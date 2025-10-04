Calore di casa e servizi da hotel: così la montagna diventa a misura di famiglia

Per chi viaggia con i bambini il compromesso non è mai semplice: libertà o comfort? Privacy o servizi? In montagna, la formula del residence integrato in un complesso alberghiero risolve questo dilemma con una proposta che unisce l’indipendenza di un appartamento alle comodità di un hotel. Una scelta sempre più apprezzata dalle famiglie, che così possono gestire i ritmi e i pasti dei più piccoli senza rinunciare a spazi ampi, orari flessibili e, allo stesso tempo, a reception, aree wellness, ristoranti, animazione o piscine. Dalla regina delle Dolomiti al cuore del Trentino, passando per il Tirolo austriaco fino alla Val d’Ega altoatesina, ecco quattro strutture che hanno fatto di questa formula la loro forza: i Residences Savoia Palace Cortina d’Ampezzo - A Radisson Collection, l’Hotel Vioz - Family Hotel & Apartments di Peio Fonti (Tn), il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel in Tirolo Orientale e i Maria Lodges del Maria Adventure Family Hotel & Lodge di Obereggen (Bz).

Perché scegliere la formula residence?

Il motivo per cui sempre più famiglie scelgono il residence è chiaro: autonomia totale, senza regole di orario e senza vincoli di dress code, ma con tutti i comfort che rendono la vacanza davvero riposante. Niente tavoli affollati per i pasti, ma cucine attrezzate in cui preparare ricette sane con i prodotti del territorio, garantendo anche ai bambini piatti su misura. I residence offrono spazi più ampi rispetto a una camera d’albergo, la libertà di muoversi tra zona living e camera da letto, il silenzio necessario per far riposare i più piccoli. E quando si sente il bisogno di un aiuto in più, ecco la possibilità di accedere ai servizi dell’hotel: pulizia degli spazi, market interni, spa, piscine, aree giochi, animazione o ristorazione. La flessibilità diventa così il vero valore aggiunto, perché permette di vivere la vacanza a misura di famiglia, con un equilibrio semplice e naturale fra autonomia e relax.

Cortina, l’eleganza di una meta glamour

Chi sceglie Cortina (Bl) e non vuole rinunciare al fascino glamour della località può puntare sui Residences Savoia Palace Cortina d’Ampezzo - A Radisson Collection, a pochi passi dall’iconico Grand Hotel Savoia con la sua facciata Art Nouveau. I 45 appartamenti dal design moderno, ispirati agli chalet e capaci di ospitare fino a sei persone, garantiscono una vista unica sul Monte Cristallo o sulle Tofane e sono dotati di ogni comfort: angolo cucina, lavastoviglie, frigorifero, microonde e asse da stiro.

Appartamento e servizi del Residences Savoia Palace Cortina d’Ampezzo

Gli ospiti possono contare sul Palace Café e sul Pizza Palace, ma anche sulle opzioni gastronomiche del Grand Hotel Savoia, che spaziano dal “1224 Bar Lounge & Terrazza” al ristorante Savoy fino al nuovo fine dining “1224 Restaurant Cortina”. Sempre nell’hotel principale è accessibile la Savoia Spa, con piscina interna riscaldata, saune, bagno aromatico e zone relax, con uno slot pomeridiano pensato per i bambini. A disposizione anche babysitter, lavanderia, concierge e culle per i più piccoli.

Residences Savoia Palace Cortina Via Roma 37 32043 Cortina d’Ampezzo (Bl) Tel +39 0436 025000

L’accoglienza nel cuore del Trentino

Dal lusso alla tradizione, a Peio Fonti, in Val di Sole, lo storico Hotel Vioz - Family Hotel & Apartments accoglie ospiti da un secolo ed è oggi parte di My Family Hotel, il club dei Family Hotel del Trentino. La recente ristrutturazione ha portato alla nascita delle nuove Family Apartsuite, bilocali e trilocali da 2 a 6 persone, con arredi in legno e cucina attrezzata.

Appartamento e servizi dell‘Hotel Vioz

Chi sceglie la formula residence ha a disposizione parcheggio, deposito sci e bike, lavatrice e asciugatrice, mentre con la formula hotel può contare anche sulla mezza pensione e su tutti i servizi alberghieri. Tra questi spiccano l’area wellness di 700 mq, con piscine interne ed esterne per adulti e bambini, la Family Sauna panoramica adatta anche ai più piccoli, la spa Aphrodite riservata agli adulti e il mini club con attività giornaliere dai 3 anni in su.

Hotel Vioz - Family Hotel & Apartments Via dei Cavai 10 38024 Peio Fonti (Tn) Tel +39 0463 753146

Un rifugio tra i boschi del Tirolo

A poco più di un’ora dal confine italiano, nel cuore del Tirolo Orientale, il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel è un villaggio alpino contemporaneo che unisce architettura futuristica e chalet indipendenti. I 36 chalet Classic, Superior e De-Luxe, immersi nei boschi del Parco nazionale degli Alti Tauri, possono accogliere fino a otto persone e dispongono di camino, sauna privata, cucina attrezzata, lavatrice e terrazza solarium con vista sul Großglockner.

Appartamento e servizi del Gradonna

Ideali anche per due famiglie, offrono privacy e contatto con la natura, senza rinunciare ai servizi dell’hotel: market interno, piatti pronti cucinati dagli chef e servizio chalet con consegna di ingredienti e vini direttamente a domicilio. A disposizione anche un negozio di articoli sportivi, assistenza per bambini dai tre anni, colazione e cena in hotel e la Gradonna Mountain Spa con piscine interne ed esterne, tra cui la nuova infinity pool di 21 metri dedicata agli adulti, oltre a saune e trattamenti con erbe officinali.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel Gradonna 1 9981 Kals am Großglockner (Austria) Tel +43 4876 82000

La dimensione intima della Val d’Ega

Infine, a Nova Ponente, nella Val d’Ega altoatesina, sorge il Maria Adventure Family Hotel & Lodge, che accanto all’hotel offre dieci nuovissimi Eco-Lodge, appartamenti in legno massiccio progettati per ospitare da due a sei persone. Panoramici e luminosi grazie alle grandi vetrate, dispongono di cucine attrezzate e offrono la possibilità di ricevere la colazione direttamente in camera.

Appartamento e servizi del Maria Adventure

Inclusi asciugamani per piscina e sauna, pulizia e deposito bici, mentre a pagamento si può accedere ai servizi wellness dell’hotel - con sauna finlandese, biosauna e piscina panoramica indoor - e a un ricco programma di animazione per bambini e ragazzi. Non mancano lavanderia, stireria, noleggio bici, babysitting e persino la possibilità di avere un cuoco privato.

Maria Adventure Family Hotel & Lodge Via Obereggen 12 39050 Obereggen (Bz) Tel +39 0471 615772

Un equilibrio che convince le famiglie

Che si tratti della mondanità di Cortina, del calore trentino, della quiete tirolese o della natura altoatesina, la formula residence con servizi d’hotel si conferma una risposta concreta alle esigenze delle famiglie che cercano un equilibrio tra autonomia e comodità. Perché una vacanza con i bambini non deve essere una rincorsa a orari e compromessi, ma un’esperienza di libertà con la certezza di avere sempre a disposizione ciò che serve per sentirsi davvero in vacanza.