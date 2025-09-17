Locanda dell'Oleificio, esperienze autentiche sull'antica strada dei ghiacciaroli

La Locanda dell’Oleificio sorge a Mezzane di Sotto, nel cuore della Val di Mezzane, area vitivinicola a nord-est della Valpolicella. Qui il paesaggio è segnato da vigneti, oliveti e borghi rurali che conservano intatta la memoria contadina. La struttura si inserisce in una corte storica dove convivono un piccolo borgo, una chiesa, il frantoio e la locanda, formando un quadro che restituisce l’anima più autentica del territorio.

Il cortile interno della Locanda dell'Oleificio

Locanda dell’Oleificio, una nuova vita

Oggi è di proprietà della famiglia Salvagno, nota per l’azienda olearia Redoro, che ha deciso di investire nel recupero di uno snodo cruciale tra la Valpantena e Verona. «La locanda - racconta Daniele Salvagno che con i fratelli Paola, Valeria e Lorenzo gestisce l’azienda -, era un vecchio punto di incrocio per i ghiacciaroli, coloro che portavano il ghiaccio dalla montagna. Si fermavano per mangiare un piatto al mattino, verso le 5 o le 6, dopo una notte di lavoro, per poi scendere in piazza Bra e consegnare il ghiaccio». E quindi era prevista una nuova sosta anche al ritorno: «Al ritorno, i ghiacciaroli passavano sempre da Mezzane, venendo da Verona, si fermavano di nuovo e dormivano qui. Così nasceva la figura della locandiera: i cavalli sostavano, le persone si riposavano, e la giornata si concludeva con una sorta di festa prima di risalire in montagna».

Locanda dell'Oleificio: sala da pranzo

Da questa tradizione è nata l’idea di creare la Locanda dell’Olificio, trasformando l’antico frantoio in un luogo accogliente. Il progetto di recupero, diretto dall’architetto Giovanni Mengalli, ha trasformato un luogo di lavoro agricolo in un centro polifunzionale capace di accogliere viaggiatori, turisti e appassionati di enogastronomia. La filosofia è chiara: conservare la memoria contadina e al tempo stesso offrire spazi che rispondano alle esigenze di chi oggi sceglie il turismo esperienziale. In paese, la famiglia Salvagno, ha anche acquisito la Torre, dove all’interno sorge anche la Trattoria La Torre.

Camere e appartamenti nello stile contadino

La locanda propone 9 camere e 2 appartamenti arredati in modo semplice e funzionale, richiamando l’atmosfera delle antiche dimore contadine. Gli ambienti sono volutamente conservati “come una volta”, con pavimenti in legno che scricchiolano e dettagli che ricordano la vita nelle case dei nonni, ma la cura per i dettagli balza agli occhi.

Locanda dell'Oleificio: Camera Grignano Locanda dell'Oleificio: Camera Amarone Locanda dell'Oleificio: Camera Leccino Locanda dell'Oleificio: Camera Favaroli

Gli ospiti trovano il comfort di oggi - bagno privato, aria condizionata, Wi-Fi gratuito - senza perdere il contatto con la tradizione. Le camere sono disponibili per soggiorni brevi, weekend di degustazione, escursioni nei dintorni o come punto d’appoggio durante eventi e fiere, incluso il Vinitaly.

Esperienze ed eventi per vivere il territorio

Accanto alla locanda si trova il frantoio Redoro. La presenza dello spaccio enogastronomico consente agli ospiti di conoscere da vicino i prodotti locali: olio, vino e specialità alimentari che raccontano la ricchezza della valle. La filosofia è quella della filiera corta e della valorizzazione dei produttori del territorio, coinvolti quotidianamente nelle attività della locanda. La Locanda dell’Oleificio non è solo luogo di soggiorno, ma anche spazio dedicato alla convivialità.

Locanda dell'Oleificio: Grottino

La struttura ospita cene private, degustazioni ed eventi enogastronomici - anche nel suggestivo ambiente del Grottino - che uniscono ristorazione e cultura locale. «Il nostro intento è promuovere non solo olio e vino, ma tutti i prodotti fortemente legati al territorio» sottolineano i proprietari. Grazie alle collaborazioni con aziende agricole e produttori artigiani, gli ospiti hanno la possibilità di scoprire piatti e ingredienti che affondano le radici nella tradizione contadina veronese. Una proposta che si inserisce pienamente nella logica del turismo esperienziale, oggi sempre più richiesto da viaggiatori italiani e stranieri.

Ospitalità come identità

La locanda non punta su un lusso appariscente, ma sulla capacità di far sentire l’ospite parte di una comunità. La cura degli spazi, la semplicità degli arredi e l’accoglienza familiare sono elementi che trasformano il soggiorno in un ritorno alle origini.Un equilibrio che ben rappresenta l’identità di questa porzione di Valpolicella: rurale ma al tempo stesso aperta al dialogo con la modernità.