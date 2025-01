AC Hotel Alicante: un gioiello nascosto della Costa Blanca

Alicante è senza dubbio una delle destinazioni spagnole più amate dagli italiani. Sarà per il suo clima mite praticamente tutto l’anno, le spiagge dorate e il centro quasi totalmente pedonale con bar, ristoranti e locali; ma un weekend ad Alicante è sufficiente per rilassarsi e staccare la spina, dodici mesi l’anno. A un paio d’ore di volo dall’Italia, la città non è solo movida e tapas: una visita ad Alicante non può prescindere dalla passeggiata fino al Castello di Santa Bárbara (c’è anche un ascensore per i più pigri!), nella particolarissima via coi funghi giganti, tra le vie animate del centro storico o sul lungomare Explanada de España.

La piscina sul tetto di AC Hotel Alicante

Come è l’AC Hotel Alicante

L’AC Hotel Alicante, struttura a quattro stelle parte del portfolio di Marriott Bonvoy, è un ottimo punto di riferimento per chi cerca un soggiorno che coniughi stile e praticità per visitare la città. Situato a meno di due chilometri dal centro città, l’hotel è comodo, confortevole e con servizi capaci di soddisfare le diverse esigenze.

AC Hotel Alicante, camere per ogni esigenza

L’hotel dispone di 187 camere arredate in stile contemporaneo, con soluzioni adatte a diverse esigenze di viaggio. Le camere Standard sono arredate con letto matrimoniale, anche king size, o due singoli; la Triple Standard Twin mette a disposizione degli ospiti tre letti singoli e le Triple Superior King hanno un letto matrimoniale e un divano letto, per tre o quattro persone.

Una delle stanze di AC Hotel Alicante
Dettagli della suite di AC Hotel Alicante
Uno dei bagni delle stanze di AC Hotel Alicante

Per chi ha bisogno di più spazio, ci sono le quadruple più ampie, ideali anche per famiglie, con un letto matrimoniale o due singoli e divano letto. Infine, le Suite, per un soggiorno ancora più esclusivo, offrono sistemazione in due camere da letto con matrimoniale e due singoli. Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia o vasca, asciugacapelli e prodotti da bagno e bellezza. La climatizzazione regolabile garantisce un soggiorno piacevole in ogni stagione.

AC Hotel Alicante, servizi per il relax e il benessere

Uno dei punti di forza dell’AC Hotel Alicante è la piscina panoramica all’ultimo piano, dove gli ospiti possono rilassarsi ammirando la vista sul mare e sulla città. Per chi desidera mantenersi in forma anche in vacanza, l’hotel vanta una palestra dotata di attrezzature moderne, a cui si aggiungono un bagno turco e una intima vasca idromassaggio a disposizione per una pausa rigenerante prima o dopo la visita alla città.

Vasca idromassaggio di AC Hotel Alicante
La terrazza di AC Hotel Alicante
La palestra di AC Hotel Alicante

Colazione e tapas all’AC Lounge

L’AC Lounge è un ambiente raffinato e multifunzionale dove ogni momento della giornata trova la sua dimensione ideale. Al mattino, dopo la colazione a buffet, è il luogo perfetto per lavorare in tranquillità sorseggiando un caffè; mentre il pomeriggio e la sera si trasforma in uno spazio caldo e accogliente, arredato e curato in ogni minimo dettaglio, dove gustare tapas e cocktail. Il servizio è disponibile per colazione, pranzo e cena, garantendo agli ospiti un’opzione comoda e di qualità direttamente in hotel, con piatti veloci ma di qualità.

AC Alicante Lounge di AC Hotel Alicante

AC Hotel Alicante, spazi per eventi e viaggi di lavoro

L’hotel è ben attrezzato per chi viaggia per affari, con sei sale meeting moderne e funzionali. Gli spazi possono essere adattati a diverse esigenze, da riunioni di lavoro a eventi aziendali più ampi. La connessione Wi-fi ad alta velocità è disponibile in tutta la struttura, garantendo la massima efficienza per chi lavora.

Business corner di AC Hotel Alicante

AC Hotel Alicante, posizione strategica

L’AC Hotel Alicante si trova a ridosso della zona del porto, molto vicino alla stazione degli autobus e la sua posizione è ideale per visitare le principali attrazioni della città. La spiaggia del Postiguet, con il suo lungomare animato, si trova a soli 1,5 chilometri. Il centro storico, con le sue strade acciottolate e i numerosi ristoranti e negozi, è facilmente raggiungibile a piedi o in pochi minuti di taxi. L’hotel è ben collegato con l’aeroporto di Alicante-Elche, situato a circa 20 minuti in auto, e con la stazione ferroviaria, da cui partono treni verso altre località della Costa Blanca.