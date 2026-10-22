OSPITALITÀ ROMANA
L'autunno all'Aleph Hotel: dalla Roma sotterranea ai cocktail panoramici
A pochi passi da Via Veneto e dalla Fontana di Trevi, la struttura propone visite private alle catacombe con guida e trasferimenti dedicati, insieme a camere e suite pensate per accogliere anche le famiglie. Sulla terrazza dell'Organics Sky Garden, drink ispirati ai rioni e piatti da condividere richiamano i sapori della Capitale con vista sui tetti
C’è un fascino particolare nell’autunno romano. Le giornate conservano ancora il tepore dell’estate, mentre la città si veste lentamente dei colori della nuova stagione e invita a concedersi il piacere di viverla con più calma. Nel cuore della Capitale, a pochi passi da Via Veneto e dalla Fontana di Trevi, l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton è il luogo ideale da cui partire per assaporare questa atmosfera, trasformando un soggiorno a Roma in un’esperienza da vivere dentro e fuori l’hotel.
Alla scoperta della Roma sotterranea e delle catacombe
L’autunno, del resto, è una delle stagioni più piacevoli e, per chi desidera esplorare la Roma più segreta e sorprendente, l’Aleph Rome Hotel offre ai propri ospiti la possibilità di organizzare esperienze uniche, come il tour privato della Roma sotterranea e delle catacombe. Un itinerario che attraversa quasi duemila anni di storia tra antichi luoghi di sepoltura, siti sacri e testimonianze del passaggio dal mondo pagano a quello cristiano, accompagnati da una guida privata e con trasferimenti tra i diversi siti in auto privata.
Camere, suite e attenzioni per tutta la famiglia
E quando arriva il momento di rientrare, il piacere di vivere Roma continua all’Aleph Rome Hotel. È proprio qui che l’esperienza si fa ancora più intima e avvolgente. Le camere e le suite sono caratterizzate da un design contemporaneo e rappresentano un vero rifugio autunnale. Qui colori e profumi della stagione accompagnano piccoli gesti di accoglienza pensati per rendere il soggiorno ancora più piacevole: una tisana o un infuso e un piccolo omaggio di benvenuto ispirato ai sapori del periodo, dettagli capaci di far vivere il piacere di rientrare, rallentare e ritrovare il proprio spazio.
Un’attenzione speciale è riservata anche agli ospiti più piccoli, con una serie di amenities che rendono il soggiorno ancora più entusiasmante: un babyccino, i colori per trasformare in disegni le emozioni della giornata trascorsa in città, le storie dell’Ape Barberina e molto altro fanno di un soggiorno all’Aleph Rome Hotel un’avventura indimenticabile per tutta la famiglia.
Aperitivo sui tetti di Roma tra cocktail e sapori della Capitale
La giornata si conclude in bellezza sulla terrazza dell’Organics Sky Garden, luogo ideale per prolungare il piacere di stare all’aperto e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera di Roma vista dall’alto. Qui ci si può fermare per un drink accompagnato da sfiziosi bites, lasciandosi guidare in un vero e proprio tour sensoriale della Città Eterna, dove ogni proposta richiama luoghi, atmosfere e suggestioni della Capitale.
La mixology diventa così un viaggio tra i rioni romani, costruito come un racconto della città attraverso profumi, sapori e caratteri differenti: dal Rione Parione, fresco e mediterraneo, al Rione Trastevere, speziato e fruttato, ogni cocktail interpreta una diversa anima di Roma. Anche la proposta food segue lo stesso filo narrativo, con una selezione di bites e piatti da condividere ispirati ai colli di Roma, pensati per accompagnare il rito dell’aperitivo in chiave contemporanea e cosmopolita, trasformando la terrazza in uno spazio in cui gusto, panorama e atmosfera si incontrano in modo naturale.
All’Aleph Rome Hotel, così, l’autunno diventa un modo diverso di vivere Roma: tra giornate ancora da trascorrere all’aperto, esperienze alla scoperta della città, momenti di gusto con vista sui tetti della Capitale e il piacere di ritrovare, a fine giornata, il calore e l’intimità di un luogo pensato per sentirsi accolti.