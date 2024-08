Barbacoa Milano, dove la tradizione brasiliana sposa l'eleganza italiana

Era un cinema, dal 2021 è Barbacoa Milano, churrascaria con bar. Costruito dall'architetto Mario Cavallè (1895-1982), quello delle “Case Igloo” e delle “Case Fungo” alla Maggiolina, il palazzo ospitò proiezioni di film dal 1940 al 1970 e si nota. La prima sala, dove c'era il foyer, ospita il cocktail bar (solo per i clienti del ristorante), mentre l'ex platea è la sala ristorante, un ampio spazio dominato dal marmo, allestito in modo elegante, con tavoli tondi e quadrati, tovaglie bianche e luci di design.

La sala del ristorante Barbacoa Milano

All you can eat e rodìzio da Barbacoa Milano

Da Barbacoa vige la formula dell'all you can eat e del rodìzio, con i Passadores (gli esperti nel taglio della carne) che servono la carne direttamente al tavolo tagliandola dagli spiedi. Simpatico e inusuale per la nostra cultura. Considerata l'importante capienza del locale, per velocizzare il servizio è stato introdotto al tavolo il sistema del gettone con lati di colori diversi: uno verde e uno rosso. Quando il gettone è posizionato con il lato verde rivolto verso l'alto, i Passadores continuano a portare cibo. Al contrario, il servizio delle carni viene sospeso. Uno stratagemma semplice con più benefici: da un lato i clienti hanno il controllo completo sul ritmo del servizio, dall'altro i Passadores possono gestire meglio le richieste, ridurre al minimo gli sprechi e ottimizzare il servizio.

Cosa si mangia da Barbacoa Milano



Una volta lasciati alle spalle bar e la zona cantina, si accede attraverso un disimpegno abbellito da piante tropicali alla sala ristorante. Qui c'è un'isola dedicata al buffet self-service stracolma di prodotti italiani e brasiliani: salumi, formaggi, insalate fredde, banana fritta e cuore di palma.

Quanto alle carni, tra i vari tagli serviti ci sono la Picanha de Bola (Codone di Manzo), l'Alcatra (Scamone di Manzo) e la Costela Premium (Reale di Bue). I dolci in menu sono un mix d'Italia e Brasile, con tiramisù, budino al latte, crema di papaya e mousse al frutto della passione. E non manca una degustazione di sorbetti.

Cosa si beve da Barbacoa Milano



La Caipirinha - a base di Cachaça, lime e zucchero - è la regina della drink list in tutte le vesti (da 6 euro): classica, alla frutta, rivisitata. Senza scordare twist come Caipiroska (con vodka) e Caipisake (con sake).

Il Caipirinha di Barbacoa Milano

Completano la lista alcuni classici (tutti a 7 euro) come Hugo, Daiquiri, Margarita, Spritz, Gin tonic, Vodka Lemon, Cuba Libre.

Barbacoa Milano

Via Scipio Slataper 19 - 20125 Milano

Tel 02 6883883