Hotel Colbricon: benessere e natura a San Martino di Castrozza

Al cospetto della maestosa parete delle Pale di San Martino che sembra di poter toccare con mano, a breve distanza dal centro di San Martino di Castrozza (Tn), in posizione tranquilla, ma vicina ai servizi del paese e alla zona perdonale della passeggiata serale, l'Hotel Colbricon Beauty & Relax è una struttura a quattro stelle a conduzione familiare, comoda, dotata di ampio parcheggio e di tutti i servizi necessari per un albergo di tradizione sia nella stagione invernale che in quella estiva, adatto sia a chi cerca una vacanza attiva in montagna sia a chi desidera relax.

L‘esterno dell‘Hotel Colbricon

Il sito internet informativo ed evocativo propone pacchetti short stay, settimane bianche, ed esperienze di attività all’aperto.

Come è l’Hotel Colbricon

Le camere sono 26, suddivise su tre piani, tutte con vista panoramica aperta sui monti e belle suite d’angolo con finestra bovindo. Particolarmente ampie, accoglienti e foderate in legno sono le sale comuni, il bar del piano terra, il salotto, la stanza del ristorante e la stube sottostanti, ma con finestre luminose perché l’albergo è costruito in posizione digradante sulla collina.

Junior Suite all'Hotel Colbricon 1/4 Camera Romantic all'Hotel Colbricon 2/4 Particolare di una Camera Romantic all'Hotel Colbricon 3/4 Camera Elegance all'Hotel Colbricon 4/4 Previous Next

Relax all’Hotel Colbricon

Al piano meno due si trova il Wellness Center Loreley, aperto nel pomeriggio fino alle 19, con una grande vasca idromassaggio, una zona saune e hammam per purificare il corpo e favorire il benessere, una grotta fredda per tonificare il corpo dopo la sauna, nonché la doccia rivitalizzante e una vasta area relax per distendersi e godere di un momento di tranquillità. Sono disponibili anche alcune sale per massaggi e trattamenti corpo e viso, come il massaggio personalizzato agli oli aromatici caldi, il massaggio corpo drenante, il massaggio profondo, con le pietre calde, testa, viso e spalle, di linea sportiva e il rituale del massaggio con le candele.

La piscina dell'Hotel Colbricon 1/5 Particolare della piscina dell'Hotel Colbricon 2/5 Zona acqua e ghiaccio dell'Hotel Colbricon 3/5 La sauna dell‘Hotel Colbricon 4/5 La spa dell‘Hotel Colbricon 5/5 Previous Next

Cosa si mangia all’Hotel Colbricon

La ristorazione compresa nella mezza pensione è un punto di forza, a partire dall’ampio buffet della prima colazione con uova, salumi e formaggi e caffetteria serviti espressamente al tavolo. Alla sera la cena gourmet con menu alla carta comincia alle 19:30. Solo i formaggi e le verdure fresche e grigliate sono scelte dal buffet, il resto dall’antipasto ai dolci è servito a tavola da un personale particolarmente attento e premuroso.

La ristorazione compresa nella mezza pensione è un punto di forza dell'Hotel Colbricon 1/3 All'Hotel Colbricon la cena gourmet con menu alla carta comincia alle 19:30 2/3 Una vacanza in Trentino non può prescindere dal piacere della buona tavola 3/3 Previous Next

Dopo l’antipasto, si inizia con una lasagnetta fatta in casa al prosciutto, fontal e funghi nostrani, oppure da spaghetti di grano duro al tuorlo d’uovo con crema di latte e guanciale, oppure ancora una zuppa di lenticchie di Castelluccio. Per secondo, si può scegliere tra una tagliata di Black Angus alla piastra con rucola e riduzione ai frutti di bosco, un filetto di orata in crosta di mais croccante accompagnato da spinacino all’extravergine o un peperone ripieno alle verdure su crema di carote. Al momento del dessert viene offerta una bavarese ai tre cioccolati con coulis di frutta, pan di Spagna grigliato con crema chantilly, una tagliata di frutta o il classico strudel trentino accompagnato da una crema di vaniglia.

L'Hotel Colbricon è comodo anche per chi vuole cimentarsi con le attività sulla neve

La lista dei vini, in bottiglia o al bicchiere, comprende etichette trentine e nazionali consigliate dal sommelier dell’albergo, perché una vacanza in Trentino non può prescindere dal piacere della buona tavola e da un'esperienza culinaria raffinata dopo una giornata passata con attività all’aria aperta o discese sulle piste nelle aree sciistiche di Tognola, passo Rolle e Colverde, dove la funivia Rosetta che sale a 2700 metri è il mezzo più comodo per un’escursione sulle Pale di San Martino. Raggiungibili dall’hotel anche con un comodo skibus gratuito, senza lo stress della macchina, i mezzi di risalita di questo comprensorio fanno parte di Dolomiti Superski, il Consorzio di impiantisti di Alto Adige, Trentino e Veneto che in cinquant’anni ha cambiato completamente l’economia delle vallate dolomitiche creando un polo di attrazione per gli sport invernali che non ha uguali in Europa, con 1200 km di piste perfettamente mantenute innevate usufruibili con un unico skipass.