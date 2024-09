Golosaria 2024: oltre 400 produttori, 50 eventi e focus sui territori

La diciannovesima edizione di Golosaria, evento di riferimento per l'eccellenza enogastronomica italiana, promette di essere un appuntamento memorabile. Dal 2 al 4 novembre, nei vasti spazi espositivi di Fiera Milano Rho, oltre 400 produttori su 17mila metri quadri e più di 50 eventi celebreranno il meglio dei prodotti italiani. Sotto la guida del suo ideatore Paolo Massobrio, Golosaria 2024 metterà al centro "Territori, identità e futuro", in un'edizione che esalta la biodiversità e la creatività enogastronomica, con un focus su innovazione, sostenibilità e colleganza.

Golosaria 2024: un viaggio nel gusto italiano

Il passaggio a Fiera Milano Rho rappresenta una scelta strategica, come sottolinea lo stesso Massobrio: «La nuova sede, con i suoi ampi spazi e strutture all'avanguardia, è perfetta per accogliere l'universo di Golosaria, in continua espansione». Questa decisione risponde al desiderio di offrire a espositori e visitatori un'esperienza sempre più ricca e coinvolgente, in un luogo che rispecchia appieno la visione di crescita e sviluppo dell'evento.

Golosaria 2024, tre i temi fondamentali: territori, identità e futuro

Al cuore dell'edizione 2024 ci sono tre temi fondamentali: "territori", che richiamano la biodiversità e l'importanza delle aree rurali nel preservare le eccellenze alimentari; "identità", che celebra il legame tra prodotti e comunità locali; e "futuro", con uno sguardo verso lo sviluppo e la creatività nel mondo dell'agroalimentare. «Lo sviluppo nasce dalla consapevolezza di questa ricchezza - afferma Massobrio - che merita di essere conosciuta e valorizzata».

Golosaria 2024: spazio anche alla mixology

I territori italiani saranno, appunto, i grandi protagonisti di Golosaria 2024, con un focus particolare su alcune regioni chiave. La Lombardia, con i suoi legami alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sarà al centro dell'attenzione, seguita dal Friuli Venezia Giulia, la cui presenza è rafforzata grazie a Promo FVG, che porta a Milano un circuito di produttori virtuosi. La Liguria e la Calabria (ospite d'onore) metteranno in mostra i loro tesori enogastronomici, mentre la Sicilia dedicherà un focus speciale al Marsala e alle Madonie. Novità dell'anno è la partecipazione dell'Associazione italiana coltivatori (Aic), che promuove lo sviluppo sostenibile del Paese.

Le eccellenze agroalimentari a Golosaria 2024: Grana Padano e Petra

Il Consorzio di tutela del Grana Padano celebrerà il legame storico con il monachesimo benedettino, all'origine della creazione dei formaggi a lunga stagionatura. In mostra ci saranno le antiche pratiche agroalimentari sviluppate dai monaci di Chiaravalle, dove ancora oggi si produce Grana Padano. Petra, la farina del Molino Quaglia, presenterà la "Carta dei Cereali", offrendo una nuova prospettiva sul futuro di pane e pizzeria contemporanea, e sarà protagonista del Simposio PizzaUp con un'anteprima domenica 3 novembre.

Mixology e spirits a Golosaria 2024: l'Area MIXO in espansione

La sezione dedicata alla mixology e agli spirits, l'Area MIXO, sarà uno dei poli più dinamici dell'edizione 2024. In collaborazione con la Milan Bartender Community, grandi marchi italiani e piccole realtà artigianali si incontreranno per esplorare le nuove tendenze del settore. Tra i protagonisti: Puni, il primo whisky italiano; Etneco Amaro Liborio, con una proposta analcolica, e la distilleria siciliana Giovi, con i suoi distillati unici. Dal mondo dei liquori, spicca Mangavop, a base di frutto della passione.

Il Mondo de IlGolosario a Golosaria 2024: premiazioni e guide

IlGolosario sarà una presenza centrale a Golosaria 2024. Domenica 3 novembre, i titolari delle migliori botteghe d'Italia saranno premiati, mentre lunedì 4 novembre sarà la volta dei 1.600 ristoranti invitati, suddivisi in cinque categorie: ristoranti, trattorie, trattorie di lusso, pizzerie e aziende agrituristiche. Il Maestro Pasticcere Iginio Massari terrà un incontro domenica pomeriggio, dedicato all'eccellenza dell'arte dolciaria. L'appuntamento sarà anche l'occasione per celebrare le edizioni 2025 di IlGolosario prodotti e negozi, IlGolosario ristoranti e IlGolosario Wine tour.

Golosaria 2024: un'esperienza unica per scoprire il meglio del made in Italy

Golosaria si distingue poi anche per il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità. Nell'Osservatorio sul mondo del vino, domenica 2 novembre saranno premiati i Top Hundred, i 100 migliori vini d'Italia, con un focus sui vini bianchi di alta qualità e sui vitigni autoctoni. In collaborazione con l'Università Cattolica, si parlerà di alimentazione nella quarta età e dello sviluppo dell'enoturismo e dell'oleoturismo. La sostenibilità sarà protagonista con Comieco e il progetto “Ripiattino” per il contrasto agli sprechi alimentari, oltre che con un dialogo con AGN Energia sulle energie rinnovabili.

Golosaria 2024, un'esperienza accessibile a tutti

Raggiungere Golosaria 2024 sarà semplice grazie alla linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), al passante ferroviario Trenord e all'alta velocità (Italo). La fiera mette a disposizione oltre 10mila posti auto per i visitatori. Con questo imponente programma, Golosaria 2024 si conferma un evento imperdibile per tutti gli appassionati di enogastronomia e innovazione. Per maggiori informazioni, clicca qui!