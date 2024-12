Relax e glamour al Grand Hotel Savoia: un'oasi di stile a Cortina d'Ampezzo

Immaginate di svegliarvi tra morbide lenzuola di lino, aprire la finestra e lasciarvi incantare da un panorama mozzafiato che abbraccia le maestose Dolomiti. Siete al Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, una destinazione che da oltre un secolo scrive la storia dell’ospitalità di lusso nel cuore della “perla delle Dolomiti”. Con la sua posizione privilegiata nel centro storico di Cortina d’Ampezzo (Bl), l’hotel non è semplicemente un luogo in cui soggiornare: è un’esperienza che celebra il piacere di vivere bene.

L'esterno del Grand Hotel Savoia 1/4 La magia dell'inverno al Grand Hotel Savoia (Foto: Giuseppe Ghedina) 2/4 La facciata Liberty del Grand Hotel Savoia (Foto: Giuseppe Ghedina) 3/4 Dettagli in legno al Grand Hotel Savoia (Foto: Giuseppe Ghedina) 4/4 Previous Next

Stile Liberty e Lusso Contemporaneo al Grand Hotel Savoia

Dal 1922, il Grand Hotel Savoia incanta i suoi ospiti con la sua imponente facciata in stile Art Nouveau color champagne. All’interno, l’architettura tradizionale ampezzana si fonde con elementi moderni, creando un ambiente caldo e raffinato. Gli spazi comuni, caratterizzati da ampie vetrate, accolgono la luce naturale e offrono una vista straordinaria sulle Dolomiti, rendendo ogni angolo dell’hotel un luogo speciale.

Camere e suite del Grand Hotel Savoia

Le 130 camere e suite dell’hotel, dalle Collection Room alla favolosa Royal Suite, sono una vera celebrazione del comfort e del design. Gli interni combinano legno, pelle e tonalità calde, riflettendo l’atmosfera alpina.

La camera del Grand Hotel Savoia 1/11 Una delle camere del Grand Hotel Savoia 2/11 Particolare della camera del Grand Hotel Savoia 3/11 Living della suite del Grand Hotel Savoia 4/11 Particolare del bagno di una delle stanze del Grand Hotel Savoia 5/11 Living di una delle stanze del Grand Hotel Savoia 6/11 Living di una delle stanze del Grand Hotel Savoia 7/11 Dettagli accoglienti nelle stanze del Grand Hotel Savoia 8/11 Il living di una delle stanze del Grand Hotel Savoia 9/11 Una delle stanze del Grand Hotel Savoia 10/11 Dettagli di una delle stanze del Grand Hotel Savoia 11/11 Previous Next

La Royal Suite, situata al nono piano, è un capolavoro con le sue tre camere da letto, due bagni e un terrazzo panoramico. Qui, il lusso incontra la praticità, offrendo un’esperienza personalizzata per ogni ospite.

I ristoranti del Grand Hotel Savoia

La gastronomia al Grand Hotel Savoia è un viaggio per i sensi. Il ristorante Savoy, guidato dallo chef Luigi Sarsano, offre colazioni ricche di prelibatezze e cene indimenticabili con piatti che celebrano i sapori locali e internazionali. Ma la vera novità è il 1224 Restaurant, un omaggio all’altitudine di Cortina (1.224 metri), che aprirà il 20 dicembre 2024. Qui, lo chef Michele Mezzarosa delizierà gli ospiti con un menu dedicato al pesce, promettendo un’esperienza di fine dining.

Il ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia 1/8 La terrazza del Grand Hotel Savoia 2/8 Il bar del Grand Hotel Savoia 3/8 Il bar del Grand Hotel Savoia 4/8 Particolare del ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia 5/8 Dettagli del ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia 6/8 La sala del ristorante Savoy del Grand Hotel Savoia 7/8 La colazione al Grand Hotel Savoia 8/8 Previous Next

Per chi cerca un’atmosfera più informale, il 1224 Terrazza & Bar Lounge è il luogo ideale per pranzi, aperitivi e cene con vista sulle Dolomiti. Provate il Ginger Margarita o il Salt Basil Peach Mojito per un brindisi glamour dopo una giornata sulle piste.

La Savoia Spa: Benessere e Relax tra le Dolomiti

Dopo una giornata di sport o esplorazioni, concedetevi momenti di puro relax alla Savoia Spa. Dotata di una piscina coperta riscaldata, sauna finlandese, biosauna e aree relax, questa oasi di benessere offre trattamenti esclusivi come il Rituale del Sonno e il massaggio decontratturante all’arnica.

La piscina del Grand Hotel Savoia 1/7 Sala massaggi del Grand Hotel Savoia 2/7 Sauna del Grand Hotel Savoia 3/7 Zona relax della spa del Grand Hotel Savoia 4/7 La piscina del Grand Hotel Savoia 5/7 Dettagli delle spa del Grand Hotel Savoia 6/7 Parrucchiere del Grand Hotel Savoia 7/7 Previous Next

Per chi desidera mantenersi in forma, la palestra all’avanguardia è a disposizione, con la possibilità di prenotare un personal trainer o un insegnante di yoga.

Grand Hotel Savoia, per gli amanti dello sci

Cortina d’Ampezzo è il paradiso degli sciatori. Con 120 km di piste, parte del comprensorio Dolomiti Superski, offre percorsi per principianti ed esperti, il tutto in uno scenario unico al mondo. Il Grand Hotel Savoia è pronto a rendere la vostra esperienza sciistica impeccabile grazie al servizio di Ski Concierge, che si occupa di tutto, dalle lezioni al noleggio dell’attrezzatura. E per chi ama l’après-ski, la vicinanza all’esclusiva Promenade di Corso Italia è un plus imperdibile.

Ski room del Grand Hotel Savoia

Famiglie e libertà: il Residence Savoia

Di fronte all’hotel, il Residence Savoia propone 45 appartamenti raffinati e dotati di ogni comfort. Ideali per famiglie, offrono l’indipendenza di una casa con i servizi di un hotel a cinque stelle. Durante l’inverno, i bambini possono divertirsi al Rupi Clubhouse, mentre i genitori si godono una cena in tranquillità.

Rupi Clubhouse del Grand Hotel Savoia

Eventi e Olimpiadi: il futuro di Cortina

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali 2026, Cortina è in pieno fermento. Il Grand Hotel Savoia, grazie alla sua posizione strategica e alle sue strutture moderne, è la scelta ideale per chi desidera vivere questo evento storico. Con una sala eventi che può ospitare fino a 450 persone, l’hotel è anche una location perfetta per meeting ed eventi di prestigio.