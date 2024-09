Panini, risotti e cocktail al top: benvenuti nel "parco giochi" gourmet di Casa Brera

Milano, la capitale della moda e del design, si arricchisce di una nuova gemma gastronomica con l’apertura di Casa Brera, il luxury lifestyle hotel che promette di rivoluzionare la scena culinaria della città. Situato a pochi passi dal prestigioso Teatro alla Scala, questo raffinato albergo non è solo un luogo dove pernottare, ma una vera e propria destinazione gourmet. Scopriamo insieme le quattro esclusive destinazioni food & beverage che renderanno Casa Brera un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e del design.

Casa Brera Living: soggiorno con vista sulla tradizione

Entrando in Casa Brera, la prima tappa è Casa Brera Living, un all-day lounge bar che evoca l’atmosfera accogliente di un salotto privato. Qui, gli ospiti possono gustare piatti internazionali reinterpretati con un tocco italiano, come il Panino al vapore con brasato di maiale e verdure. Questo piatto è una deliziosa rivisitazione del tradizionale Bao cinese, un esempio perfetto di come Casa Brera riesca a mescolare le culture gastronomiche in modo armonioso.

Casa Brera Living a Casa Brera

Immaginate di gustare un aperitivo milanese dopo una lunga giornata di shopping, circondati da un ambiente verde e rilassante a pochi passi dalla Madonnina. Con un’ampia selezione di drink, Casa Brera Living è il posto ideale per rilassarsi e godersi la dolce vita milanese. E se avete un debole per la buona compagnia, questo spazio può ospitare fino a 70 persone nel dehor esterno e 60 all’interno.

Scena: un palcoscenico di gusto a Casa Brera

Salendo di un piano, si trova Scena, il ristorante italiano che celebra la tradizione culinaria milanese con un tocco contemporaneo. Con un’offerta gastronomica curata dall’executive chef Francesco Bonato e dalla consulenza di Andrea Berton, una stella Michelin al ristorante Berton di Milano, Scena è un ristorante che si propone di essere un palcoscenico dove i piatti raccontano storie di tradizione e innovazione.

Casa Brera, Scena - Fusilloni al pomodoro con basilico e polvere di olive (Foto: Garage Raw)

Dalla selezione di vini che spazia da grandi maison a etichette di nicchia, il ristorante offre una varietà di piatti, dal Risotto alla Milanese rivisitato alla Guancia di vitello con purè di carote al frutto della passione. Ogni boccone è un invito a esplorare la ricchezza dei sapori lombardi, il tutto in un ambiente che può ospitare fino a 70 commensali.

Etereo: un’esperienza gourmet sotto le stelle a Casa Brera

Salendo all’ottavo piano, ci attende Etereo, lo sky bar che offre una vista mozzafiato a 360° su Milano. Questo è il luogo ideale per concludere la giornata con stile, assaporando piatti da condividere come pizza e crudité di mare, accompagnati da cocktail unici preparati dai talentuosi bartender dell’hotel, guidati dal director of beverage Luca Ardito.

Etereo a Casa Brera

La drink list di Etereo si ispira all’arte e al design milanese, con creazioni tailor-made che vengono completate al tavolo. Tra le proposte spiccano il “New Vintage”, un cocktail audace con Casamigos Blanco e pepe Sichuan, e il “Milanese Nobile”, un mix intrigante di Wild Turkey 101 e vermouth. E se l’idea di sorseggiare un drink in cima a Milano non vi fa battere il cuore, beh, è ora di rifare i conti con la vostra vita sociale!

Odachi: un viaggio nella tradizione giapponese a Casa Brera

Ma non finisce qui! Odachi è il ristorante giapponese di Casa Brera, dove l’arte culinaria nipponica incontra ingredienti freschissimi italiani, come il riccio di mare e il gambero rosso. Sotto la direzione del celebre Chef Haruo Ichikawa, Odachi offre piatti tradizionali giapponesi con un tocco locale, rendendo omaggio alla cultura gastronomica nipponica.

Casa Brera, Odachi - Merluzzo Nero Miso Saikyo (FotoGarage Raw)

Per i veri intenditori, Odachi propone un’esperienza omakase esclusiva su prenotazione, oltre a un’ampia selezione di cocktail tematici che esplorano temi come la natura e il culto shintoista. La carta dei drink è un vero viaggio attraverso il Giappone, con una collezione di gin, whisky e sake che non può mancare in ogni tavola ben fornita.

Casa Brera: progetto curato nei minimi dettagli

Casa Brera non è solo un ristorante, ma un progetto complessivo che racchiude l’essenza di Milano. Ogni dettaglio è stato curato da Patricia Urquiola, un’architetta e designer di fama internazionale, che ha saputo combinare rigore stilistico e creatività. Questo hotel di lusso rappresenta un restauro conservativo di un edificio progettato da Pietro Lingeri, figura chiave del razionalismo italiano.

Guidato dal general nanager Giuseppe Losciale, Casa Brera si propone di essere il punto di riferimento per la ristorazione e l’intrattenimento d’alta gamma a Milano, unendo l’anima milanese con uno spirito cosmopolita che attrae tanto i locali quanto i viaggiatori. Con l’apertura di Casa Brera, Milano ha un nuovo hotspot gourmet che unisce cucina, cultura e stile in un’unica esperienza. Dall’all-day lounge bar Casa Brera Living al ristorante giapponese Odachi, passando per il ristorante italiano Scena e lo sky bar Etereo, ogni angolo di questo hotel è un invito a scoprire e gustare.

Quindi se volete vivere un'esperienza culinaria che è tanto un viaggio nei sapori quanto un’immersione nell’estetica e nella cultura milanese, Casa Brera è il posto che fa per voi. Non dimenticate di prenotare: un’avventura gastronomica di questo calibro non aspetta nessuno!

Casa Brera

Piazzetta M Bossi 2 – 20121 Milano