Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, riconosciuto come Riserva della Biosfera Mab Unesco, la salute e il benessere affondano le proprie radici in una storia geologica e terapeutica millenaria. In questo territorio riaffiorano acque salso-bromo-iodiche ipertermali a oltre 80°C, elemento principe per la maturazione del fango bio-termale, un presidio antinfiammatorio e antalgico protetto da brevetto europeo e validato da protocolli scientifici. In questo bacino d'eccellenza, l’Ermitage Medical Hotel di Abano Terme (Pd), gestito da quattro generazioni dalla famiglia Maggia, ha superato il concetto tradizionale di "wellness generico" per affermarsi come il primo Medical Hotel italiano, integrando in un resort a quattro stelle uno stabilimento termale e un centro medico specialistico di riabilitazione e medicina fisica.

L'Ermitage di Abano Terme (Pd) è il primo Medical Hotel italiano

La stagione 2026 segna un'ulteriore evoluzione di questa filosofia: la vacanza di salute si arricchisce di nuove proposte pensate per rispondere a esigenze specifiche, coniugando la biochimica della nutrizione, la scoperta enogastronomica, l'inclusione dei viaggiatori singoli e il valore del tempo ritrovato.

Una delle tipologie di stanza dell'Ermitage Medical Hotel

La biochimica della tavola: nutrizione bilanciata e rieducazione metabolica

In un contesto clinico-alberghiero, la ristorazione cessa di essere mero intrattenimento o esibizione edonistica per trasformarsi in un vero e proprio presidio terapeutico. Sotto la direzione scientifica del Prof. Fulvio Ursini (biochimico e già ordinario di Nutrizione all’Università di Padova), l'alimentazione viene strutturata per ridurre lo stress ossidativo e promuovere la longevità. Simbolo tangibile di questo approccio è il grande buffet di verdure di 30 metri, concepito per garantire un apporto variato e cromatico di antiossidanti, minerali e fibre necessari a nutrire l'organismo e la pelle dall'interno.

Menu giornaliero Il menù giornaliero consente una scelta consapevole attraverso percorsi codificati: ● Enjoy (E): pensato per ospiti giovani e dinamici, focalizzato sul gusto. ● Balanced (B): un regime ipocalorico assistito da circa 1600 calorie giornaliere, che garantisce l'equilibrio dei macronutrienti e la compliance alla piramide alimentare. ● Veggie (V): una linea vegetale legata alla tradizione italiana (come la classica pasta e fagioli), che evita surrogati industriali. ● Basil Plus: il protocollo più avanzato, fruibile previa consulenza medica specialistica, che distribuisce l'apporto nutritivo in sei pasti giornalieri. Questa ripartizione è studiata per stabilizzare il carico glicemico e prevenire picchi infiammatori durante le terapie.

Menu giornaliero Il menù giornaliero consente una scelta consapevole attraverso percorsi codificati: ● Enjoy (E): pensato per ospiti giovani e dinamici, focalizzato sul gusto. ● Balanced (B): un regime ipocalorico assistito da circa 1600 calorie giornaliere, che garantisce l'equilibrio dei macronutrienti e la compliance alla piramide alimentare. ● Veggie (V): una linea vegetale legata alla tradizione italiana (come la classica pasta e fagioli), che evita surrogati industriali. ● Basil Plus: il protocollo più avanzato, fruibile previa consulenza medica specialistica, che distribuisce l'apporto nutritivo in sei pasti giornalieri. Questa ripartizione è studiata per stabilizzare il carico glicemico e prevenire picchi infiammatori durante le terapie.

Questa attenzione nutrizionale dialoga direttamente con la fango-balneoterapia. Come dimostrato da oltre quindici anni di ricerca condotta in collaborazione con le Università di Padova e Milano, il ciclo di fanghi agisce da attivatore biologico, incrementando il consumo di ossigeno a riposo e stimolando il metabolismo.

All'Ermitage wellness e alimentazione seguono la stesso percorso

Il programma alimentare funge da regolatore, consentendo un dimagrimento stabile e la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare senza intaccare la massa magra. Attraverso le Settimane FIT e i relativi check-up fisiologici (pre e post trattamento), è possibile misurare in modo oggettivo il miglioramento della propria età biologica.

"Gourmet Week": Quando la Salute Incontra la Cultura Enogastronomica

Avere cura della salute non significa rinunciare al piacere e alla cultura del cibo. I Colli Euganei vantano una secolare tradizione agricola e vitivinicola legata alla Strada del Vino, dove la mineralità del suolo vulcanico dona carattere unico a vini e oli locali. Per valorizzare questo patrimonio all'interno del percorso di benessere, la "Gourmet Week" (Settimana Gourmet) si rivolge a chi desidera coniugare l'amore per il cibo e il vino italiano con la salute.

Durante la Gourmet Week gli ospiti vengono guidati alla scoperta dei segreti degli artigiani del gusto

Durante questo appuntamento, gli ospiti vengono guidati alla scoperta dei segreti degli artigiani del gusto e della materia prima di qualità, dall'olio extravergine d'oliva alla cioccolata artigianale lavorata dalle fave. L'iniziativa dimostra come la prevenzione e il piacere della tavola possano fondersi in un'alimentazione consapevole, gustosa e sostenibile a lungo termine.

La Dimensione Individuale: La "Solo Week" e il Tavolo dell'Amicizia

Il benessere autentico considera anche la dimensione emotiva e relazionale della persona. Chi sceglie di regalarsi un soggiorno di cura o relax viaggiando da solo affronta spesso ostacoli economici (come i rincari per l'occupazione singola) o momenti di disagio durante i pasti. La "Solo Week" nasce proprio per rispondere all'esigenza di chi viaggia individualmente.

La "Solo Week" favorisce chi viaggia singolarmente, eliminando il supplemento per la camera singola e offre condizioni dedicate per la ristorazione

La formula elimina il supplemento per la camera singola e offre condizioni dedicate per la ristorazione. Inoltre, l'introduzione del "tavolo dell'amicizia" crea un'opportunità spontanea di condivisione e socializzazione tra gli ospiti singoli, trasformando il viaggio in un'occasione di arricchimento personale e nuove relazioni in un clima informale e protetto.

Il Tempo Ritrovato: "Un Buon Libro, Aspettando le Feste" e la Salute della Pelle

La rigenerazione profonda richiede pause di silenzio, lettura e riposo mentale. Tra le novità della stagione autunno-inverno spicca la proposta "Un buon libro, aspettando le feste". All'arrivo in struttura, l'ospite trova in camera un libro in regalo, un pensiero inteso a valorizzare la lentezza e il relax della mente tra un bagno nelle piscine termali e un trattamento estetico o fisioterapico.

Previsti percorsi di cura e rigenerazione della pelle coi programmi Happy Skin

A questo si affiancano i percorsi mirati come "Happy Skin", uno speciale soggiorno breve focalizzato sulla salute e sul recupero di luminosità ed elasticità della cute. Il programma integra un piano alimentare ricco di antiossidanti, vitamine e minerali a trattamenti SPA e all'uso della linea cosmetica termale naturale ThermesDèrmitage, formulata con acqua termale e vitamina E.

Accessibilità Universale e Impegno Sociale

L'approccio dell'Ermitage si distingue infine per un'accessibilità senza barriere, riconosciuta a livello nazionale. La struttura garantisce la fruibilità totale di tutti i servizi medici, termali e alberghieri a ospiti anziani o con deficit motori. Il valore più alto di questa visione si concretizza nel progetto sociale "Il Sogno di Eleonora", realizzato in collaborazione con l'Hospice Pediatrico dell'Ospedale di Padova.

Attraverso percorsi sociali come "Il Sogno di Eleonora", la struttura mette a disposizione le sue strutture termali a pazienti con particolari patologie Le piscine esterne dell'Ermitage Medical Hotel La piscina interna dell'Ermitage Medical Hotel ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Attraverso percorsi sociali come "Il Sogno di Eleonora", la struttura mette a disposizione le sue strutture termali a pazienti con particolari patologie Le piscine esterne dell'Ermitage Medical Hotel La piscina interna dell'Ermitage Medical Hotel