San Valentino al lago di Garda: fuga romantica al Cape of Senses

San Valentino si avvicina e con esso il desiderio di rendere il giorno più romantico dell'anno un'esperienza davvero unica. Se sei alla ricerca di una fuga indimenticabile con la tua dolce metà, il Cape of Senses sul lago di Garda è il rifugio perfetto per vivere un'esperienza esclusiva, immersa nel lusso e nella tranquillità.

Immagina di svegliarti ogni mattina con una vista mozzafiato sul lago, circondato dalle colline e immerso in una tranquillità assoluta. Il Cape of Senses, un lussuoso adults only hotel a Albisano, sopra Torri del Benaco (Vr), è l'hotel perfetto per un San Valentino da sogno. Con le sue suite panoramiche, ognuna con vista diretta sul lago di Garda, è un nido ideale per le coppie che cercano una fuga intima e rilassante.

Cape of Senses è un esempio di architettura contemporanea che rispetta il contesto naturale. Progettato dallo studio di architettura italiano DemetzArch, il resort si integra perfettamente con il territorio, utilizzando materiali locali come pietra, legno e vetro per creare un'estetica pulita e naturale. Le linee eleganti e la scelta dei materiali rendono l'hotel un'estensione stessa del paesaggio circostante, con terrazze panoramiche che regalano viste mozzafiato sul lago di Garda e sulle montagne che lo circondano. Ogni suite è un'oasi di comfort, arredata con cura e attenzione al dettaglio, in modo da rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni senza sacrificare l'autenticità. Gli spazi interni sono luminosi e ampi, pensati per garantire la massima privacy e per offrire un'esperienza immersiva nella natura, grazie a grandi vetrate che permettono di ammirare il panorama anche dall'interno. Con opzioni che vanno dalle junior suite alle Sky Pool Suite, Cape of Senses offre il lusso in diverse forme, rendendo ogni soggiorno un momento unico.

Il San Valentino di Cape of Senses: l'offerta “Solo Noi Due”

Se pensi a una vacanza romantica, devi assolutamente dare un'occhiata alla proposta “Solo noi due”. Tre notti da passare in una delle incantevoli suite del Cape of Senses, dove la privacy è una priorità assoluta. La proposta include:

Colazione in suite , per cominciare ogni giorno nel modo più dolce e personale;

, per cominciare ogni giorno nel modo più dolce e personale; Un rituale di coppia nella Private Spa , che ti farà sentire coccolato come mai prima d'ora, tra aromaterapia, scrub, bagno caldo e massaggio rilassante;

, che ti farà sentire coccolato come mai prima d'ora, tra aromaterapia, scrub, bagno caldo e massaggio rilassante; Un momento di relax con cocktail analcolico e dolcezze della pasticceria, per goderti ogni istante senza pensieri;

con cocktail analcolico e dolcezze della pasticceria, per goderti ogni istante senza pensieri; Un esclusivo corso di cucina per imparare i segreti della tradizione gastronomica locale (e magari preparare insieme il piatto che celebrerà il vostro amore!);

per imparare i segreti della tradizione gastronomica locale (e magari preparare insieme il piatto che celebrerà il vostro amore!); Una visita guidata a Verona, la città di Romeo e Giulietta, con pranzo al Ristorante Casa Maffei, dove potrete sedervi al tavolo più famoso della città, quello di Romeo e Giulietta.

Il tutto a partire da 2.940 € per due persone.

Cape of Senses: la Senses Spa e le piscine con vista Lago

Ogni angolo del Cape of Senses è pensato per coccolare i sensi e regalare momenti di assoluto relax. La Senses Spa, che si affaccia su un parco sensoriale di ben 10mila m², è l'ideale per rilassarsi in coppia, tra trattamenti viso e corpo, saune, cabine per massaggi e molto altro. Potrete godervi una vera e propria esperienza di benessere con una vista senza pari sul Lago di Garda. Immagina di immergerti nell'Infinity Pool mentre il blu del lago ti avvolge, oppure di rilassarti nelle piscine a sfioro che sembrano fondersi con l'acqua cristallina del lago. Se invece preferisci fare un po' di attività, la palestra panoramica di 130mq, con attrezzature Technogym e personal trainer, è a tua disposizione.

Un'esperienza gourmet al Cape of Senses

Dopo una giornata di coccole e relax, cosa c'è di meglio di una cena gourmet? Lo chef del Cape of Senses, Francesco Pavan, prepara piatti sani e gustosi, utilizzando solo ingredienti freschi e di stagione. In un ambiente elegante e intimo, ogni piatto diventa una scoperta sensoriale, perfetta per concludere una giornata dedicata all'amore e al benessere.

I due ristoranti del resort, Al Tramonto e Osteria la Pergola si ispirano alla tradizione gastronomica italiana e mediterranea, con un occhio di riguardo per i prodotti freschi e di stagione. Gli ingredienti sono selezionati da fornitori locali, e molte delle erbe utilizzate in cucina provengono dall'orto biologico del resort, rendendo ogni piatto un omaggio al territorio. Il ristorante gourmet Al Tramonto offre una cucina raffinata, con piatti che variano in base alle stagioni, garantendo un'esperienza culinaria sempre nuova e genuina. Cape of Senses ospita anche un wine bar, dove gli ospiti possono degustare vini italiani e internazionali, selezionati da sommelier esperti per accompagnare ogni portata. Tra le esperienze più apprezzate vi sono le cene private sulle terrazze, dove gli ospiti possono cenare sotto le stelle, con il lago come sfondo, per una serata indimenticabile.