Un “club” per vivere più a lungo: la nuova proposta di Villa Eden a Merano

A Merano (Bz), Villa Eden, hotel cinque stelle lusso specializzato in programmi di prevenzione e benessere, lancia il Villa Eden Longevity Members Club, un circolo privato dedicato alla salute e alla longevità. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di estendere anche oltre il soggiorno in hotel l'assistenza medica e i percorsi personalizzati proposti dalla struttura, attraverso un sistema di abbonamenti che comprende controlli periodici, consulenze online e programmi di alimentazione e attività fisica. Per il debutto sono inoltre previste 30 iscrizioni riservate ai membri fondatori, che potranno beneficiare di condizioni economiche dedicate e di alcuni vantaggi legati ai servizi dell'hotel.

Vista dall'alto su Villa Eden

«I nostri iscritti entreranno a far parte del primo circolo esclusivo dedicato alla salute, alla longevità e alle relazioni che contano per disegnare un piano virtuoso e duraturo per lo smart aging - spiega Angelika Schmid, managing owner di Villa Eden. Da oltre quarant'anni accompagniamo i nostri ospiti durante il loro soggiorno con percorsi di prevenzione e cura che sfruttano i più innovativi protocolli medico-scientifici. Adesso grazie al Villa Eden Longevity Members Club possiamo offrire loro il supporto continuativo del nostro longevity coaching anche a casa e ovunque si trovino nel mondo».

Dai test sull'età biologica alle consulenze mediche online

Alla base della membership c'è un programma annuale di valutazioni mediche, i cui risultati vengono confrontati nel tempo per seguire l'evoluzione delle condizioni di salute e del benessere individuale. Il percorso comprende un'analisi del sangue su circa 60 biomarcatori associati alla longevità, alla quale si affiancano test epigenetici e BioAge su circa 800 marcatori, utilizzati per stimare l'età biologica e il ritmo di invecchiamento. Sono inoltre previste la valutazione della composizione corporea, un elettrocardiogramma refertato da un cardiologo e l'analisi della variabilità della frequenza cardiaca (Hrv), impiegata per valutare l'attività del sistema nervoso autonomo.

Il programma prevede controlli medici annuali e test per valutare l'età biologica e l'invecchiamento

I dati raccolti costituiscono la base del cosiddetto Longevity Blueprint, un piano individuale che comprende indicazioni nutrizionali e un programma di allenamento, entrambi aggiornati in funzione dei risultati delle successive valutazioni. L'intenzione è quella di seguire nel tempo i cambiamenti dell'organismo e adeguare di conseguenza le indicazioni fornite dagli specialisti, attraverso un percorso costruito sulle caratteristiche e sulle esigenze di ciascun iscritto. Fra un controllo e l'altro, il rapporto con il personale medico prosegue attraverso consulenze online ogni 60 giorni, affidate a un professionista di riferimento del Villa Eden Longevity Institute. A coordinare le diverse attività interviene inoltre un longevity assistant dedicato, incaricato di organizzare gli appuntamenti, facilitare i contatti con l'équipe e gestire le richieste degli iscritti. In questo modo, il programma mantiene un collegamento diretto con la struttura di Merano anche durante i periodi trascorsi a casa o in viaggio.

Trenta iscrizioni per i fondatori e una quota mensile bloccata a vita

L'accesso al club sarà a numero chiuso, una scelta che Villa Eden collega alla volontà di preservare la riservatezza degli iscritti e la continuità del rapporto con il personale medico. Come anticipato, per la fase iniziale sono state previste 30 founders membership, riservate a coloro che aderiranno per primi all'iniziativa e che potranno mantenere una quota mensile bloccata a vita. Il comunicato di lancio non specifica, tuttavia, l'importo dell'abbonamento. Ai membri fondatori saranno poi riconosciuti anche priorità nelle prenotazioni e tariffe agevolate per i soggiorni e i trattamenti proposti dall'hotel.

I primi 30 iscritti avranno una quota mensile bloccata a vita e tariffe agevolate

A questi benefici si aggiungono la partecipazione agli eventi riservati del club e una targa di riconoscimento esposta permanentemente all'interno della struttura. I primi trenta iscritti avranno inoltre la possibilità di contribuire alla definizione delle future attività del programma, partecipando così alla sua evoluzione. «Con il Villa Eden Longevity Members Club abbiamo trasformato l’idea di longevità in un vero e proprio stile di vita. Una visione che sposa ospitalità di lusso, prevenzione e medicina per il better aging, mettendo al centro il valore delle relazioni personali che durano nel tempo» conclude Schmid.

Villa Eden, dalla prima beauty farm alle due Chiavi Michelin

Per chiudere, la nascita del club si inserisce nella storia di Villa Eden, iniziata nel 1982 per iniziativa di Karl Schmid, che trasformò una villa privata di Merano in un modello di beauty farm allora pionieristico in Italia. Nel 1993 la gestione passò alla figlia Angelika, sotto la cui guida l'attività si è progressivamente orientata verso programmi di benessere personalizzati e servizi medici dedicati alla prevenzione e all'invecchiamento.

Angelika Schmid, managing owner di Villa Eden