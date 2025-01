Lusso e sapori sull'acqua a bordo di River Diva, Budapest si specchia nel Danubio

Immagina di sorseggiare un cocktail, mentre l'acqua del Danubio riflette il cielo stellato e lo skyline mozzafiato di Budapest scivola lentamente lungo le rive. Benvenuti a River Diva, la nuova location galleggiante che rende ogni evento un'esperienza multisensoriale. Un design audace, una vista panoramica unica e un'architettura che fonde naturalezza e modernità: un vero e proprio tuffo nel lusso e nella bellezza!

River Diva, più che un locale un viaggio sul Danubio

River Diva: viaggio nel cuore del Danubio

La River Diva è un’imbarcazione che non è solo una navetta, ma una vera e propria destinazione. Situata sulle acque del Danubio, offre una vista ineguagliabile di Budapest. La navetta, originariamente costruita negli anni Novanta, è stata completamente rinnovata dallo studio di interior design este’r partners, con un restyling che ha stravolto ogni aspetto, mantenendo comunque la sua anima vintage.

Lo spazio, una volta dominato da pelle rossa e luci psichedeliche tipiche degli anni Novanta, oggi è un trionfo di curve eleganti, riflessi dorati e forme naturali. Tonalità di terracotta e blu evocano l’armonia tra terra e acqua, mentre pannelli tessili fluenti e lamiere metalliche accolgono l’incessante flusso del fiume, creando un legame viscerale con l’ambiente circostante.

Dettagli di River Diva 1/5 La sala di River Diva 2/5 Il bagno di River Diva 3/5 Dettagli del bagno di River Diva 4/5 Con una superficie di circa 650 m² dedicata ai comuni spazi e una cucina a vista che diventa parte della scenografia, River Diva è la location ideale per eventi esclusivi 5/5 Previous Next

Lo studio di design ha scelto colori come lilla, azzurro e argento, aggiungendo un tocco di funky chic che si distingue senza mai essere invadente. La nave, infatti, trasmette un’atmosfera di eleganza moderna che cattura l'immaginazione.

Spazi speciali per eventi unici con River Diva

Con una superficie di circa 650 m² dedicata ai comuni spazi e una cucina a vista che diventa parte della scenografia, River Diva è la location ideale per eventi esclusivi e grandi celebrazioni. La nave può ospitare fino a 600 persone, grazie alla sua progettazione senza colonne che consente una fruizione completa dello spazio. Ogni angolo è pensato per creare un’atmosfera unica, che rimarrà nella memoria degli ospiti.

Colore e design per River Diva

Non solo una location per eventi, ma un luogo che interagisce con l’acqua stessa. Il movimento del fiume si riflette nel design degli interni, dove i soffitti ondulati e le superfici riflettenti creano una sensazione di movimento costante. Ogni dettaglio, dai vetri colorati alle piastrelle in marmo, è studiato per amplificare l’effetto del paesaggio circostante. E quando il bar non è in funzione, catene metalliche artistiche di Kriska Decor pendono dal soffitto, conferendo un tocco di modernità e mistero.

River Diva, esperienza sensoriale completa

A bordo di River Diva, ogni elemento è pensato per coinvolgere tutti i sensi: dalla luce che cambia al ritmo dell’acqua, al design che gioca con il riflesso della città sul fiume. Eszter Radnoczy, fondatrice di este’r partners, racconta che il progetto è stato pensato per “rompere gli schemi della consueta cultura visiva a bordo”, portando l’esperienza a un livello che va oltre la semplice osservazione.

Budapest al tramonto vista dal fiume

E se la vista e il design sono straordinari, non dimentichiamo il gusto: la cucina a vista, con il suo ampio tavolo operativo, è una vera opera d'arte culinaria. Piastrelle in cotto e superfici in pietra tecnica creano un ambiente caldo e accogliente per chiunque voglia gustare piatti preparati con passione.

D'estate su River Diva la Terrazza è la regina

Quando il caldo si fa sentire, la vera star di River Diva è la terrazza. Con mobili in metallo e un motivo che riflette il flusso continuo del Danubio, la terrazza è il luogo perfetto per godere della città da una prospettiva privilegiata.

La terrazza di River Diva

Il design della nave, pensato per essere visibile anche da lontano, si distingue grazie al suo elegante tappeto gigante di colori marrone e crema che ricopre il ponte.

River Diva, esperienza da vivere

Ogni evento a bordo di River Diva è un viaggio che va oltre la semplice esperienza di un luogo. È un mix di cultura visiva, sapore e sensazioni che resta impresso nella memoria di chi vi partecipa. Navigando tra le due estremità di Budapest, questa location unica regala momenti magici e viste panoramiche che sono semplicemente impagabili. Non è solo un luogo dove essere visti, è un luogo dove sentirsi parte della città, mentre la città stessa si riflette nelle acque del Danubio.

Se volete scoprire tutto questo, il River Diva è ancorato durante la notte, ma durante gli eventi scivola lungo il fiume, con viaggi di tre o quattro ore, regalando una vista che non ha eguali. River Diva, la nave che porta Budapest a bordo: un'esperienza esclusiva, elegante e senza pari!

Come prenotare un’esperienza esclusiva a bordo di River Diva

Prenotare un evento o una crociera su River Diva è un processo semplice che garantisce accesso a un’esperienza unica sul Danubio. Il sito ufficiale dell’imbarcazione offre un sistema di prenotazione intuitivo, con un calendario degli eventi e opzioni di personalizzazione per celebrazioni private, conferenze o cene gourmet. Tutte le informazioni necessarie, incluse le tariffe e i dettagli degli spazi disponibili, sono consultabili online.

Per chi cerca esperienze tematiche già organizzate, è possibile utilizzare piattaforme online di prenotazione che consentono di riservare il proprio posto rapidamente e in modo sicuro. Questi strumenti offrono anche descrizioni dettagliate delle attività, utili per individuare l’opzione più adatta.

La prenotazione anticipata è fortemente consigliata, specialmente nei fine settimana o durante eventi stagionali di grande richiamo. Con una capienza di 600 posti e spazi modulabili, River Diva è perfetta per eventi esclusivi, ma la sua crescente popolarità ne fa una destinazione molto ambita.