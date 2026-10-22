C’è un fascino particolare nell’autunno romano. Le giornate conservano ancora il tepore dell’estate, mentre la città si veste lentamente dei colori della nuova stagione e invita a concedersi il piacere di viverla con più calma. Nel cuore della Capitale, a pochi passi da Via Veneto e dalla Fontana di Trevi, l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton è il luogo ideale da cui partire per assaporare questa atmosfera, trasformando un soggiorno a Roma in un’esperienza da vivere dentro e fuori l’hotel.

La facciata dell'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

Alla scoperta della Roma sotterranea e delle catacombe

L’autunno, del resto, è una delle stagioni più piacevoli e, per chi desidera esplorare la Roma più segreta e sorprendente, l’Aleph Rome Hotel offre ai propri ospiti la possibilità di organizzare esperienze uniche, come il tour privato della Roma sotterranea e delle catacombe. Un itinerario che attraversa quasi duemila anni di storia tra antichi luoghi di sepoltura, siti sacri e testimonianze del passaggio dal mondo pagano a quello cristiano, accompagnati da una guida privata e con trasferimenti tra i diversi siti in auto privata.

L'Aleph Rome Hotel propone visite private tra catacombe e testimonianze della Roma antica

Camere, suite e attenzioni per tutta la famiglia

E quando arriva il momento di rientrare, il piacere di vivere Roma continua all’Aleph Rome Hotel. È proprio qui che l’esperienza si fa ancora più intima e avvolgente. Le camere e le suite sono caratterizzate da un design contemporaneo e rappresentano un vero rifugio autunnale. Qui colori e profumi della stagione accompagnano piccoli gesti di accoglienza pensati per rendere il soggiorno ancora più piacevole: una tisana o un infuso e un piccolo omaggio di benvenuto ispirato ai sapori del periodo, dettagli capaci di far vivere il piacere di rientrare, rallentare e ritrovare il proprio spazio.

Una delle suite dell'Aleph Rome Hotel

Un’attenzione speciale è riservata anche agli ospiti più piccoli, con una serie di amenities che rendono il soggiorno ancora più entusiasmante: un babyccino, i colori per trasformare in disegni le emozioni della giornata trascorsa in città, le storie dell’Ape Barberina e molto altro fanno di un soggiorno all’Aleph Rome Hotel un’avventura indimenticabile per tutta la famiglia.

Aperitivo sui tetti di Roma tra cocktail e sapori della Capitale

La giornata si conclude in bellezza sulla terrazza dell’Organics Sky Garden, luogo ideale per prolungare il piacere di stare all’aperto e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera di Roma vista dall’alto. Qui ci si può fermare per un drink accompagnato da sfiziosi bites, lasciandosi guidare in un vero e proprio tour sensoriale della Città Eterna, dove ogni proposta richiama luoghi, atmosfere e suggestioni della Capitale.

L'Organics Sky Garden dell'Aleph

La mixology diventa così un viaggio tra i rioni romani, costruito come un racconto della città attraverso profumi, sapori e caratteri differenti: dal Rione Parione, fresco e mediterraneo, al Rione Trastevere, speziato e fruttato, ogni cocktail interpreta una diversa anima di Roma. Anche la proposta food segue lo stesso filo narrativo, con una selezione di bites e piatti da condividere ispirati ai colli di Roma, pensati per accompagnare il rito dell’aperitivo in chiave contemporanea e cosmopolita, trasformando la terrazza in uno spazio in cui gusto, panorama e atmosfera si incontrano in modo naturale.

Alcuni cocktail dell'Organics Sky Garden