base padellino ai semi con pomodoro San Marzano Dop, pomodoro ciliegino bruciato e un mix di pomodoro pelato semi dry. Un vero e proprio festival di sapori che vi farà esclamare “Mamma mia!”. Biga: crema di piselli homemade, fiordilatte, guanciale amatriciano e una spruzzata di menta fresca. Se questa pizza non vi fa sorridere, non so cosa altro possa!

E se pensate che il divertimento finisca qui, preparatevi! Ogni mese viene proposta una nuova pizza vegana, per soddisfare anche i palati più esigenti (e magari anche i vostri amici che si credono molto più “cool” di voi).

La pizza di Biga Milano è preparata con impasto a base di biga lievitato 36 ore per una leggerezza unica (Foto: Anna Scocci)
Ogni pizza di Biga unisce tradizione e creatività, con ingredienti freschi e abbinamenti sorprendenti (Foto: Anna Scocci)
Da Biga Milano, la pizza è un'esperienza gourmet che soddisfa tutti i gusti, anche gluten-free! (Foto: Anna Scocci)

E non dimentichiamoci dei dolci! Ogni dessert è fatto in casa, e vi assicuro che la Montanara Sbagliata è una vera e propria opera d'arte. Con marmellata di datterino rosso, ricotta cristallizzata e una farcitura di ricotta di bufala con gocce di cioccolato, questo dolce è il perfetto finale per la vostra avventura culinaria. Se non volete condividerlo, fate attenzione: è una battaglia che non vincerete facilmente!

L'uomo dietro le pizze di Biga

A guidare questa sinfonia di sapori c'è Simone Nicolosi, il pizza chef che è stato proclamato “Rivelazione dell'anno 2024” dalla guida Identità Golose. Originario della Sicilia ma milanese d'adozione, Simone ha più di vent'anni di esperienza nel settore. La sua passione per la pizza è contagiosa, e ogni fetta è una dichiarazione d'amore per il cibo. Se vi capita di incontrarlo, non dimenticate di complimentarvi.

Il pizzaiolo Simone Nicolosi di Biga Milano (Foto: Anna Scocci)

Spazi e atmosfera di Biga MIlano

Biga Milano non è solo pizza; è un'esperienza. Con 70 posti a Moscova e 50 a Isola, c'è spazio per tutti. E se volete godervi il bel tempo, c'è anche un'area esterna. L'atmosfera è vivace e rilassata, il che significa che potete chiacchierare, ridere e, perché no, anche fare un brindisi con un cocktail o un buon vino.

In conclusione che dire? Se siete a Milano e cercate una pizza che vi faccia dimenticare i vostri problemi, Biga Milano è il posto che fa per voi. Qui, la moda può anche passare, ma la pizza resta! Portatevi il vostro stomaco vuoto e preparatevi a vivere un'avventura culinaria. E ricordate: la vita è troppo breve per mangiare pizza scadente! Quindi, allacciate le cinture, preparate le papille gustative e godetevi questo viaggio nel meraviglioso mondo della pizza.

Biga Milano - Isola

Via Antonio Pollaiuolo 9 - 20159 Milano

Tel 02 70012362

Biga Milano - Moscova

Via Alessandro Volta 20 - 20121 Milano

Tel 02 52801936