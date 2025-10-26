La stagione sciistica 2025-26 accende i motori: skipass dinamici, nuove cabinovie e tanta neve in arrivo

Le montagne italiane iniziano a vestire il loro manto bianco e con ottobre agli ultimi giorni, la macchina dello sci è pronta a rimettersi in moto: impianti che riaprono, stazioni che si rinnovano, e una stagione che promette di essere tra le più attese degli ultimi anni.

Panorami e piste preparate accolgono gli sciatori per la stagione 2025-2026

La stagione sciistica 2025-2026 sarà, infatti, un banco di prova per il turismo montano: tra la spinta verso la sostenibilità, nuovi investimenti tecnologici e un calendario fitto di eventi, l’Italia punta a confermarsi tra le mete europee più complete per chi ama la neve.

Le prime aperture: l’Alto Adige guida la corsa

Come da tradizione, i primi a inaugurare l’inverno sono i comprensori d’alta quota. Il ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige, ha già riaperto le piste a fine settembre, offrendo agli appassionati di sci estivo un assaggio d’inverno. A seguire, Cervinia - grazie al collegamento con Zermatt - ha programmato l’apertura ufficiale per il weekend del 25-26 ottobre, portando così gli sciatori a oltre 3.000 metri di quota.

Discese emozionanti e sicurezza in pista: ogni curva è un’avventura da vivere con attenzione

Da qui in poi, sarà un crescendo. Tra metà novembre e inizio dicembre, si prevede l’avvio quasi generale: Solda all’Ortles, Bormio, Livigno, Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, la Val d'Ega e la Val Gardena sono pronte a riaccendere seggiovie e funivie, compatibilmente con le condizioni meteo.

Negli Appennini, invece, bisognerà attendere la prima metà di dicembre: Abetone, Campo Felice, Ovindoli, Roccaraso e Campitello Matese contano su un avvio classico, sostenuto da impianti di innevamento potenziati.

Le date di apertura delle stazioni sciistiche in Italia (in aggiornamento)

La stagione sciistica 2025-2026 è alle porte e ogni regione sta definendo in questi giorni il proprio calendario ufficiale. Di seguito nella tabella le principali località e le date previste di apertura, aggiornate man mano che i comprensori comunicheranno le informazioni definitive.

APERTURA PISTE DA SCI IN ITALIA - STAGIONE 2025/26 Località sciistica Regione Data apertura Prezzo adulti Prezzo adolescenti Prezzo bambini Breuil-Cervinia - ?Valtournenche - Zermatt - Cervino Valle d'Aosta domenica 26 ottobre 2025 111,00 € 94,00 € 56,00 € Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) Trentino Alto Adige sabato 1 novembre 2025 60,00 € 45,00 € 27,50 € Ponte di Legno - ?Tonale - ?Ghiacciaio Presena - ?Temù (Pontedilegno-Tonale) Trentino Alto Adige sabato 15 novembre 2025 64,00 € 52,00 € 34,00 € Cortina d'Ampezzo Veneto sabato 22 novembre 2025 77,00 € 55,00 € 39,00 € Madonna di Campiglio -Pinzolo - Folgàrida - ?Marilleva Trentino Alto Adige sabato 22 novembre 2025 85,00 € 60,00 € 43,00 € Latemar - Obereggen - Pampeago - Predazzo Trentino Alto Adige venerdì 28 novembre 2025 69,00 € 48,00 € - Merano 2000 Trentino Alto Adige venerdì 28 novembre 2025 55,50 € 47,00 € 41,50 € Pila Valle d'Aosta venerdì 28 novembre 2025 58,00 € 46,50 € 40,50 € Alpe Cermis - Cavalese Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 69,00 € 48,00 € 22,00 € Aprica Lombardia sabato 29 novembre 2025 57,00 € 44,00 € 31,00 € Borno Lombardia sabato 29 novembre 2025 34,00 € 28,00 € 19,00 € Cavalese - Alpe Cermis Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 69,00 € 48,00 € 22,00 € Chamois Valle d'Aosta sabato 29 novembre 2025 30,00 € 24,00 € 21,00 € Civetta - Alleghe - ?Selva di Cadore - ?Palafavera - ?Zoldo Veneto sabato 29 novembre 2025 70,00 € 49,00 € - Courmayeur - Chécrouit/?Val Veny Valle d'Aosta sabato 29 novembre 2025 67,00 € 53,50 € 47,00 € Folgaria - Fiorentini Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 59,00 € 42,00 € 30,00 € Lagorai - Passo Brocon - Castello Tesino Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 45,00 € - 35,00 € Livigno Lombardia sabato 29 novembre 2025 72,00 € 61,00 € 36,00 € Monte Bianco - Courmayeur Valle d'Aosta sabato 29 novembre 2025 80,00 € - - Paganella - Andalo Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 73,00 € 51,00 € 37,00 € Passo Rolle Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 67,00 € 47,00 € - Plan de Corones Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 80,00 € 56,00 € 40,00 € San Martino di Castrozza - Passo Rolle Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 67,00 € 47,00 € - San Pellegrino - Falcade Trentino Alto Adige sabato 29 novembre 2025 64,00 € 45,00 € 22,00 € Torgnon Valle d'Aosta sabato 29 novembre 2025 38,00 € 30,50 € 26,50 € Valchiavenna - Madesimo - Campodolcino Lombardia sabato 29 novembre 2025 55,00 € 46,00 € 31,00 € Via Lattea - Sestriere - ?Sauze d'Oulx - San Sicario - ?Claviere - Monginevro Piemonte sabato 29 novembre 2025 63,00 € - 17,00 € Alta Badia Trentino Alto Adige giovedì 4 dicembre 2025 77,00 € 55,00 € - Arabba Marmolada Veneto giovedì 4 dicembre 2025 73,00 € 51,00 € 37,00 € Catinaccio - ?Ciampedie - Vigo di Fassa - Pera di Fassa Trentino Alto Adige giovedì 4 dicembre 2025 73,00 € 51,00 € 37,00 € Val Gardena Trentino Alto Adige giovedì 4 dicembre 2025 77,00 € 54,00 € 39,00 € Alpe di Siusi (Seiser Alm) Trentino Alto Adige venerdì 5 dicembre 2025 77,00 € 54,00 € 39,00 € Gitschberg Jochtal Trentino Alto Adige venerdì 5 dicembre 2025 70,00 € 49,00 € - Plose - Bressanone Trentino Alto Adige venerdì 5 dicembre 2025 68,00 € 48,00 € - Racines - Giovo (Ratschings-Jaufen) - ?Malga Calice (Kalcheralm) Trentino Alto Adige venerdì 5 dicembre 2025 67,00 € 61,00 € 47,00 € Santa Caterina Valfurva Lombardia venerdì 5 dicembre 2025 63,00 € 36,00 € 36,00 € Speikboden - Skiworld Ahrntal Trentino Alto Adige venerdì 5 dicembre 2025 75,00 € 46,50 € - Bormio Lombardia sabato 6 dicembre 2025 59,00 € - 36,00 € Abetone Toscana sabato 6 dicembre 2025 51,00 € - 44,00 € Alagna Valsesia - Gressoney-La-Trinité - Champoluc - ?Frachey (Monterosa Ski) Piemonte sabato 6 dicembre 2025 67,00 € 47,00 € 17,00 € Alpe di Cusna - Febbio Emilia Romagna sabato 6 dicembre 2025 30,00 € - 20,00 € Alpe di Mera - Scopello Piemonte sabato 6 dicembre 2025 42,00 € 34,00 € 29,00 € Alto Sangro - Roccaraso - Rivisondoli Abruzzo sabato 6 dicembre 2025 58,00 € - 52,00 € Altopiano di Brentonico - Polsa - ?San Valentino Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 48,00 € 34,00 € 23,00 € Antagnod Valle d'Aosta sabato 6 dicembre 2025 31,00 € 25,00 € 22,00 € Bardonecchia Piemonte sabato 6 dicembre 2025 48,00 € 40,50 € 15,00 € Belpiano (Schöneben) - ?Malga San Valentino (Haideralm) Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 67,00 € 50,50 € 30,00 € Belvedere - Col Rodella - ?Ciampac - Buffaure/Canazei - Campitello - Alba - Pozza di Fassa Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 73,00 € 51,00 € 37,00 € Brusson - Estoul Valle d'Aosta sabato 6 dicembre 2025 31,00 € 25,00 € 22,00 € Campo Staffi Lazio sabato 6 dicembre 2025 20,00 € - 16,00 € Carezza Dolomites Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 72,00 € 20,00 € 36,00 € Champorcher Valle d'Aosta sabato 6 dicembre 2025 35,00 € 28,00 € 25,00 € Colere Lombardia sabato 6 dicembre 2025 48,00 € 36,00 € 25,00 € Domobianca Piemonte sabato 6 dicembre 2025 40,00 € - 32,00 € Foppolo - Carona - Brembo Ski Lombardia sabato 6 dicembre 2025 40,00 € 30,00 € 22,00 € Forni di Sopra Friuli-Venezia Giulia sabato 6 dicembre 2025 44,00 € - 10,00 € Gran Sasso - Campo Imperatore Abruzzo sabato 6 dicembre 2025 33,00 € 30,00 € - Gressoney-Saint-Jean - Weissmatten Piemonte sabato 6 dicembre 2025 31,00 € 25,00 € 22,00 € Kaberlaba Veneto sabato 6 dicembre 2025 - - - Ladurns Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 55,00 € 50,00 € 39,00 € Lavarone Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 48,00 € 36,00 € 26,00 € Macugnaga Piemonte sabato 6 dicembre 2025 32,00 € - 23,00 € Moena - Alpe Lusia - Bellamonte Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 64,00 € 45,00 € 22,00 € Mondolè Ski - Artesina - Frabosa Soprana - Prato Nevoso Piemonte sabato 6 dicembre 2025 37,00 € 27,00 € 9,00 € Monte Bondone Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 52,00 € 36,50 € 26,00 € Monte Magnola - Ovindoli Abruzzo sabato 6 dicembre 2025 42,00 € - 39,00 € Monte Pora Lombardia sabato 6 dicembre 2025 44,00 € 33,00 € 22,00 € Oclini Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 35,00 € - 18,00 € Ollomont Valle d'Aosta sabato 6 dicembre 2025 17,00 € - - Passo Lanciano - Majelletta Abruzzo sabato 6 dicembre 2025 31,00 € - 26,00 € Pejo 3000 Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 55,00 € 39,00 € 28,00 € Pescegallo - Valgerola Lombardia sabato 6 dicembre 2025 33,00 € 27,00 € 22,00 € Piancavallo Friuli-Venezia Giulia sabato 6 dicembre 2025 44,00 € - 10,00 € Piani di Bobbio Lombardia sabato 6 dicembre 2025 45,00 € - 22,00 € Plan (Moso in Passiria) Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 55,00 € 41,50 € - Ruffrè - Monte Nock Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 32,00 € - 28,00 € Sappada Friuli-Venezia Giulia sabato 6 dicembre 2025 44,00 € - 10,00 € Schwemmalm Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 56,00 € 51,00 € 38,00 € Tarvisio - Monte Lussari Friuli-Venezia Giulia sabato 6 dicembre 2025 44,00 € - 10,00 € Val Formica - Cima Larici Veneto sabato 6 dicembre 2025 28,00 € - - Valmalenco - Alpe Palù Lombardia sabato 6 dicembre 2025 55,00 € 42,00 € 28,00 € Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 61,00 € 55,00 € 43,00 € Watles Trentino Alto Adige sabato 6 dicembre 2025 56,00 € 42,00 € 25,00 € Zoncolan - Ravascletto/?Sutrio Friuli-Venezia Giulia sabato 6 dicembre 2025 44,00 € - 10,00 € Cimone - Montecreto - ?Sestola - Le Polle Emilia Romagna sabato 13 dicembre 2025 52,00 € - 44,00 € Corno alle Scale - Lizzano in Belvedere Emilia Romagna sabato 13 dicembre 2025 35,00 € 29,00 € 11,00 € Corno del Renon Trentino Alto Adige sabato 13 dicembre 2025 43,50 € 43,50 € 30,00 € Crévacol Valle d'Aosta sabato 13 dicembre 2025 35,00 € 31,00 € 24,50 € Espace San Bernardo - La Rosière/?La Thuile Valle d'Aosta sabato 13 dicembre 2025 58,00 € - 43,00 € Lizzola Lombardia sabato 13 dicembre 2025 38,00 € 28,00 € 20,00 € Piana di Vigezzo - Craveggia - ?Santa Maria Maggiore Piemonte sabato 13 dicembre 2025 35,00 € - 31,00 € Rhêmes Notre Dame Valle d'Aosta sabato 13 dicembre 2025 19,00 € 17,00 € 15,00 € Riserva Bianca - Limone Piemonte Piemonte sabato 13 dicembre 2025 48,00 € 39,00 € 18,00 € Sampeyre Piemonte sabato 13 dicembre 2025 25,00 € - 20,00 € San Vito di Cadore Veneto sabato 13 dicembre 2025 51,00 € 38,00 € 28,00 € Sella Nevea - Kanin Friuli-Venezia Giulia sabato 13 dicembre 2025 44,00 € - 10,00 € Terminillo Lazio sabato 13 dicembre 2025 34,00 € - - Cogne - Gran Paradiso Valle d'Aosta venerdì 19 dicembre 2025 36,00 € 29,00 € 25,00 € Bielmonte Piemonte sabato 20 dicembre 2025 42,00 € 38,00 € 33,00 € Campo Felice - Rocca di Cambio Abruzzo sabato 20 dicembre 2025 43,00 € 40,00 € - Cappadocia - Campo Rotondo Abruzzo sabato 20 dicembre 2025 - - - Cima Piazzi - ?San Colombano - Isolaccia - ?Oga Lombardia sabato 20 dicembre 2025 56,00 € 34,00 € 24,00 € Forcola - Trafoi (Stelvio) Lombardia sabato 20 dicembre 2025 46,00 € 35,00 € 21,50 € La Magdeleine Valle d'Aosta sabato 20 dicembre 2025 10,00 € - 5,00 € Monte Amiata Toscana sabato 20 dicembre 2025 29,00 € 26,00 € 21,00 € Montecampione - Alpiaz - ?Prato Secondino - ?Plan di Montecampione Lombardia sabato 20 dicembre 2025 30,00 € 23,00 € 18,00 € Padola - Ski Area Comelico Trentino Alto Adige sabato 20 dicembre 2025 80,00 € 56,00 € Pescasseroli Abruzzo sabato 20 dicembre 2025 34,00 € - 29,00 € Pontechianale Piemonte sabato 20 dicembre 2025 25,00 € - 22,00 € Prali Piemonte sabato 20 dicembre 2025 30,00 € 22,00 € 20,00 € Predaia-Coredo Trentino Alto Adige sabato 20 dicembre 2025 32,00 € 28,00 € Scanno - Passo Godi Aquila sabato 20 dicembre 2025 - - - Spiazzi di Gromo Lombardia sabato 20 dicembre 2025 35,00 € 25,00 € 18,00 € Usséglio - Pian Benot Piemonte sabato 20 dicembre 2025 28,00 € - 22,00 € Monte San Vigilio - Lana Trentino Alto Adige giovedì 25 dicembre 2025 22,00 € - 13,00 € Lurisia - Monte Pigna Piemonte venerdì 26 dicembre 2025 28,00 € - 23,00 € Monte Avena Veneto venerdì 26 dicembre 2025 - - - Passo Maniva Lombardia venerdì 26 dicembre 2025 37,00 € 31,00 € 19,00 € Pragelato Piemonte venerdì 26 dicembre 2025 15,00 € - 12,00 € St. Gréé di Viola Piemonte venerdì 26 dicembre 2025 24,00 € - 20,00 € Ala di Stura Piemonte sabato 27 dicembre 2025 - - - Alpe del Nevegal Veneto sabato 27 dicembre 2025 39,00 € 29,00 € 25,00 € Alpe Devero - Baceno Piemonte sabato 27 dicembre 2025 30,00 € - 25,00 € Alpe Giumello Lombardia sabato 27 dicembre 2025 - - - Auronzo di Cadore - Monte Agudo Veneto sabato 27 dicembre 2025 49,00 € 36,00 € 23,00 € Bolbeno Trentino Alto Adige sabato 27 dicembre 2025 - - - Camigliatello Silano Calabria sabato 27 dicembre 2025 32,00 € - 27,00 € Campitello Matese Molise sabato 27 dicembre 2025 45,00 € - 36,00 € Campo di Giove - Majella occidentale Abruzzo sabato 27 dicembre 2025 22,00 € - - Campo Stella - Leonessa Lazio sabato 27 dicembre 2025 20,00 € - 5,00 € Careggine - Alpi Apuane (Monte la Cima) Toscana sabato 27 dicembre 2025 20,00 € - 15,00 € Casone di Profecchia Toscana sabato 27 dicembre 2025 - - - Cerreto Laghi Emilia Romagna sabato 27 dicembre 2025 35,00 € - 25,00 € Crissolo - Monviso Ski Piemonte sabato 27 dicembre 2025 - - - Entracque Piemonte sabato 27 dicembre 2025 28,00 € - 20,00 € Etna Nord - Piano Provenzana (Linguaglossa) Sicilia sabato 27 dicembre 2025 - - - Fiumalbo - Doccia Emilia Romagna sabato 27 dicembre 2025 - - - Frontignano 360 - Ussita Marche sabato 27 dicembre 2025 30,00 € 25,00 € - Gambarie d'Aspromonte Calabria sabato 27 dicembre 2025 28,00 € - 25,00 € Garéssio 2000 Piemonte sabato 27 dicembre 2025 28,00 € - 22,00 € Lorica Ski Area Calabria sabato 27 dicembre 2025 - - - Maseben - Vallelunga (Langtaufers) Trentino Alto Adige sabato 27 dicembre 2025 12,00 € - - Misurina - Passo Tre Croci Veneto sabato 27 dicembre 2025 49,00 € 36,00 € 25,00 € Montagna Grande di Viggiano Basilicata sabato 27 dicembre 2025 18,00 € - - Monte Baldo - Malcesine - Prà Alpesina Trentino Alto Adige sabato 27 dicembre 2025 - - - Monte Livata - Subiaco - Monna dell'Orso Lazio sabato 27 dicembre 2025 30,00 € - - Monte Sirino Basilicata sabato 27 dicembre 2025 20,00 € - - Mottarone Piemonte sabato 27 dicembre 2025 34,00 € - 28,00 € Oropa - Biella Piemonte sabato 27 dicembre 2025 - - - Passo Penice Emilia Romagna sabato 27 dicembre 2025 20,00 € - 17,00 € Pian Munè - Paesana Piemonte sabato 27 dicembre 2025 23,00 € 18,00 € 15,00 € Pian Neiretto Piemonte sabato 27 dicembre 2025 20,00 € - 17,00 € Piane di Mocogno Emilia Romagna sabato 27 dicembre 2025 25,00 € - 20,00 € Piano Battaglia - Madonie Sicilia sabato 27 dicembre 2025 - - - Piazzatorre Lombardia sabato 27 dicembre 2025 27,00 € 22,00 € 14,00 € Rucas di Bagnolo Piemonte sabato 27 dicembre 2025 21,00 € - 18,50 € San Domenico - Alpe Ciamporino Piemonte sabato 27 dicembre 2025 45,00 € 40,00 € 35,00 € Sant'Annapelago Emilia Romagna sabato 27 dicembre 2025 - - - Scanno - Monte Rotondo Aquila sabato 27 dicembre 2025 - - - Schia Monte Caio Emilia Romagna sabato 27 dicembre 2025 35,00 € - 25,00 € Sellata - Arioso Basilicata sabato 27 dicembre 2025 30,00 € - 28,00 € Ventasso Laghi Emilia Romagna sabato 27 dicembre 2025 25,00 € - 20,00 € Villaggio Palumbo - Sila Calabria sabato 27 dicembre 2025 - - - Zum Zeri - Passo dei due Santi Veneto sabato 27 dicembre 2025 30,00 € - 20,00 € Campigna - Montefalco Emilia Romagna domenica 28 dicembre 2025 25,00 € - 17,00 € Chiomonte Frais Piemonte domenica 28 dicembre 2025 25,00 € - 20,00 € Monte Fumaiolo - Le Balze Emilia Romagna domenica 28 dicembre 2025 - - - Argentera Piemonte sabato 3 gennaio 2026 10,00 € - 8,00 € Pian delle Betulle - Margno Lombardia sabato 3 gennaio 2026 25,00 € - 13,00 € Alpe Teglio - Prato Valentino Lombardia domenica 4 gennaio 2026 29,00 € - 18,00 € Pintura - Bolognola Marche sabato 10 gennaio 2026 28,00 € - 24,00 € Prati di Tivo Abruzzo domenica 25 gennaio 2026 22,00 € Ghiacciaio Val Senales Trentino Alto Adige Aperto 62,00 € 44,00 € 40,00 € Passo Stelvio Lombardia Aperto 59,00 € - 50,00 €

Fonti: skiresort.it e skiinfo.it, portali di riferimento per le condizioni neve, le previsioni meteo e gli aggiornamenti in tempo reale su piste e impianti.

Previsioni meteo e innevamento artificiale: come orientarsi per l’inverno 2025-2026

Le previsioni stagionali per l’inverno 2025-2026 in Italia suggeriscono un ritorno a condizioni più fredde rispetto agli ultimi anni. Secondo le prime analisi, la stagione potrebbe essere caratterizzata da temperature più basse e nevicate più abbondanti, soprattutto nelle regioni alpine. Tuttavia, è importante considerare che le previsioni stagionali a lungo termine presentano sempre un margine di incertezza, e le condizioni meteorologiche possono variare.

5 COSE DA SAPERE SULLA STAGIONE SCI 2025-2026 5 COSE DA SAPERE SULLA STAGIONE SCI 2025-2026 1. Prime aperture: Val Senales e Cervinia già operative da ottobre 2. Skipass dinamici: prezzi variabili e offerte online per chi prenota in anticipo 3. Nuove cabinovie e impianti: Pila, Cervinia e Livigno guidano la rivoluzione green 4. Coppa del Mondo: Val Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio tra le tappe top 5. Neve garantita: innevamento potenziato e sistemi più efficienti in tutta Italia

L'innevamento artificiale gioca un ruolo fondamentale. Con l'85-90% delle piste italiane coperte da impianti di innevamento programmato, le stazioni sciistiche sono in grado di garantire una buona qualità della neve anche in assenza di precipitazioni naturali. Tecnologie avanzate, come le SnowFactory, permettono di produrre neve anche a temperature superiori a 0°C, estendendo la stagione sciistica e migliorando l'esperienza degli sciatori.

Per chi prenota una vacanza sulla neve, è consigliabile verificare la presenza e l'efficienza degli impianti di innevamento nelle località di interesse. Inoltre, monitorare le previsioni meteo aggiornate può aiutare a scegliere il periodo più favorevole per sciare, tenendo conto delle condizioni climatiche previste

Una stagione che guarda avanti: meno emissioni, più tecnologia

Lo sci italiano non è solo sport e turismo, ma anche innovazione. Dopo anni di investimenti mirati, molte stazioni stanno compiendo una svolta “verde”. In Trentino e in Valle d’Aosta, diversi impianti di risalita saranno alimentati da energie rinnovabili, mentre i nuovi sistemi di innevamento di ultima generazione consumano fino al 30% in meno di acqua ed energia rispetto a dieci anni fa.

La bellezza dei panorami italiani si unisce alla qualità delle piste per un’esperienza unica

Nel frattempo, cresce il ruolo della tecnologia digitale. Sempre più app consentono di acquistare skipass online, monitorare in tempo reale la qualità della neve, controllare le code agli impianti o prenotare lezioni di sci. In molte località, anche la sicurezza passa dal digitale: mappe interattive, tracciamenti automatici e segnaletica dinamica promettono un’esperienza più fluida e sicura.

Nuovi impianti e ristrutturazioni: tra comfort e sostenibilità

La stagione 2025-2026 segna anche l’arrivo di diversi impianti di risalita di nuova generazione, pensati per migliorare il comfort degli sciatori e ridurre i consumi. A Pila (Valle d’Aosta) è in fase di completamento la nuova telecabina Pila-Couis, che collegherà in due tronconi la stazione con una delle vette più panoramiche del comprensorio. Un progetto simbolo di efficienza e accessibilità, destinato a trasformare l’esperienza degli appassionati.

I nuovi impianti di risalita assicurano comfort, efficienza e rispetto dell’ambiente

A Cervinia, il Cervino Ski Paradise rinnova la seggiovia Goillet, ora a sei posti con sistema EcoDrive, capace di ridurre del 20% i consumi energetici adattando la velocità in base all’affluenza. In Lombardia, Livigno e Santa Caterina Valfurva completano nuovi collegamenti interni e impianti automatizzati, mentre in Trentino-Alto Adige proseguono i lavori per collegare in futuro alcune aree del Dolomiti Superski, in vista anche delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Prezzi e skipass: rincari moderati ma più offerte digitali

Un tema che non manca mai, alla vigilia della stagione, è quello dei prezzi. Gli skipass 2025-2026 registrano aumenti medi tra il 3 e il 6%, in linea con l’inflazione, ma con una novità positiva: cresce l’offerta digitale e dinamica.

Anche lo snowboard conquista sempre più appassionati

Molti comprensori hanno introdotto tariffe variabili in base al giorno, all’affluenza e all’anticipo di prenotazione, rendendo più conveniente pianificare in anticipo. I pacchetti “neve inclusa” - con pernottamento, skipass e accesso ai centri benessere - si confermano una formula di successo, soprattutto nelle località del Trentino e della Valle d’Aosta.

Eventi e Coppa del Mondo: l’Italia capitale dello sci

La stagione sciistica 2025-2026 in Italia non sarà solo piste aperte e nuove seggiovie, ma anche grande spettacolo grazie al calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Si comincia a dicembre, con Val Gardena e Alta Badia che ospiteranno rispettivamente la discesa libera e il Super-G il 12 e 13 dicembre e lo slalom gigante e speciale il 19 e 20 dicembre. Le due località dolomitiche offrono tracciati storici e panorami mozzafiato, richiamando ogni anno i migliori atleti del circuito e un pubblico internazionale.

Val Gardena e Alta Badia ospiteranno le prime tappe italiane della Coppa del Mondo di sci alpino

Durante le feste, l’attenzione si sposterà su Madonna di Campiglio, dove il Canalone Miramonti accoglierà lo slalom speciale maschile il 26 e 27 dicembre, regalando emozioni uniche grazie alla sua conformazione tecnica e al fascino della località trentina. All’inizio del nuovo anno, Cortina d’Ampezzo sarà protagonista con la discesa libera e il Super-G femminile il 2 e 3 gennaio, mentre Kronplatz ospiterà lo slalom gigante femminile il 6 e 7 gennaio, e Sestriere vedrà gare di slalom speciale e Super-G femminile il 10 e 11 gennaio, con tracciati impegnativi e spettacolari che mettono alla prova le migliori atlete del mondo.

a stagione sciistica 2025-2026 in Italia ospiterà grande spettacolo grazie al calendario della Coppa del Mondo di sci alpino

La stagione italiana si chiuderà a marzo a La Thuile, con la tappa femminile conclusiva di discesa libera e Super-G in programma il 7 e 8 marzo. In tutte queste località, oltre alle competizioni, si susseguiranno eventi collaterali pensati per i visitatori: fiaccolate serali, dj-set in quota, weekend tematici e attività esperienziali che permettono di vivere la montagna non solo come sport, ma come momento di socialità e divertimento.

Montagna consapevole: turismo lento e sicurezza

Infine, cresce l’attenzione alla sicurezza e al turismo responsabile. In molte regioni, le piste saranno pattugliate da forze di soccorso e carabinieri sciatori, mentre i maestri di sci partecipano a programmi di aggiornamento su sicurezza e primo soccorso. Parallelamente, il concetto di “vacanza bianca” si evolve: sempre più italiani scelgono soggiorni brevi ma frequenti, alternando giornate sugli sci a esperienze di benessere, enogastronomia e natura.

La montagna offre momenti di relax, sport e divertimento per tutti

Dai rifugi gourmet del Trentino alle terme della Valle d’Aosta, fino alle piccole località appenniniche che puntano su un turismo familiare e autentico, la montagna italiana si prepara ad accogliere una nuova generazione di viaggiatori - più consapevole, più tecnologica, ma ancora innamorata della neve.

In attesa del primo fiocco

Per ora, l’Italia dello sci si trova in quella fase sospesa tra attesa e preparativi. I cannoni sono pronti, gli alberghi rispolverano le camere, i maestri tornano sulle piste. Tutto è in movimento, anche se la neve vera si fa ancora desiderare.Ma è solo questione di tempo: quando cadranno i primi fiocchi, l’inverno 2025-2026 sarà pronto a partire - e promette di essere uno dei più emozionanti degli ultimi anni.