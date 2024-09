Boutique Hotel Stresa, dopo anni un nuovo 5 stelle in città affacciato sul lago

Sulle rive incantevoli del lago Maggiore, di fronte alle Isole Borromee, dove la natura incontra l'eleganza, sorge il Boutique Hotel Stresa, primo cinque stelle lusso ad aprire dopo decenni sulle sponde della perla del lago, da sempre apprezzata per la sua bellezza paesaggistica, la ricchezza architettonica e il clima mite. Nato dalla ristrutturazione di una storica villa, questa dimora di lusso offre un'esperienza indimenticabile, unendo il fascino del passato all'eleganza del presente.

Duecentocinquanta anni di storia si respirano in ogni angolo del Boutique Hotel Stresa. Le sue sale hanno accolto aristocratici, intellettuali e persino la regina Margherita di Savoia, che si racconta amasse passeggiare nel giardino, ammirando il panorama del lago. Si dice che proprio qui, tra le mura di questa villa, la regina abbia composto alcune delle sue poesie più celebri, ispirata dalla bellezza del luogo. Oggi, l'atmosfera è ancora quella di un tempo: un'oasi di pace e tranquillità, dove il tempo sembra fermarsi.

Boutique Hotel Stresa: un'atmosfera inconfondibile

L'hotel è un omaggio all'arte e alla cultura italiana. Ogni angolo è stato curato nei minimi dettagli, con un mix di arredi d'epoca e pezzi di design contemporaneo. I colori caldi e avvolgenti, i materiali naturali e la luce soffusa creano un'atmosfera rilassante e accogliente, perfetta per staccare la spina dalla routine quotidiana.

La luce, protagonista indiscussa, inonda gli ambienti, creando un'atmosfera luminosa e ariosa. I grandi finestroni affacciati sul lago offrono una vista mozzafiato e invitano a momenti di contemplazione. La sera, l'illuminazione soffusa e le candele creano un'atmosfera intima e romantica, perfetta per una cena speciale.

Boutique Hotel Stresa: s uite esclusive con vista lago

Le 26 suite del Boutique Hotel Stresa sono un inno all'eleganza e al comfort. Ognuna di esse, che sia Garden, Lake o Peacock, offre uno spazio ampio e luminoso, arredato con gusto e raffinatezza. I panorami mozzafiato sul lago, le fotografie in bianco e nero di Gisella Motta e la scelta accurata dei materiali e dei tessuti creano un'atmosfera unica e indimenticabile. Avvolti in morbidi accappatoi di cotone egiziano, gli ospiti possono abbandonarsi al tepore dei pavimenti riscaldati e lasciarsi cullare dal dolce suono dell'acqua che scorre nella vasca idromassaggio. Ogni dettaglio, dal design delle lampade ai tessuti pregiati, è stato scelto con cura per offrire un'esperienza sensoriale completa e un soggiorno all'insegna del relax.

Dalla suite "Garden" si può ammirare il rigoglioso giardino all'italiana, mentre dalla suite "Lake" si può godere di un panorama mozzafiato sul lago, con le Alpi sullo sfondo. Ogni suite è dotata di un letto king-size, di un bagno spazioso con doccia a pioggia e di un angolo relax dove poter leggere un buon libro o sorseggiare una tazza di tè. Per un soggiorno ancora più indimenticabile, gli ospiti possono richiedere servizi aggiuntivi, come una cena romantica in suite o un massaggio rilassante.

Private Spa Suite: un'esperienza sensoriale unica, ispirata ai quattro elementi naturali. Ogni suite è dotata di sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, per un percorso di benessere personalizzato.

un'esperienza sensoriale unica, ispirata ai quattro elementi naturali. Ogni suite è dotata di sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, per un percorso di benessere personalizzato. Suite Classic: eleganti e raffinate, le suite classic offrono un ambiente confortevole e accogliente, ideale per coppie e viaggiatori solitari.

Un'esperienza gastronomica unica al Boutique Hotel Stresa

Il Ristorante LeBolle, situato al piano terra dell'hotel, è un gioiello dell'architettura contemporanea, caratterizzato da linee pulite e materiali naturali. La cucina a vista, cuore pulsante del ristorante, offre agli ospiti uno spettacolo unico. Il menu, che cambia in base alla stagionalità, è un viaggio alla scoperta dei sapori autentici del lago Maggiore. Ogni piatto è un'opera d'arte, realizzata con ingredienti freschissimi e di prima qualità, provenienti dai piccoli produttori locali. La carta dei vini, ricca e variegata, propone una selezione di etichette pregiate, frutto di una attenta ricerca e selezione. L'atmosfera intima e accogliente, creata dalla luce soffusa e dalla musica di sottofondo, rende il Ristorante LeBolle il luogo ideale per una cena romantica o per una celebrazione speciale.

Il ristorante LeBolle del Boutique Hotel Stresa

Tra cielo e lago sul rooftop del Boutique Hotel Stresa

l Rooftop Perlage è un'oasi di relax sospesa sul lago Maggiore, dove il design moderno incontra la sostenibilità. Realizzato con materiali naturali e caratterizzato da un'illuminazione soffusa, il rooftop offre una vista panoramica mozzafiato sul lago. È il luogo ideale per godersi un aperitivo al tramonto, un cocktail esclusivo o un evento privato.

La vista spettacolare sulle Isole Borromee dal rooftop del Boutique Hotel Stresa

In linea con la filosofia di Preferred Hotels & Resorts, l'hotel si impegna a offrire un'esperienza di soggiorno indimenticabile, caratterizzata da un servizio impeccabile e da un'attenzione ai dettagli. Grazie all'utilizzo di materiali eco-sostenibili e a pratiche rispettose dell'ambiente, il Rooftop Perlage è un'oasi di pace e tranquillità, dove gli ospiti possono rilassarsi e godersi la bellezza del paesaggio circostante

Boutique Hotel Stresa: oasi di pace a due passi da tutto

L'hotel è situato in una posizione strategica, a pochi passi dal centro storico di Stresa e dalle imbarcazioni che collegano le Isole Borromee. Gli ospiti potranno facilmente raggiungere le principali attrazioni della zona, come il Giardino Botanico Villa Taranto, il Palazzo Borromeo e la Rocca di Angera.

L'hotel è fortemente impegnato nella tutela dell'ambiente e promuove pratiche sostenibili in ogni ambito. L'utilizzo di energia rinnovabile, la riduzione dei rifiuti e la scelta di prodotti locali sono solo alcune delle iniziative messe in atto per minimizzare l'impatto ambientale.

Il Boutique Hotel Stresa è molto più di un semplice hotel, è un'esperienza. Un luogo dove il lusso incontra l'autenticità, dove la storia si fonde con il presente. Se stai cercando una fuga dalla routine, un luogo dove rilassarti e ricaricare le energie, il Boutique Hotel Stresa è la destinazione perfetta.

Boutique Hotel Stresa

Corso Umberto I 21 - 28838 Stresa (Vb)

Tel +39 0323 086753