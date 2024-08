Zero stress e la perfetta vacanza estiva al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Relax sì, ma fino ad un certo punto. Il riposo, soprattutto quello mentale, è un esercizio che si basa dalla fuga della routine. E non c’è modo migliore di farlo se non con un soggiorno estivo in montagna, tra paesaggi rigeneranti ed attività stimolanti.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

L’offerta del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, 4 stelle, abbraccia le necessità e le richieste di tutti: gli ospiti possono essere coccolati così come coinvolti nelle tantissime attività proposte sia in albergo sia, in generale, in questa oasi paradisiaca del Titolo Orientale, di fatto l'alta Val Pusteria in Austria. Lo Sporthotel è infatti situato ai piedi delle Dolomiti tirolesi e della catena Carnica e dei Monti del Villgraten, in una posizione strategica, a soli 5 km dal confine con l’Italia e a 1.100 metri sul livello del mare.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Massaggio

Camere e Suite premium del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Oltre alle numerose camere classiche la proposta del Sporthotel comprende le lussuose Suite Premium, che offrono ampi spazi ed arredamenti di design, oltre che un’area Spa privata con cabina a raggi infrarossi, un vero toccasana contro le tensioni muscolari accumulate lungo la schiena o sauna finlandese panoramica con vista sulla vallata. Nella camera per famiglie troverete un bagno generoso con doccia & WC. Balcone con vista mozzafiato, Flat TV, radio, telefono, wi-fi gratuito, cassaforte e asciugacapelli. Borsa wellness con accappatoi, asciugamani e pantofole a noleggio per il soggiorno. Inoltre a disposizione degli ospiti la linea cosmetica vegana propria dell’hotel “Magdalena’s 100% made in Tyrol”.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Camera per famiglie 1/4 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Bagno 2/4 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Camera con vista montagna 3/4 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Bagno con panorama 4/4

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, cucina all'insegna della tradizione tirolese

Al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian a disposizione degli ospiti confortevoli stube, un ristorante inondato di luce e una favolosa terrazza solarium, ma soprattutto una cucina gourmet eccezionale, con un focus particolare sulle specialità regionali e un’alimentazione naturale, leggera e bilanciata. La stube contadina dello Sporthotel restituisce un’atmosfera calda e accogliente, anche grazie alla stufa di ceramica che aiuta a creare un ambiente tipicamente tirolese. Il bar è l’ideale per gustarsi un bicchiere di vino, un cocktail o per scoprire la selezione speciale di acquaviti e grappe. Sulla terrazza è possibile pranzare con lo sguardo rivolto verso Sud, al cospetto delle imponenti montagne del Tirolo orientale. Il ristorante interno, infine, è un luogo invitante, adatto a godersi attimi di piacere in buona compagnia e per scoprire la cucina tipica del Tirolo orientale.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Colazione 1/5 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Ristorante 2/5 Uno dei piatti del ristorante del Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian 3/5 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Aperitivo 4/5 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Bar 5/5

Dalla prima colazione con prelibati ingredienti locali come il pane caldo e profumato appena sfornato dalla panetteria del paese, latte e formaggi nonché prodotti sostanziosi provenienti dai contadini del Tirolo orientale al menù serale gourmet, una degustazione di cinque portate dalla scelta varia fino ai diversi buffet tematici che compongono l’offerta di mezza pensione, lo Sporthotel è pronto a soddisfare le richieste di tutti. Il punto d'incontro di tutte le proposte è la ricercatezza, qualità, freschezza e la maestria nelle preparazioni per una cucina i cui prodotti sono regionali e naturali. Preparazioni delicate e tecniche di cottura ipocalorica sono ormai da molto tempo imprescindibili nella cucina dello Sporthotel Sillian. È disponibile anche il servizio per la colazione in camera a pagamento. Inoltre, se la location vi colpirà in modo particolare, è importante sapere che la grande sala multimediale, le stube ed il ristorante sono disponibili per ospitare feste e cerimonie private, previa prenotazione.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, escursioni in bici ed il Parco degli Gnomi

Qui subentrano le opportunità per i più intraprendenti e sportivi: Gli appassionati di mountain bike potranno infatti godersi gli oltre 500 km di sentieri che si diramano tra i boschi. E anche chi al brivido della discesa preferisce la comodità di una pedalata fisicamente meno impegnativa troverà quello che cerca. Proprio a pochi metri dallo Sporthotel passa infatti la famosissima ciclabile della Drava, la prima pista ciclabile per biciclette elettriche in Europa, certificata con 5 stelle, che con i suoi 510 km di lunghezza parte dall'Italia e attraversa l’Austria fino al confine croato-sloveno. Per chi non le avesse con sé, è possibile noleggiare le bici, perfettamente controllate, a un costo agevolato nello Sport-Shop di fronte all’hotel, in base alla disponibilità, oppure in un negozio di bici ben attrezzato a pochi metri dalla struttura.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Parco degli Gnomi 1/5 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - gnomo 2/5 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Giro in bici 3/5 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Passeggiata 4/5 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Passeggiata nella natura in famiglia 5/5

Inoltre dal Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian si può raggiungere velocemente il Parco degli Gnomi - Wichtelpark di Sillian, una manna dal cielo per chi viaggia con i bambini, situato proprio accanto alla pista ciclabile della Drava. Tra le numerose attrazioni “nascoste” nel bosco, imperdibile un giro sul trenino Wichtelexpress che porta tutta la famiglia alla ricerca dell’oro sul fiume Wonky Tonky o qualche corsa nel divertente autodromo per i più piccini. Tante le stazioni interattive: non manca un impianto a due torri con scivolo ma ci sono anche le altalene, le pareti di arrampicata, l’impianto per giochi d’acqua e un minigolf a 18 piste. Al Wichtelpark è possibile anche cenare o pranzare nell’area coperta allestita per grigliate o fare merenda nel simpatico chiosco vicino al palcoscenico del bosco, che ospita divertenti spettacoli teatrali. Il Wichtelpark di Sillian è aperto ogni giorno, da maggio a ottobre, dalle ore 9 alle ore 20.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, benessere per adulti e bambini

Come ogni struttura family friendly che si rispetti al Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian l’offerta soddisfa tutti, adulti e bambini. I più grandi possono usufruire dei 3.000 mq della Spa che ospita saune, bagni di vapore di diverso tipo, aree relax e una “spa suite” per la coppia. Dopo un tuffo rigenerante nel laghetto naturale balneabile o nella grande piscina interna collegata a una esterna riscaldata, con un’area per l’idromassaggio panoramico, gli ospiti potranno rilassarsi nell'Area Adults Only, perfetta per genitori o coppie in cerca di silenzio e relax totale.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, esterno 1/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Sauna 2/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Trattamento relax 3/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Bagno turco 4/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Relax all'aperto 5/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Letto di fieno 6/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Relax in famiglia 7/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Laghetto 8/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - L'elefante della piscina interna 9/10 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Piscina interna 10/10

O ancora, è possibile scegliere uno dei programmi wellness diversificati proposti da trainer qualificati, oppure lasciarsi coccolare dal team di professionisti della Spa, che propongono massaggi e trattamenti adatti a ogni esigenza, tutti realizzati con prodotti naturali. Tra gli altri, il massaggio studiato ad hoc per le esigenze degli sportivi, perfetto dopo una pedalata, quello con le campane tibetane o con i tamponi alle erbe. E ancora, il trattamento sul letto di fieno del Tirolo orientale o il “bagno del serraglio”, a base di fanghi.

E per i più piccoli? Intanto niente paura per possibili barriere linguistiche: all’Häppi Päpi Kinderclub, il club dello Sporthotel per bambini dai 3 anni di età recentemente rinnovato e aperto dalla domenica al venerdì, dalle 9.00 alle 21.00, i più piccoli troveranno sempre qualcuno che parli italiano, per un soggiorno all’insegna dell’accoglienza e del divertimento a tutte le età. L’hotel infatti fa parte dei “Nidi familiari tirolesi" dell'Ente per il Turismo del Tirolo che certifica le strutture family friendly di qualità. Le attività proposte ogni giorno dalle animatrici sono diverse e varie, come le escursioni o i giochi organizzati sia indoor che nel nuovo parco giochi naturale per bambini, ad attività più strutturate, come i laboratori creativi.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Relax in piscina genitori-figli 1/6 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Picnic in famiglia 2/6 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Vasca delle palline per bambini 3/6 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - area dedicata ai bambini 4/6 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Attività bimbi 5/6 Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian - Giochi per bambini 6/6

E per ragazzi e ragazze adolescenti? C’è un programma specifico dedicato (12+), con trattamenti della Spa studiati appositamente per le esigenze dei più giovani, come i trattamenti viso per pelli impuri o la manicure. Ai più piccoli infine è dedicata anche un'apposita piscina nella Spa, con scivolo gigante, e vasca baby con scivolo mini.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian

Sillian 49d - 9919 Sillian, Austria

Tel +43 (0)4842 6011 0