SPORTHOTEL SILLIAN
Sci, piscine e spa: in Tirolo c'è un hotel pensato per tutta la famiglia
A pochi chilometri dal confine italiano, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian si trova di fronte alla cabinovia del Thurntaler e offre un Kinderclub con attività dedicate ai più piccoli dai tre anni. Per gli adulti ci sono saune, trattamenti e spazi per il relax, mentre la cucina valorizza i prodotti locali con proposte adatte anche ai bambini
A cinque chilometri dall’Alto Adige, nel Tirolo Orientale austriaco, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian 4 stelle superior propone una vacanza invernale che combina accesso agli impianti, servizi per bambini e benessere per gli adulti. La stagione del comprensorio Sillian-Thurntaler è prevista dal 5 dicembre 2026 al 29 marzo 2027. La posizione, a pochi passi dalla cabinovia, consente di raggiungere le piste senza dover organizzare ogni giorno trasferimenti in auto, mentre gli spazi dell’hotel permettono di alternare sport, attività in famiglia e momenti di riposo.
La struttura è riconosciuta come primo hotel benessere per famiglie della regione e ha ottenuto il marchio «Nido familiare tirolese», attribuito dall’Ente per il Turismo del Tirolo alle strutture attente alle esigenze dei più piccoli. «Essere un nido familiare tirolese non è un'etichetta, è un modo di organizzare ogni angolo dell'hotel intorno ai bambini: dagli orari delle attività fino al menu», spiega Martha Schultz, proprietaria dello Sporthotel Sillian.
Anche le tariffe degli skipass tengono conto delle famiglie: i bambini sotto i sei anni sciano gratuitamente, mentre per chi ha un’età compresa tra sei e diciotto anni è previsto uno sconto del 50%. Nelle famiglie numerose, inoltre, ogni figlio oltre il secondo riceve lo skipass senza costi.
Comprensorio Sillian-Thurntaler: 21,7 chilometri di piste
Il comprensorio Sillian-Thurntaler si estende tra 1.103 e 2.407 metri di quota e offre 21,7 chilometri di piste. L’area è servita da due cabinovie, tre seggiovie, due skilift e un tapis roulant; molte discese hanno un andamento scorrevole, adatto a chi desidera sciare senza affrontare passaggi troppo tecnici. La cabinovia Thurntaler, situata di fronte all’hotel, permette di salire direttamente verso il versante della montagna che domina Sillian. Il comprensorio è riconosciuto dall’Ente per il Turismo del Tirolo come destinazione adatta alle famiglie e ha ricevuto anche la segnalazione di «insider tip» dal portale specializzato skiresort.it.
Per chi cerca attività più dinamiche, a 2.200 metri si trova lo snowpark indicato come il più meridionale dell’Austria, con percorso ski cross, wave run, tunnel a chiocciola e diversi ostacoli. I principianti possono invece prendere confidenza con la neve nel Kinderland, dotato di giostrina e skilift dedicati. La scuola sci locale accompagna i più piccoli nei primi esercizi, con il supporto della mascotte Bobo. Un solo skipass SkiHit consente inoltre di accedere a tre circuiti: Snow Card Tirol, Osttirol Card Ski-Hit e Top-Skipass Kärnten Osttirol. La formula amplia le possibilità di scelta tra le aree sciistiche del Tirolo e della Carinzia.
Cosa fare in inverno a Sillian oltre allo sci
La vacanza non si esaurisce sulle piste. Nei dintorni si trovano circa 200 chilometri di itinerari per lo sci di fondo e sentieri da percorrere con le ciaspole, adatti a esplorare il paesaggio invernale a un ritmo più lento. Tra le esperienze da provare c’è la pista da slittino Leckfeldalm, lunga 7,2 chilometri e con 770 metri di dislivello, una discesa che alterna tratti veloci e scorci sulla valle.
Dall’ingresso dell’hotel partono anche escursioni in slitta trainata da cavalli, un’alternativa per attraversare i paesaggi innevati senza utilizzare gli impianti. In paese, il Winterwichtelland propone un ambiente fiabesco pensato soprattutto per i bambini. Chi preferisce restare sul ghiaccio può scegliere tra la pista di pattinaggio nel centro storico e quella all’interno della moderna arena del ghiaccio. Le attività consentono di organizzare giornate diverse anche quando non si desidera sciare o le condizioni sulle piste invitano a scegliere alternative.
Wellness Residenz: oltre 3.000 metri quadrati di benessere
Dopo una giornata all’aperto, la Wellness-Residenz mette a disposizione oltre 3.000 metri quadrati dedicati al relax, con piscine interne ed esterne riscaldate, saune e bagni turchi. L’offerta comprende il bagno tirolese alle erbe a 55 gradi, con camomilla, rosmarino e lavanda; il bagno di vapore Ritter, caratterizzato da umidità al 100% e aromi naturali; la sauna biologica a 65 gradi e quella al pino mugo a 90 gradi.
Tra le dotazioni figurano anche una fontana di ghiaccio e una doccia Kneipp con secchio, per alternare l’esperienza dell’acqua calda e fredda. L’area Adults Only riserva agli adulti uno spazio tranquillo, mentre i bambini possono utilizzare una piscina interna dedicata, con maxi-scivolo e giochi d’acqua. Il centro propone massaggi pensati per il recupero dopo lo sci, trattamenti detox e rituali ispirati al mondo alpino, oltre a servizi dedicati a neomamme e bambini.
Per chi desidera maggiore privacy, le Premium Suite de Luxe dispongono di una spa privata, sauna finlandese panoramica e cabina a raggi infrarossi direttamente in camera.
Häppi Päpi Kinderclub e servizi per bambini e ragazzi
Il fulcro dei servizi per l’infanzia è l’Häppi Päpi Kinderclub, rivolto ai bambini dai tre anni e aperto dalla domenica al venerdì, dalle 9 alle 21. Gli spazi includono giochi, scivoli in legno, laboratori creativi e attività educative, con personale che parla italiano per facilitare l’accoglienza e la gestione delle necessità quotidiane.
Il programma è pensato per alternare momenti di gioco libero, occasioni di socializzazione e proposte guidate. Per i ragazzi dai dodici anni è previsto un percorso di attività dedicato.
Di fronte al club, una sala comune offre una grande televisione, flipper, air hockey, biliardo e videogiochi, creando un luogo dove trascorrere del tempo insieme anche lontano dalle piste. L’organizzazione consente ai genitori di ritagliarsi momenti di relax sapendo che i figli possono partecipare ad attività adatte alla loro età.
Cucina tirolese e soggiorno gourmet per tutta la famiglia
La proposta gastronomica accompagna gli ospiti dalla colazione a buffet alla cena con più portate, passando per uno spuntino pomeridiano che diventa un appuntamento quotidiano. La cucina valorizza ingredienti del territorio, tra cui latte, formaggi, salumi e pane locale, con preparazioni che riprendono i sapori tirolesi in chiave attuale.
Il menu comprende piatti pensati per i bambini e alternative vegetariane e vegane, mentre la selezione dei vini è curata dal sommelier dell’hotel. Tra giornate sulla neve, attività all’aperto e pause nella spa, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian costruisce così un soggiorno invernale che integra sport, accoglienza per i più piccoli, cucina locale e benessere, a breve distanza dal confine italiano, per una vacanza adatta a diverse età.