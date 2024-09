Torquato Tasso ispira il Grand Hotel Aminta: un'esperienza unica a Sorrento

Prende il nome da una nota favola pastorale composta intorno al 1580 da Torquato Tasso il Grand Hotel Aminta di Sorrento, in una posizione alta e dominante che ne fa l’albergo forse più visibile della nota stazione di villeggiatura della provincia di Napoli, che vanta un gran numero di alberghi di categoria quattro e cinque stelle di qualità invidiabile, al punto che dai dati ufficiali sulla tassa di soggiorno Sorrento si colloca tra le prime 10 destinazioni in Italia, superando tante città d’arte, nonché capoluoghi di provincia e di regione.

Il Grand Hotel Aminta. Foto: Facebook Grand Hotel Aminta 1/6 La piscina con vista del Grand Hotel Aminta 2/6 Il bar del Grand Hotel Aminta 3/6 Una delle stanze del Grand Hotel Aminta 4/6 La hall del Grand Hotel Aminta 5/6 La sala semicircolare del Grand Hotel Aminta 6/6 Previous Next

Come è il Grand Hotel Aminta

Il motivo della scelta del nome di questo gradevolissimo albergo della famiglia Acampora è presto detto: il celebre poeta nacque proprio a Sorrento, che a Tasso ha dedicato non solo la piazza principale, ma dovunque una serie di citazioni. Oltre che nell’edificio principale costruito a inizio anni ’60 e un po’ simbolo di quegli anni, con cinque piani a vista sopra la piscina e due piani sottostanti tra cui quello dell’ingresso con la reception, le 115 camere e suite per gli ospiti comprendono anche la dépendance Villa Aminta, costruita all’ inizio del XVIII secolo, recentemente ristrutturata e dotata di ogni comfort: questo palazzetto storico è un pregevole esempio di architettura agricola locale, immerso nel verde e contornato da alberi di limone e di olivo.

Lontana dalla strada principale, la Villa dista 150 metri dall’hotel che si raggiunge grazie a un percorso in mezzo a una rigogliosa vegetazione mediterranea. Arredate con particolare buon gusto e materiali di pregio, le suite del corpo principale offrono una terrazza con vista sulla piscina, un angolo con il caminetto, letti comodi, tavoli in pietra sottovetro, bagno con splendide ceramiche, ampia cabina armadio.

Grand Hotel Aminta e il ristorante Dafne

Alto in posizione super panoramica su Sorrento e sospeso sulla costiera, erede di una storia di famiglia che parte da anni lontani, quando non c’era nemmeno la strada che portava su questa collina sopra la cittadina, il Grand Hotel Aminta è aperto tutto l’anno ad eccezione di una breve chiusura per lavori nei mesi di gennaio e febbraio.

Antipasto di insalata di astice appena tiepidadel Grand Hotel Aminta 1/3 Filetto di orata gratinata su foglia di limone con salsa di limone e verdurinedel Grand Hotel Aminta 2/3 Semifreddo al torroncino con granella di meringa e salsa allo Strega del Grand Hotel Aminta 3/3 Previous Next

Uno dei motivi per cui è scelto da una clientela italiana e straniera di clienti che tornano volentieri è la qualità della ristorazione. Il ristorante gourmet Dafne, aperto anche agli ospiti esterni, è servito all’aperto in terrazza con vista sulla piscina. Si assaggiano piatti ricercati, accompagnati da vini campani di ottime cantine, come falanghina, greco di tufo, fiano di Avellino e aglianico: antipasti di insalata di astice appena tiepida, linguine agli scampi come primo piatto, filetto di orata gratinata su foglia di limone con salsa di limone e verdurine come portata principale e un dessert ricercato come il semifreddo al torroncino con granella di meringa e salsa allo Strega.

Gli altri servizi del Grand Hotel Aminta

Tra i servizi a disposizione degli ospiti, infine, la piscina è aperta dalle 8 alle 19; c’è anche una piccola sunset terrace con jacuzzi solo per adulti su prenotazione, così come su prenotazione viste le piccole dimensioni è la palestra con macchinari Technogym e possibilità di massaggi professionali. Molto comodo il pullman navetta gratuito dell’albergo che dalle 9 del mattino fa una dozzina di corse al centro un quarto d’ora circa, con l’ultima partenza dal centro alle 11:30 di sera: in questo modo nonostante la posizione defilata e tranquilla è facile spostarsi per lo shopping, la visita della cittadina o le escursioni via mare dal porto sottostante.

Grand Hotel Aminta

Via Nastro Verde 23 – Sorrento (Na)

Tel 081 8781821