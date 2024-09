Foliage e gourmet: il duo dinamico che rende Tokyo ovest il nuovo paradiso

Chi pensa a Tokyo immagina solo grattacieli e caos? Sbagliato! Oltre i neon e la frenesia dei quartieri centrali, c'è una Tokyo diversa, più rilassante, dove il lusso si fonde con la natura. Parliamo della zona ovest della capitale giapponese, un angolo segreto di pace e raffinatezza, dove il foliage autunnale dipinge paesaggi mozzafiato. Ecco alcuni gioielli nascosti da scoprire.

Ponte Ishibune nella Valle Akigawa (Foto: TCVB)

Fushi: il buen retiro giapponese del foliage

A circa 90 minuti dal frastuono di Tokyo, nel cuore della Valle Akigawa, si trova Fushi, un “buen retiro” inaugurato nel 2024 che promette di farvi dimenticare le grane quotidiane e di farvi sentire come dei veri re e regine… almeno fino a quando non tornerete alla realtà! Qui, solo un gruppo di massimo quattro persone per notte può godere di questo angolo di lusso. Sì, avete capito bene: niente folla di turisti e niente vicini di stanza che snorano come un trattore! Immaginatevi circondati da un panorama da sogno: montagne che sembrano fatte su misura per una cartolina, torrenti così limpidi da sembrare frutto di un photoshop e paesaggi rocciosi che vi faranno domandare se avete appena varcato il confine di un dipinto impressionista. E mentre vi crogiolate in questa bellezza naturale, non dimenticate di immortalare il momento con una foto su Instagram, magari con un bel filtro, così i vostri amici penseranno che siete scappati in un film!

Fushi, la vasca con vista natura (Foto: Kurochaya)
Fushi è privo di finestre (Foto: Kurochaya)
nel cuore della Valle Akigawa, si trova Fushi, un buen retiro inaugurato nel 2024 (Foto: Kurochaya)
La sala pranzo di Fushi (Foto: Kurochaya)

Ora, parliamo del nome “Fushi”, che non è solo una parola alla moda. È un omaggio a "Fushikaden", un trattato sull’estetica giapponese scritto nel XV secolo dal leggendario Motokiyo Zeami. In pratica, avrete un po’ di cultura da sfoggiare mentre vi rilassate nella vasca idromassaggio! “Oh, questo? È solo una piccola citazione di Zeami mentre mi immergo nel mio relax zen!” E a proposito di vasche idromassaggio, il soggiorno di Fushi è privo di finestre. Già, avete capito bene: finestre? Ma chi ne ha bisogno? Qui, la natura entra nel vostro spazio vitale senza alcuna barriera! Potete sorseggiare un drink mentre vi immergete in una calda vasca, contemplando il paesaggio esterno come un guru della meditazione. E se vi sentite un po' troppo esposti, potete sempre mettere su un po’ di musica zen e fingere di essere in un reality show della natura!

E non dimentichiamo il grande protagonista: la cucina! L’executive chef di Kurochaya si diverte a preparare piatti sotto i vostri occhi con ingredienti freschissimi dell’area di Okutama. Ogni boccone è un viaggio gastronomico che vi farà sentire come se aveste trovato il Santo Graal della cucina. “Ma perché non ho mai mangiato così bene prima?!” è esattamente ciò che direte mentre affondati nel vostro piatto gourmet! In sintesi, Fushi è molto più di un semplice posto dove pernottare; è una fuga dalla realtà che trasforma ogni momento in un’opera d’arte. Dimenticate il caos urbano e preparatevi a ricaricare le batterie in un ambiente così incantevole che potrebbe farvi venire voglia di rimanere per sempre… o almeno fino a quando il conto non arriva! Quindi, fate le valigie e preparatevi a vivere un’esperienza che potrebbe rendervi allergici alla vita di città!

Fushi | 190-0165 Tokyo, Akiruno-shi,Konakano 177-1 | Tel 042-588-5311

Auberge Tokito: dove gli chef sono le star

Quando si parla di alta cucina, non si può certo ignorare la zona occidentale di Tokyo, che nasconde veri e propri tesori gastronomici, tra cui spicca Auberge Tokito. Situato a Tachikawa, questo albergo di sole quattro camere è il sogno di ogni amante del buon cibo: un’intima sala da tè e un ristorante dove la cucina si trasforma in un vero e proprio spettacolo. Qui gli chef non solo cucinano, ma intrattengono gli ospiti come se fossero sul palco di un talent show culinario!

La sala di Auberge Tokito (Foto:TCVB)
Il giardino di Auberge Tokito (Foto:TCVB)
L'ingresso di Auberge Tokito (Foto:TCVB)

Immaginate un executive chef con un curriculum da fare invidia a un attore di Hollywood, e un chef de cuisine che ha affinato la sua arte presso il tristellato Da Vittorio di Brusaporto. È come se aveste portato a casa un pizzaiolo napoletano e un sushi master, e li aveste messi a cucinare insieme! I piatti proposti sono un viaggio culinario che spazia dalla tradizione giapponese a tecniche internazionali, come riso per sushi condito con aceto di vino e balsamico (sì, avete capito bene!) e un’incredibile combinazione di ricci di mare con abaloni fritti nel burro. Se vi sembra una poesia, è perché lo è… per il palato!

Auberge Tokito | 1 Chome-24-26 Nishikicho, Tachikawa, Tokyo 190-0022, Giappone | Tel +81 42-525-8888

L’Arbre, la cucina francese a Tokyo

Ma non finisce qui! Se siete pronti a spostarvi verso le montagne, dovete assolutamente fare una visita a L’Arbre ad Akiruno. Il nome francese che significa “albero” non è scelto a caso; rappresenta perfettamente il concept del ristorante: la cuisine française al servizio del clima e della cultura locale. E sì, le radici nella comunità sono forti come quelle di un vecchio quercia! L’Arbre vanta una propria azienda agricola a Tama e si impegna a utilizzare prodotti a chilometro zero. Questo significa che gli ortaggi provengono direttamente dall’area di Tokyo e il pesce arriva freschissimo dalle isole circostanti. Insomma, un vero e proprio farm-to-table, ma senza i lati noiosi delle fattorie!

La sala de L'Arbre
Particolare de L'Arbre
L'esterno de L'Arbre

Inaugurato nel 2023 e già incluso nella Guida Gault Millau 2024, L’Arbre non è solo una gioia per il palato, ma anche per gli occhi: il ristorante si trova in un edificio storico risalente al 1875, designato bene culturale tangibile di Tokyo. Quindi, mentre vi deliziate con piatti spettacolari, potrete anche sentirvi parte della storia, come se steste pranzando con samurai e geishe! In breve, se volete elevare la vostra esperienza gastronomica a nuovi livelli, non perdetevi queste gemme culinarie nella parte occidentale di Tokyo. E preparatevi a tornare a casa con qualche chilo in più… ma con un sorriso che vi farà brillare come una stella Michelin!

Restaurant L'Arbre | 490 Sannai, Akiruno-shi, Tokyo

Autunno a Tokyo ovest: foliage e relax

L’autunno è, insomma, il momento ideale per visitare questa zona. Il Parco nazionale Chichibu-Tama-Kai offre passeggiate tra le foglie rosse e oro, mentre la Valle Akigawa, con il ponte Ishibune, è un vero quadro naturale. E se ti senti avventuroso, il Lago Okutama con la sua passerella galleggiante ti aspetta a pochi minuti di distanza.

Il Lago Okutama in autunno (Foto:TCVB)

Non finisce qui! Dopo un’escursione, puoi rilassarti alle terme ai piedi del Monte Takao. Che c’è di meglio che sciogliere le fatiche della giornata in un bagno caldo? Se cerchi il mix perfetto tra natura, lusso e un’autentica esperienza giapponese, la parte ovest di Tokyo è il posto giusto. Scommettiamo che farai un sacco di invidia con le foto del foliage e del tuo soggiorno esclusivo a Fushi?