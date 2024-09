Weekend da Bianca sul Lago di Annone: tra brace e spa privata che ti cambia la vita

Se stai cercando una scusa per scappare dalla città e immergerti in un weekend di puro relax, Bianca Sul Lago sul Lago di Annone, in provincia di Lecco, è quella scusa perfetta. Incastonato a pochi passi dal lago di Como, ma decisamente meno "da cartolina turistica", questo angolo di paradiso offre tutto ciò che serve per resettare mente e corpo. Tra una cucina gourmet da leccarsi i baffi (anche quelli che non hai) e una spa che ti farà dimenticare che esistono il lunedì e le email, non c’è proprio motivo per non farsi un giretto.

L'esterno di Bianca Sul Lago

Chef Albini e la magia della cucina da Bianca Sul Lago

Se la parola “weekend fuori porta” ti fa pensare a una trattoria con tovaglie a quadri e piatti colmi di carbonara, beh... ripensaci. Fabrizio Albini, lo chef di Bianca Sul Lago, è qui per portarti in un viaggio culinario che, fidati, non è il solito giretto in giostra. Tra tradizione e innovazione, lo chef riesce a far convivere armoniosamente due mondi: quello delle ricette della nonna e quello del tipo che cucina col Bunsen in tv.

Siamo sinceri: Albini non si limita a proporre il classico "tagliere con i formaggi locali". Qui si parla di menu degustazione che sono vere e proprie esperienze gastronomiche. Tra l’altro, in autunno, le pietanze si tingono di fumo e profumo di brace, con verdure conservate in melassa, fermentate, messe sottolio e sott’aceto. Insomma, è un po’ come un ritorno alle origini, ma con un tocco moderno che farebbe inorgoglire anche tua nonna. Non mancano i piatti della tradizione, come il riso in cagnone e il manzo all'olio – che, diciamolo, sono lì per ricordarci che la cucina italiana non ha bisogno di abbellimenti inutili.

Fabrizio Albini, chef di Bianca Sul Lago
Terra (aglio e peperoncino, sardine di Monte Isola, cagliata) di Bianca Sul Lago
Animella 2014 di Bianca Sul Lago
Il ristorante di Bianca Sul Lago

Tre menu, tre modi di dire "non voglio andare via"

Hai tre scelte: il menù che omaggia il territorio, quello con i piatti signature dello chef, oppure un viaggio tra i mari italiani che ti farà sentire come se fossi in vacanza sulla Costiera Amalfitana. Fai attenzione, però: scegliere sarà difficile. Ogni piatto è studiato per stuzzicare la tua curiosità e farti venire voglia di ordinare il bis. E se dopo il pasto ti senti particolarmente illuminato? Beh, forse non è la filosofia del gusto che ti ha colpito, ma semplicemente la vista mozzafiato sul lago.

La spa di Bianca Sul Lago: perché dopo aver mangiato così, serve recuperare

E ora veniamo alla vera chicca di Bianca Sul Lago: la spa. Dopo una maratona gastronomica da applauso, il minimo che puoi fare è immergerti nella jacuzzi all'aperto con vista lago e sentire lo stress sciogliersi come burro sulla griglia. Ma attenzione, non è finita qui: se vuoi un’esperienza completa, puoi avventurarti tra sauna finlandese, hammam e persino le docce emozionali (dove la "nebbia fredda" potrebbe suonare più spaventosa di un'email del capo, ma ti giuro, è un'esperienza rinfrescante).

E se ti senti colpevole per aver divorato l'intero menu degustazione? C'è una palestra equipaggiata con tutto ciò che serve per farti sentire meglio... anche se, onestamente, non so quanti abbiano mai resistito al richiamo del lettino dopo la jacuzzi.

Una delle camere di Bianca sul Lago

Suite con spa privata da Bianca Sul Lago: perché condividere è sopravvalutato

Ciliegina sulla torta (ovviamente gourmet): le suite di Bianca Sul Lago. Qui, non solo dormi come un re, ma hai anche una spa tutta per te. Esatto, niente corse per prenotare la sauna o quella fastidiosa musica zen in sottofondo. Solo tu, la tua vasca privata, e il silenzio del lago che ti fa dimenticare che la vita reale esiste. Dopo un weekend qui, c’è solo una cosa certa: non vorrai più tornare a casa. O almeno, non senza aver prenotato il prossimo soggiorno.

La vista dalla spa privata di Bianca Sul Lago

Perché Bianca Sul Lago è perfetta per te

Se pensi che il concetto di fuga sia solo per chi non ha figli o un lavoro stressante, ti sbagli. Bianca Sul Lago è l'esempio perfetto di come un piccolo break possa diventare un grande reset. Hai voglia di staccare? Vuoi impressionare il partner? O, più semplicemente, desideri mangiare (e vivere) bene senza sentirti in colpa? Questo è il posto giusto.

Insomma, che altro dire? Che tu sia un amante della cucina raffinata, un fan delle spa esclusive o semplicemente in cerca di un po' di pace lontano dalla routine, Bianca Sul Lago è il posto giusto. E se non ci credi, vai a dare un'occhiata: i tuoi sensi (e il tuo stomaco) te ne saranno grati. Ah, e se non riesci a resistere alla tentazione di prenotare, almeno fai sapere alla famiglia dove sei. Potrebbero preoccuparsi di non trovarti più a casa...

Ristorante Bianca Sul Lago

Via Dante Alighieri 18 - 23848 Oggiono (Lc)

Tel 0341 183 1110