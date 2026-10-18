A cinque chilometri dall’Alto Adige, nel Tirolo Orientale austriaco, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian 4 stelle superior propone una vacanza invernale che combina accesso agli impianti, servizi per bambini e benessere per gli adulti. La stagione del comprensorio Sillian-Thurntaler è prevista dal 5 dicembre 2026 al 29 marzo 2027. La posizione, a pochi passi dalla cabinovia, consente di raggiungere le piste senza dover organizzare ogni giorno trasferimenti in auto, mentre gli spazi dell’hotel permettono di alternare sport, attività in famiglia e momenti di riposo.

Tante esperienze da vivere in famiglia in autunno e inverno al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

La struttura è riconosciuta come primo hotel benessere per famiglie della regione e ha ottenuto il marchio «Nido familiare tirolese», attribuito dall’Ente per il Turismo del Tirolo alle strutture attente alle esigenze dei più piccoli. «Essere un nido familiare tirolese non è un'etichetta, è un modo di organizzare ogni angolo dell'hotel intorno ai bambini: dagli orari delle attività fino al menu», spiega Martha Schultz, proprietaria dello Sporthotel Sillian.

Ampia stanza familiare al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Anche le tariffe degli skipass tengono conto delle famiglie: i bambini sotto i sei anni sciano gratuitamente, mentre per chi ha un’età compresa tra sei e diciotto anni è previsto uno sconto del 50%. Nelle famiglie numerose, inoltre, ogni figlio oltre il secondo riceve lo skipass senza costi.

Comprensorio Sillian-Thurntaler: 21,7 chilometri di piste

Il comprensorio Sillian-Thurntaler si estende tra 1.103 e 2.407 metri di quota e offre 21,7 chilometri di piste. L’area è servita da due cabinovie, tre seggiovie, due skilift e un tapis roulant; molte discese hanno un andamento scorrevole, adatto a chi desidera sciare senza affrontare passaggi troppo tecnici. La cabinovia Thurntaler, situata di fronte all’hotel, permette di salire direttamente verso il versante della montagna che domina Sillian. Il comprensorio è riconosciuto dall’Ente per il Turismo del Tirolo come destinazione adatta alle famiglie e ha ricevuto anche la segnalazione di «insider tip» dal portale specializzato skiresort.it.

L'hotel si trova nei pressi di un'area con quasi 22 km di piste da sci

Per chi cerca attività più dinamiche, a 2.200 metri si trova lo snowpark indicato come il più meridionale dell’Austria, con percorso ski cross, wave run, tunnel a chiocciola e diversi ostacoli. I principianti possono invece prendere confidenza con la neve nel Kinderland, dotato di giostrina e skilift dedicati. La scuola sci locale accompagna i più piccoli nei primi esercizi, con il supporto della mascotte Bobo. Un solo skipass SkiHit consente inoltre di accedere a tre circuiti: Snow Card Tirol, Osttirol Card Ski-Hit e Top-Skipass Kärnten Osttirol. La formula amplia le possibilità di scelta tra le aree sciistiche del Tirolo e della Carinzia.

Cosa fare in inverno a Sillian oltre allo sci

La vacanza non si esaurisce sulle piste. Nei dintorni si trovano circa 200 chilometri di itinerari per lo sci di fondo e sentieri da percorrere con le ciaspole, adatti a esplorare il paesaggio invernale a un ritmo più lento. Tra le esperienze da provare c’è la pista da slittino Leckfeldalm, lunga 7,2 chilometri e con 770 metri di dislivello, una discesa che alterna tratti veloci e scorci sulla valle.

Per gli amanti delle ciaspolate ci sono parecchi percorsi dedicati al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Dall’ingresso dell’hotel partono anche escursioni in slitta trainata da cavalli, un’alternativa per attraversare i paesaggi innevati senza utilizzare gli impianti. In paese, il Winterwichtelland propone un ambiente fiabesco pensato soprattutto per i bambini. Chi preferisce restare sul ghiaccio può scegliere tra la pista di pattinaggio nel centro storico e quella all’interno della moderna arena del ghiaccio. Le attività consentono di organizzare giornate diverse anche quando non si desidera sciare o le condizioni sulle piste invitano a scegliere alternative.

Wellness Residenz: oltre 3.000 metri quadrati di benessere

Dopo una giornata all’aperto, la Wellness-Residenz mette a disposizione oltre 3.000 metri quadrati dedicati al relax, con piscine interne ed esterne riscaldate, saune e bagni turchi. L’offerta comprende il bagno tirolese alle erbe a 55 gradi, con camomilla, rosmarino e lavanda; il bagno di vapore Ritter, caratterizzato da umidità al 100% e aromi naturali; la sauna biologica a 65 gradi e quella al pino mugo a 90 gradi.

La sauna nella Wellness Residenz del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Tra le dotazioni figurano anche una fontana di ghiaccio e una doccia Kneipp con secchio, per alternare l’esperienza dell’acqua calda e fredda. L’area Adults Only riserva agli adulti uno spazio tranquillo, mentre i bambini possono utilizzare una piscina interna dedicata, con maxi-scivolo e giochi d’acqua. Il centro propone massaggi pensati per il recupero dopo lo sci, trattamenti detox e rituali ispirati al mondo alpino, oltre a servizi dedicati a neomamme e bambini.

Piscina al coperto, perfetta d'inverno, al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Per chi desidera maggiore privacy, le Premium Suite de Luxe dispongono di una spa privata, sauna finlandese panoramica e cabina a raggi infrarossi direttamente in camera.

Häppi Päpi Kinderclub e servizi per bambini e ragazzi

Il fulcro dei servizi per l’infanzia è l’Häppi Päpi Kinderclub, rivolto ai bambini dai tre anni e aperto dalla domenica al venerdì, dalle 9 alle 21. Gli spazi includono giochi, scivoli in legno, laboratori creativi e attività educative, con personale che parla italiano per facilitare l’accoglienza e la gestione delle necessità quotidiane.

Per i più piccoli, piscina riscaldata all'aperto anche d'inverno con scivoli al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Il programma è pensato per alternare momenti di gioco libero, occasioni di socializzazione e proposte guidate. Per i ragazzi dai dodici anni è previsto un percorso di attività dedicato.

L'area giochi per i più piccoli attrezzata del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Di fronte al club, una sala comune offre una grande televisione, flipper, air hockey, biliardo e videogiochi, creando un luogo dove trascorrere del tempo insieme anche lontano dalle piste. L’organizzazione consente ai genitori di ritagliarsi momenti di relax sapendo che i figli possono partecipare ad attività adatte alla loro età.

Cucina tirolese e soggiorno gourmet per tutta la famiglia

La proposta gastronomica accompagna gli ospiti dalla colazione a buffet alla cena con più portate, passando per uno spuntino pomeridiano che diventa un appuntamento quotidiano. La cucina valorizza ingredienti del territorio, tra cui latte, formaggi, salumi e pane locale, con preparazioni che riprendono i sapori tirolesi in chiave attuale.

Cucina tirolese gourmet al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian