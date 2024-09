Bambini felici, genitori riposati: la formula magica del Maria Adventure

Se stai cercando la destinazione perfetta per una vacanza in famiglia, dove i bambini si divertono, i genitori si rilassano e tutti, ma proprio tutti, tornano a casa con un sorriso stampato in faccia, il Maria Adventure Family Hotel & Lodges di Obereggen è la tua risposta. Posizionato strategicamente nel cuore della Val d'Ega, a due passi dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Ski Center Latemar, questo hotel è la definizione di "avventura in famiglia". Ma non pensare che si tratti solo di neve e sci: qui la parola d'ordine è divertimento senza stress, per tutte le età.

Posizione strategia vicino alle piste del Maria Adventure (Foto: Alex Filz)

Maria Adventure: benvenuti al paradiso del divertimento familiare

Il Maria Adventure Family Hotel non è un semplice hotel per famiglie. No, è un vero e proprio mondo a parte, un luogo dove bambini e genitori trovano il proprio angolo di paradiso. Che tu voglia lanciarti sulle piste innevate, esplorare i boschi circostanti o semplicemente rilassarti mentre i tuoi piccoli si trasformano in esploratori del mondo, questo è il posto giusto per te.

La posizione strategica dell’hotel non è certo un dettaglio da poco: sei letteralmente a due passi dagli impianti di risalita, il che significa zero stress per spostamenti e lunghe camminate con sci e scarponi al seguito. E la vista? Beh, quella è semplicemente mozzafiato. Le vette del Latemar e del Catinaccio ti circondano, mentre il villaggio di Obereggen ti offre un’atmosfera fiabesca che sembra uscita da un libro per bambini. Che poi, diciamolo, chi non ama sentirsi come in una fiaba?

Attività per bambini? Avventura allo stato puro al Maria Adventure

Uno dei punti di forza del Maria Adventure Family Hotel è la sua attenzione per i bambini. Qui i più piccoli sono davvero i re. Dimentica il solito miniclub dove i bambini vengono "parcheggiati" mentre tu cerchi disperatamente di rilassarti. No, qui il concetto di divertimento per i bambini è preso molto sul serio. Gli educatori naturalistici e le guide alpine dell'hotel sono veri professionisti, e il programma di attività per i piccoli esploratori non ha nulla da invidiare a un campo di sopravvivenza.

Dai campi avventura estivi ai corsi di sci per l’inverno, i tuoi figli si trasformeranno in veri e propri Indiana Jones delle Dolomiti. E mentre loro imparano a costruire lance, accendere fuochi e saltare da un albero all’altro nel Bosco Avventura di Obereggen, tu potrai finalmente concederti quella meritata pausa senza sensi di colpa. Perché, ammettiamolo, un po' di tempo per sé stessi non fa mai male, vero?

Relax totale garantito per i genitori da Maria Adventure

Se pensi che andare in vacanza con i bambini significhi automaticamente rinunciare al relax, ti sbagli di grosso. Al Maria Adventure Family Hotel, la parola chiave per i genitori è “relax a 360 gradi”. Tra un giro in pista e una visita al centro benessere dell’hotel, potrai finalmente ritrovare la tua pace interiore, mentre i piccoli sono impegnati in attività supervisionate.

La piscina del Maria Adventure 1/3 La sauna del Maria Adventure 2/3 Spa del Maria Adventure 3/3 Previous Next

E se ti stai chiedendo cosa aspettarti dal centro benessere, preparati: ci sono una biosauna, un bagno di vapore salino e una sauna finlandese che ti faranno dimenticare tutte le fatiche della vita quotidiana. Ah, e naturalmente, non mancano massaggi rigeneranti e trattamenti cosmetici per sentirsi al top. Scommetto che stai già facendo le valigie, vero?

La cucina di Maria Adventure? Viaggio gourmet per adulti e bambini

Passiamo ora alla parte preferita di ogni vacanza: il cibo. Perché sì, dopo una giornata tra piste, giochi e relax, anche il palato vuole la sua parte. Al Maria Adventure Family Hotel, la cucina non è solo una questione di gusto, ma un vero viaggio alla scoperta delle specialità dell'Alto Adige.

Massima attenzione ai bambini anche al ristorante del Maria Adventure 1/4 Piatti tradizionali con ingredienti freschi e locali al Maria Adventure 2/4 Tanto territorio nei piatti del Maria Adventure 3/4 Il bar del Maria Adventure 4/4 Previous Next

Il titolare, Christoph Kofler, oltre a essere un maestro dell'ospitalità, è anche un sommelier appassionato. La cantina dell’hotel custodisce vere gemme enologiche che accompagneranno i piatti dello chef Peter Cider, preparati con ingredienti freschi e locali. E attenzione, perché anche i bambini non vengono trascurati: un menu dedicato con piatti sani e deliziosi aspetta i piccoli buongustai, che vengono serviti per primi (genitori, lo so, avete già vinto).

Dormire al Maria Adventure: sogno d'oro per bambini e genitori

Con 23 camere anallergiche, moderne e spaziose, il Maria Adventure ha pensato a tutto. Che tu stia pianificando un weekend fugace o un soggiorno che sembra non finire mai (e chi non vorrebbe?), troverai l’angolo perfetto per riposarti dopo una giornata di avventure. E sì, la maggior parte delle camere ha anche una zona notte separata per i bambini, così mentre i piccoli si addormentano sognando draghi e principesse, tu potrai goderti una meritata serata di relax (o guardarti l’ennesimo episodio di quella serie che hai trascurato per mesi).

Letti per i bambini del Maria Adventure 1/4 Stanza dei bambini del Maria Adventure 2/4 Una delle camere del Maria Adventure 3/4 Il bagno di una delle camere del Maria Adventure 4/4 Previous Next

Parliamo un po' di arredamento, perché se c’è una cosa che amano qui, è il legno. Tanto legno! Lo stile tirolese regna sovrano e trasmette calore e accoglienza, con dettagli che ti faranno sentire come se fossi entrato in un rifugio di montagna, ma senza dover rinunciare ai comfort moderni. E se c’è una cosa che non potete non notare, è la luce: qui entra a fiumi, rendendo ogni angolo della stanza un invito a rilassarsi e a respirare. Non dimentichiamoci del panorama spettacolare visibile dal balcone. Ti svegli la mattina, apri la finestra e ti trovi davanti le maestose vette del Corno Bianco e del Corno Nero. Non serve un viaggio in aereo per sentirsi in cima al mondo!

Camere pensate per i bambini

E i più piccoli? Non preoccupatevi, l'hotel ha pensato anche a loro! Ogni camera è dotata di tutto il necessario per coccolare i piccoli: spondine per i letti, perché nessuno vuole svegliarsi nel bel mezzo della notte cercando un pargolo lanciato nel vuoto, baby monitor per controllarli senza dover fare il ninja sul pavimento, riduttori per il wc e persino accappatoi in taglia baby.

Al Maria Adventure l’avventura continua anche fuori stagione

E se pensi che il Maria Adventure Family Hotel sia il massimo solo d'inverno, preparati a rimanere sorpreso. L'avventura non finisce con la neve, anzi, continua tutto l’anno. La Fred’s Swim Academy, per esempio, insegna ai bambini a nuotare come piccoli delfini, e i percorsi di mountain bike o trekking ti porteranno alla scoperta di panorami mozzafiato.

Maria Lodges novità del Maria Adventure

Dall’autunno 2024, poi, c’è una novità tutta da scoprire: il Maria Lodges. A pochi passi dall'hotel principale, questo nuovo aparthotel ti permette di vivere un’esperienza di totale indipendenza, ma con tutti i comfort e i servizi dell’hotel. Dieci appartamenti moderni e spaziosi dove potrai sentirti come a casa, ma con in più un panorama che, francamente, ti farà venire voglia di non tornare mai più.

Maria Adventure Family Hotel & Lodge

Via Obereggen 12 - 39050 Obereggen (Bz)

Tel 0471 615772