Dove mangiare ad agosto a Roma e Milano: ristoranti aperti in città

Agosto non è sinonimo di città vuota. Per chi resta in città – per lavoro o scelta – Roma e Milano offrono indirizzi che non chiudono per ferie e propongono un’estate gastronomica ricca e interessante. Dalla cucina cinese contemporanea al vegano biologico, dalla romanità verace alla tradizione pugliese, fino alle grigliate brasiliane e agli eleganti crudi di pesce: ogni proposta racconta una diversa idea di accoglienza e gusto.

Roma e Milano, anche ad agosto, offrono una variegata offerta gastronomica

Roma e Milano: dove mangiare ad agosto

Ecco una selezione di locali che restano aperti tutto il mese e meritano una visita, tra dehors ombreggiati, menu stagionali, piatti iconici e cocktail estivi.

Caligola Osteria: tradizione romana con ironia e creatività nel cuore di Prati

Un piatto di Caligola Osteria Sincera

Nel quartiere Prati di Roma, Caligola Osteria propone una rilettura ironica della tradizione romana, con piatti originali come ravioli di porchetta o chupa chups di lesso. La cucina è sempre aperta dalle 12 alle 23.30. Materie prime di stagione e una selezione curata di vini italiani e internazionali completano l’offerta. Un luogo accogliente e dallo stile eclettico, dove la cucina romana incontra creatività e ricerca.

Caligola Osteria Sincera Via Leone IV, 123 00192 Roma Tel +39 334 682 3779

Pierluigi, eleganza e semplicità per un’icona del pesce in piazza de’ Ricci

Un piatto di Pierluigi

Storico ristorante di pesce in piazza de’ Ricci a Roma, Pierluigi propone una cucina elegante e diretta. Il menu include spaghetti con vongole, tagliatella di calamaro, risotto alle erbe e tonno panato nel panko. I crudi di pesce sono uno dei punti forti dell’offerta. La cantina da 14.000 bottiglie è organizzata in tre sezioni e alimentata dalle principali aste internazionali. La filosofia è semplice: ingredienti eccellenti valorizzati da tecniche precise, senza effetti speciali.

Pierluigi Piazza De’ Ricci, 144 00186 Roma Tel +39 06 6868717

Hotel Butterfly, gusto e relax sotto le stelle a Monte Mario

Un piatto dell'Hotel Butterfly

Sulla collina di Monte Mario, Hotel Butterfly unisce cucina, arte e musica in uno spazio all’aperto. Il menu estivo propone antipasti gourmet, carpaccios, fritti creativi, pizze alla romana e piatti caldi per una cena rilassata. Al bar, una selezione di kombucha, bevande fermentate e vini naturali accompagna le serate estive. Una proposta semplice ma ben curata, ideale per una pausa sotto le stelle.

Hotel Butterfly Viale dei Gladiatori, 68 00135 Tel +39 353 4094744

IA-OH, la fattoria urbana di Ripa Grande con i sapori della campagna laziale

Un piatto di Ripa Grande

IA-OH è il nuovo format rustico di Ripa Grande ideato da Rosina e Clorofilla. Una fattoria urbana dove si cucinano piatti semplici con ingredienti della campagna laziale. L’atmosfera richiama il mondo contadino, con una carta dei vini incentrata su piccole realtà agricole. All’interno di Ripa Grande si trova anche Bouquet, spazio serale con cocktail floreali e tapas vegetariane da condividere, servite in un giardino allestito con archi e fiori.

Nakai, cucina giapponese contemporanea con un tocco italiano vicino al Vaticano

Un piatto di Nakai

In zona Vaticano, Nakai propone la cucina giapponese contemporanea dello chef Koji Nakai. Il menu unisce sapori nipponici e contaminazioni italiane, con piatti come i noodles alla gricia e il riso con coda alla vaccinara. La carta à la carte si affianca a proposte più agili, per un pasto veloce ma curato. L’offerta è completata da una selezione di sake in continua evoluzione. Una cucina essenziale che guarda con equilibrio al futuro.

Nakai Via di Santa Maria alle Fornaci 14 00165 Roma Tel +39 06 5133215

Romeo, cucina romana tra Testaccio e Milano

Un piatto di Romeo

Dal 2 agosto, Romeo porta la cucina romana anche nel centro di Milano, oltre che a Testaccio, nella Capitale. Il menu propone tonnarelli fatti in casa, pizza sottile al forno a legna, carciofi alla giudia e dolci come la crostata ricotta e visciole. I piatti storici della tradizione, dalla cacio e pepe alla coda alla vaccinara, si affiancano a vini selezionati. Un locale conviviale, semplice e diretto, perfetto per chi resta in città.

Romeo Via Pietro Moscati, 13 20154 Milano Tel +39 02 50303719

Il Lughino, cucina vegetale e biologica fresca tutto agosto a Milano e Como

Un piatto de Il Lughino

Cucina vegetale e biologica per chi cerca una pausa dal caldo cittadino. Il Lughino, con sedi a Milano e Como, propone una cucina interamente vegetale, senza uso di congelatori o impastatrici. Tutti i piatti vengono preparati a mano con ingredienti freschi che cambiano nel corso della giornata. Le lasagne sono il piatto simbolo, reinterpretate ogni giorno in base alla disponibilità stagionale. Il locale resta aperto per tutto agosto, con ambienti accoglienti e un dehors verde dove gustare tofu, seitan artigianali e vini biologici.

Il Lughino Via Solferino, 12 20121 Milano Tel +39 02 6598972

Ricci Osteria, un angolo di Puglia autentica a Milano

Un piatto di Ricci Osteria

Un angolo di Puglia a Milano. Ricci Osteria rimane aperta ad agosto, offrendo una cucina autentica con pasta fatta a mano, ricette di famiglia e prodotti di piccoli produttori. La cucina di Antonella Ricci, Vinod Sookar e Francesco Bordone si distingue per semplicità e attenzione alla qualità. Le orecchiette al coltello, le bombette e i dolci artigianali raccontano una gastronomia sincera, completata da una selezione di vini pugliesi da gustare in un ambiente familiare.

Ricci Osteria Via Pasquale Sottocorno, 27 20129 Milano Tel +39 02 49705612

10_11 Bar Giardino Ristorante, cucina italiana di tradizione e atmosfera estiva

Un piatto di 10_11

Un omaggio alla cucina italiana di tradizione, con piatti riconoscibili e stagionali serviti in un contesto elegante e informale. Il ristorante del Portrait Milano è aperto tutto agosto, dalla colazione con granita e brioche fino al dopo cena. A pranzo e cena si trovano piatti come tartare di ombrina, insalata di mare al vapore o zuppetta di frutta e verdura. La cocktail list prende ispirazione dalle feste italiane estive, per un’esperienza gastronomica calda e rilassata.

Barbacoa, un'autentica churrascaria brasiliana a Milano

Un piatto di Barbacoa

Nel quartiere Maggiolina, Barbacoa è una churrascaria autentica in stile brasiliano. Chiude solo a Ferragosto, mentre per tutto il mese propone carni alla griglia servite al tavolo con rotazione di circa 13 tagli diversi. Tra questi, picanha, fraldinha, cupim e controfiletto, accompagnati da contorni tipici come manioca fritta e farofa. Il locale, ricavato da un ex cinema, unisce un'atmosfera elegante a un servizio dinamico e attento.