Osteria di Brera: riapre in chiave pop lo storico ristorante di pesce nel cuore di Milano

“Non è un addio, ma solo un arrivederci. Stay tuned”, è il misterioso messaggio che nel gennaio 2020 Osteria di Brera, rinomato ristorante nel cuore di Milano, lascia ai suoi clienti. Oggi finalmente l'attesa è terminata e l'iconico locale riapre con un look moderno e vivace, in una nuova location che ricorda le brasserie del sud della Francia, sempre nel quartiere Brera e più precisamente in via San Marco 5.

Osteria di Brera, nuova location in via San Marco

Osteria di Brera, la storia

Fondata nel 2010 da Enrico Forti, apprezzato ristoratore e padre dell’attuale proprietario e manager Marcello, l'Osteria di Brera era conosciuta per la sua offerta di pesce fresco, con un'attenzione particolare alle crudités. Dopo la scomparsa di Enrico, Marcello ha deciso di onorare l’eredità del padre aggiungendo al nome del ristorante la data "1990", in ricordo dell’anno in cui il primo ristorante della famiglia venne inaugurato.

Per un decennio, la prima Osteria di Brera, situata in via Fiori Chiari, è stata un punto di riferimento per gli amanti del pesce di alta qualità, sia italiani che internazionali. La sua riapertura rappresenta quindi un ritorno significativo nella scena gastronomica milanese, rivolta a una clientela esigente e raffinata. Marcello Forti è oggi proprietario di diverse realtà, tra cui il noto ristorante Stendhal Milano (situato a pochi passi da Osteria di Brera), Mediterranea (format dedicato all’healthy food) e Hostaria Bacanera a Venezia.

Osteria di Brera, l’offerta gastronomica

In cucina il vero protagonista è sempre il pesce fresco, selezionato con cura dallo chef Giovanni Muro, conosciuto come Johnny, che vanta anni di esperienza nella preparazione di piatti a base di pesce. Le sue creazioni sono caratterizzate da una presentazione semplice e genuina, mirata a esaltare al massimo il sapore naturale del mare, senza eccessive elaborazioni.

Osteria di Brera, il crudo di pesce
Osteria di Brera, scialatielli ai frutti di mare
Osteria di Brera, tonno in crosta di sesamo con burrata affumicata e marmellata di arance
Osteria di Brera, gelato di Johnny al pistacchio

Accanto ai piatti di mare, non mancano i grandi classici della tradizione milanese, come la cotoletta alla milanese cotta nel burro chiarificato, il risotto allo zafferano e l'ossobuco di vitello con gremolada. Il menu propone anche diverse opzioni vegetariane, tra cui le zucchine alla scapece, patate saltate al timo, insalata di cavolo cappuccio e una fresca insalatina di finocchi, arance e noci.

La carta dei vini è curata da Enrico Merli McClure, che seleziona prestigiose etichette italiane e internazionali, offrendo anche un’ampia scelta di vini al calice.

Osteria di Brera, la nuova location

Un po’ brasserie di mare della Costa Azzurra un po’ locale di design, un po’ trattoria un po’ beach club; da Osteria di Brera l’autenticità delle vecchie taverne viene riproposta oggi in chiave pop, con estro e colori vivaci. La nuova Osteria di Brera intende rivisitare il concetto classico di ristorante di pesce, combinando qualità e freschezza con un’atmosfera pop, informale e accogliente, impreziosita da dettagli di design ricercati.

La tavolozza cromatica è dominata dal rosso, simbolo della passionalità italiana, affiancato da toni di rouge délavé, bianco e blu marino, mentre il pavimento in legno aggiunge calore e personalità all’ambiente.

Osteria di Brera, la sala interna
Osteria di Brera, la location ricorda una brasserie di mare
Osteria di Brera, i tavoli all'esterno
Osteria di Brera, nel cuore di Milano come al mare

La sala interna offre circa 40 posti a sedere, mentre all'esterno sono disponibili tavoli e divanetti, perfetti per gustare cocktail e aperitivi accompagnati da piatti di pesce e verdure da condividere in un ambiente suggestivo ed elegante, come solo Brera sa regalare.

Osteria di Brera

Via S. Marco, 5 - 20121 Milano

Tel 02 29061051