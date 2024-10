Dalla pista da sci alla piscina: ecco l'inverno al Gradonna Mountain Resort in Tirolo

Immaginate di aprire gli occhi su un panorama alpino da favola, dove il bianco della neve si fonde con l’azzurro del cielo, e di uscire dal vostro chalet con gli sci già ai piedi. Benvenuti al Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel, nel cuore del Tirolo orientale, un luogo incantato dove l'inverno si trasforma in un viaggio multisensoriale, tra sport, benessere e gastronomia di alta classe. In questo resort, ogni angolo racconta una storia di comfort, natura e lusso accessibile, una vera oasi che si adatta alle esigenze degli sportivi, dei buongustai e dei cercatori di silenzio.

Il Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel è un vero villaggio alpino

Gradonna, un villaggio alpino del futuro

Il Gradonna non è solo un hotel: è un villaggio alpino contemporaneo, incastonato tra le maestose cime innevate del Parco nazionale degli Alti Tauri. La struttura principale si caratterizza per una torre di vetro futuristica, alta dodici piani, che ospita suite esclusive servite da un ascensore privato, mentre nel corpo centrale si trovano camere eleganti, un ristorante, un bar e un negozio di articoli sportivi per soddisfare ogni esigenza. Per chi preferisce un’esperienza più intima, il resort mette a disposizione 41 chalet indipendenti, ciascuno con la propria area wellness, un camino per le serate più fredde e una cucina accessoriata.



Non sorprende che il design innovativo del Gradonna abbia conquistato il premio come miglior “Design e boutique hotel” dalla rinomata rivista Connoisseur Circle anche per il 2024, oltre a un riconoscimento speciale per la sua sostenibilità. Qui, ogni dettaglio è pensato per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante e per regalare agli ospiti un'esperienza autentica, all'insegna del comfort e del rispetto per la natura.

Dalla stanza alle piste: una vacanza car-free al Gradonna

Una delle peculiarità del Gradonna è la sua filosofia car-free. Dopo aver parcheggiato l'auto al vostro arrivo, tutto è a portata di sci o di slitta. Grazie alla modalità “Ski-in/Ski-out”, gli ospiti possono scendere dalle proprie stanze e trovarsi già sulle piste, senza dover affrontare il fastidio delle code o degli spostamenti in autobus. Il comprensorio del Großglockner Kals-Matrei, il più grande del Tirolo orientale, è raggiungibile direttamente dal resort e offre oltre 45 km di piste di vari livelli di difficoltà, con un panorama mozzafiato su più di 60 cime che superano i tremila metri.

Il Gradonna Mountain Resort Châlets e Hotel è direttamente sulle piste

Gradonna, un tempio per i foodies

Per chi cerca qualcosa di diverso dal classico sci alpino, il, con 25 km di percorsi immersi nella natura incontaminata del Parco Nazionale degli Alti Tauri. I sentieri sono perfettamente battuti e attraversano la magica località di Kals, offrendo la possibilità di esplorare paesaggi fiabeschi, lontano dal turismo di massa.

Se amate il buon cibo, il Gradonna non vi deluderà. La giornata inizia con una ricca colazione: pagnotte e baguette preparate con grani antichi del Tirolo, uova cucinate al momento, salumi locali e una vasta selezione di prodotti a chilometro zero. La sostenibilità è una filosofia che permea ogni aspetto della cucina del resort, che si affida a fornitori regionali e utilizza ingredienti biologici per garantire piatti genuini e ricchi di sapore.

Il ristorante gourmet del Gradonna è guidato dallo chef Michael Karl, che crea piatti raffinati e moderni partendo dalla tradizione tirolese, con influenze mediterranee e ingredienti internazionali. Ogni portata è un'opera d'arte, pensata per viziare il palato degli ospiti e trasformare ogni pasto in un'esperienza unica. Tra i piatti più apprezzati troviamo la selvaggina, arricchita con erbe e spezie del giardino, e la carne di vitello e manzo di alta qualità, che riflettono l’attenzione del resort per la cucina sostenibile.

Relax e benessere nella natura al Gradonna

Dopo una giornata sulle piste, non c'è niente di meglio che concedersi un po' di relax nella spa del Gradonna. L'area wellness è un'oasi di tranquillità, realizzata con marmo di Kals e legno tirolese, materiali che donano un'atmosfera calda e accogliente. Le piscine interne ed esterne, il laghetto balneabile e le saune sono pensati per offrire momenti di puro benessere, circondati dalla natura incontaminata delle Alpi.

La spa propone trattamenti ispirati alla tradizione alpina, con massaggi e rituali di bellezza realizzati utilizzando la linea cosmetica “Magdalena's – Made in Tyrol”, 100% vegan e cruelty-free. Tra le esperienze più particolari, lo yoga all'aperto con vista sulle montagne è un must per chi desidera ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente, magari partecipando a una delle sessioni dai nomi evocativi come "Montagne & Energia" o "La forza delle radici".

Dormire tra le stelle con il profumo di Cirmolo al Gradonna

Un soggiorno al Gradonna è anche un'occasione per riscoprire l'importanza di un buon sonno. Le camere sono realizzate in legno di cirmolo, il cui profumo, noto per le sue proprietà rilassanti, favorisce il recupero psicofisico e migliora la qualità del sonno. Inoltre, il resort mette a disposizione degli ospiti una “Sleeping Sommelier”, un'esperta del sonno che offre consigli personalizzati per garantire notti riposanti e rigeneranti. Dai tessuti in fibre naturali alle finestre panoramiche che offrono una vista spettacolare sul Parco nazionale degli Alti Tauri, tutto è pensato per offrire un riposo indimenticabile.

Per i più piccoli, gli scenografici bow window diventano un magico angolo dove addormentarsi guardando le stelle, mentre per gli adulti rappresentano il luogo perfetto per rilassarsi con un buon libro o semplicemente ammirare il panorama.

L’Inverno del Gradonna: un invito al benessere

La stagione invernale al Gradonna inizierà il 7 dicembre 2024 e proseguirà fino al 21 aprile 2025, offrendo mesi di puro divertimento sulla neve e momenti di relax indimenticabili. Le tariffe partono da 184 euro a persona per notte, con trattamento di mezza pensione che include colazione, buffet di mezzogiorno e cena.

Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel non è solo una destinazione di lusso: è un luogo dove rigenerarsi, dove la natura e il comfort si incontrano per offrire un'esperienza unica, fatta di piccole coccole e grandi emozioni. Che siate amanti dello sport, del buon cibo o semplicemente in cerca di un rifugio lontano dal caos quotidiano, questo resort è pronto ad accogliervi tra le sue braccia, per regalarvi un inverno da sogno.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel

Burg 24 - 9981 Kals am Großglockner

Tel +43 4876 82 000