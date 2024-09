Pierre Alexis 1877 a Courmayeur: un'ex falegnameria che oggi lavora... il gusto

Pierre Alexis 1877 è un gioiello gastronomico situato in Val d’Aosta a Courmayeur (Ao), nel cuore delle Alpi italiane. Questa ex falegnameria, sapientemente trasformata in un ristorante di alta cucina, offre un'esperienza culinaria unica, che combina tradizione e innovazione in un ambiente elegante e accogliente, grazie all'ospitalità calorosa della famiglia Marchetto.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - La proposta varia e ricercata dello chef

Sotto la guida dello chef Stefano Alessandro Marchetto, il ristorante celebra la stagionalità e la freschezza delle materie prime locali. Ogni piatto è un racconto che esprime i sapori autentici del territorio, riflettendo una pura trasformazione degli ingredienti attraverso una continua ricerca, sperimentazione creativa e influenze internazionali. La cura nei dettagli e la passione per la cucina si traducono in un’esperienza indimenticabile per ogni ospite.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - Chef Marchetto in cucina

La filosofia culinaria da Pierre Alexis 1877

La filosofia culinaria del ristorante mette in risalto l'importanza del legame tra cucina e territorio, enfatizzando l'uso di ingredienti locali e di stagione. La collaborazione con i produttori locali non solo sostiene l'economia della regione, ma garantisce anche freschezza e qualità ai piatti. L'approccio dello chef Marchetto si distingue per la sua creatività e per l'abilità nel reinterpretare piatti tradizionali in chiave moderna. Le diverse influenze culinarie, che spaziano dall'orientale al nordico fino al francese, arricchiscono la proposta gastronomica, rendendo ogni piatto un'esperienza unica. La scelta di ingredienti come il salmerino alpino, il foie gras, e le erbe selvatiche, dimostra un attento studio delle materie prime, che vengono valorizzate attraverso tecniche innovative.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - Bottoni stracciatella, crema di erbette e guanciale 1/3 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Antipasto, mezza sfera di erbe 2/3 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Carrè di agnello al fieno, crema di pistacchio e barbabecco affumicato 3/3 Previous Next

Il menù, che varia mensilmente, riflette non solo la stagionalità degli ingredienti, ma anche la passione dello chef per la natura e il suo impegno nella raccolta di erbe e frutti selvatici. Questo non solo arricchisce i piatti con sapori autentici e originali, ma coinvolge anche i commensali in un viaggio sensoriale attraverso le stagioni sono tutti elementi che parlano di una cucina attenta e rispettosa, ma anche audace e creativa. Il focus è sul connubio tra tradizione e innovazione, evidenziando l'importanza di rispettare la natura e gli ingredienti locali. La stagionalità è un principio fondamentale, poiché garantisce che i piatti rispecchino il momento dell'anno e offrano freschezza e autenticità. La creatività, d'altra parte, permette di esplorare nuovi abbinamenti e tecniche culinarie, rendendo ogni pasto un'esperienza unica.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - Erbe selvatiche

L'uso di tecniche tradizionali di preparazione, come la pasta all'uovo e il pane di segale, insieme a metodi innovativi come l'affumicatura e la fermentazione, mostra un profondo rispetto per il patrimonio gastronomico, mentre la scelta di attrezzature specifiche come la pentola Ocoo e la griglia yakitori dimostra un'apertura verso influenze culinarie internazionali. Inoltre, il focus su piatti vegetariani e dolci artigianali sottolinea un'attenzione all'inclusività e alla varietà, soddisfacendo diversi gusti e preferenze alimentari. Questa filosofia non solo arricchisce l'esperienza culinaria, ma crea anche un legame profondo con il territorio valdostano, celebrando la sua cultura e la sua gastronomia.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - Il tagliere dei formaggi 1/5 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Salmerino Alpino cucinato 2/5 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Preparazione del carrè di agnello al fieno e crema di pistacchio 3/5 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Piccione cucinato sulla griglia yakitori 4/5 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Foie Gras nel torcion 5/5 Previous Next

La location di Pierre Alexis 1877: il ristorante nasce da una stalla

Il ristorante, che prende il nome dall'edificio storico del 1877 in cui è situato, offre un'atmosfera unica grazie alla sua affascinante storia. Un tempo stalla e falegnameria, è stato sapientemente restaurato trent'anni fa, riuscendo a preservare molti dei suoi elementi architettonici originali. L'ambiente, caldo e raffinato, è ideale per cene romantiche, riunioni tra amici o eventi speciali. Durante i mesi estivi, è possibile pranzare o cenare nel dehors esterno, godendo della fresca aria di montagna e dell'incantevole paesaggio circostante. Un luogo dove tradizione e eleganza si fondono per offrire un'esperienza culinaria indimenticabile.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - Sala 1/3 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Tavoli 2/3 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Esterno del locale 3/3 Previous Next

Lo chef Stefano Alessandro Marchetto e la sua famiglia, il cuore di Pierre Alexis 1877

Stefano Alessandro Marchetto, cuore del progetto, è un esempio emblematico di come la passione e la tradizione possano confluire in un'arte culinaria innovativa e radicata nel territorio. La sua esperienza, arricchita da una formazione che spazia dalla Valle d'Aosta a città internazionali come Londra e Creta, gli consente di portare nei suoi piatti un mix unico di influenze e ingredienti locali. La gestione di Pierre Alexis 1877, intrapresa insieme alla moglie Monica Robaldo, è diventata un’occasione per far brillare il talento di Stefano, che ha saputo creare un ristorante rinomato, apprezzato per l'uso sapiente e creativo degli ingredienti. La ricerca di erbe e fiori spontanei nelle aree circostanti, come Val Ferret e Val Veny, non è solo una pratica, ma una vera e propria filosofia che riflette il rispetto per la Natura e le sue stagioni.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - Chef Marchetto mentre compone un piatto 1/4 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Chef Marchetto con la griglia yajitori 2/4 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Chef Stefano Marchetto 3/4 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Stefano, Monica ed Egon 4/4 Previous Next

Questa attenzione per la raccolta selettiva, che avviene al culmine della maturazione dei raccolti, rende ogni piatto un tributo alla biodiversità e alla ricchezza del territorio. L’uso di ingredienti unici come il lichene islandico, il ginepro o le bacche di crespino, uniti a tecniche culinarie elevate, permettono a Stefano di realizzare creazioni culinarie che non solo soddisfano il palato, ma raccontano una storia e un legame profondo con la terra. La sua capacità di interpretare e innovare la cucina tradizionale è ciò che rende l’esperienza gastronomica al Pierre Alexis 1877 così intensa e memorabile. La famiglia Marchetto ha creato un ristorante che va oltre il semplice servizio di cibo, trasformandolo in un'esperienza culinaria completa. Ogni membro contribuisce con il proprio talento e la propria passione, rendendo l'atmosfera accogliente e al tempo stesso sofisticata.

Ristorante Pierre Alexis 1877 - Barolo 1/3 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Sommelier 2/3 Ristorante Pierre Alexis 1877 - Vini 3/3 Previous Next

La moglie Monica, con il suo sorriso e la sua attenzione ai dettagli, sa come far sentire ogni ospite speciale, mentre i figli Egon e Liam supportano la madre, assicurandosi che il servizio sia fluido e che ogni tavolo riceva l'attenzione necessaria. Nicholas, sous-chef de cuisine, lavora instancabilmente al fianco del padre Stefano, dove la tradizione culinaria si intreccia con l'innovazione, creando piatti che raccontano storie e culture diverse. La cantina, una vera e propria gemma del locale, è un’ode alla passione di Egon per il vino. Ogni bottiglia è selezionata con cura, in modo da offrire una gamma di scelte che soddisfa i palati più esigenti. Gli abbinamenti proposti non sono solo una semplice raccomandazione, ma piuttosto una vera e propria esperienza sensoriale che accompagna ogni portata. Da un'influenza slava a note tedesche, passando per i profumi della Francia e i sapori ricchi del Portogallo, la selezione di vini riflette non solo la varietà regionale, ma anche la filosofia della famiglia Marchetto: celebrare il cibo attraverso una sinergia di sapori e tradizioni. In questo ristorante, ogni pasto è un'opportunità per vivere un momento di gioia, convivialità e scoperta, unendo famiglie e amici in un viaggio culinario memorabile.

Ristorante Pierre Alexis 1877

Via Guglielmo Marconi, 50/a - 11013 Courmayeur (Ao)

0165 84 67 00