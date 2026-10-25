A 1.250 metri di quota, a Sorafurcia Valdaora (Bz), in Alto Adige, l’Hotel Hubertus cinque stelle propone un modo particolare di vivere l’inverno, mettendo in relazione il paesaggio delle Dolomiti, il design contemporaneo e il benessere. La struttura, nata come locanda di montagna e sviluppata nel tempo dalla famiglia Gasser e ora pronta all'inizio di un'altra stagione.

La famiglia Gasser gestisce l'Hotel Hubertus

Una struttura che si distingue per un’architettura che dialoga con l’ambiente circostante attraverso volumi audaci, materiali naturali e ampie aperture sulle cime e sui boschi della Val Pusteria.Le 76 camere e suite offrono scorci sul paesaggio, mentre gli spazi comuni sono stati progettati per valorizzare la luce e la vista sulle montagne.

Una vista area dell'Hotel Hubertus Una stanza con vista dell'Hotel Hubertus Doppio ambiente in una suite dell'Hotel Hubertus Bagno in stanza dell'Hotel Hubertus ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una vista area dell'Hotel Hubertus Una stanza con vista dell'Hotel Hubertus Doppio ambiente in una suite dell'Hotel Hubertus Bagno in stanza dell'Hotel Hubertus

Uno degli elementi più riconoscibili dell’hotel è la Sky Spa Heaven & Hell, realizzata dallo studio NOA di Bolzano. La struttura sospesa, sostenuta da una robusta carpenteria in acciaio, amplia l’esperienza wellness con ambienti collocati su livelli differenti. Nella parte superiore, due vasche idromassaggio panoramiche invitano al relax; nell’area inferiore si alternano saune, idromassaggio e una zona dedicata al freddo, con doccia ghiacciata.

La Sky Spa Heaven & Hell, sospesa nel vuoto, realizzata dallo studio NOA di Bolzano

Il percorso gioca sui contrasti tra caldo e freddo, quiete e stimolazione sensoriale, sempre con lo scenario alpino sullo sfondo.

Sky Pool e wellness: nove piscine e nove saune

Il centro del benessere si estende su 7.000 metri quadrati e comprende nove piscine e nove saune, oltre a un percorso Kneipp immerso nel frutteto. La Sky Pool a sfioro è uno dei punti più caratteristici: lunga 25 metri, si trova a 12 metri dal suolo ed è mantenuta a 33 gradi. Il fondo trasparente accentua la sensazione di sospensione e apre la vista verso il paesaggio sottostante. Tra le altre vasche figurano la piscina esterna con acqua salina a 33 gradi, l’idromassaggio outdoor a 37 gradi, la piscina interna a 31 gradi e la vasca esterna di acqua fredda a 19 gradi.

La piscina a sfioro esterna dell'Hubertus Area relax con vista all'Hubertus La piscina interna del centro wellness dell'Hubertus La nuova biosauna della spa dell'Hotel Hubertus L'attrezzata palestra con vista dell'Hubertus ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La piscina a sfioro esterna dell'Hubertus Area relax con vista all'Hubertus La piscina interna del centro wellness dell'Hubertus La nuova biosauna della spa dell'Hotel Hubertus L'attrezzata palestra con vista dell'Hubertus

Per la stagione invernale 2026-2027, l’offerta comprende anche ambienti dedicati a differenti temperature e rituali. La sauna panoramica, riscaldata a 82 gradi, è caratterizzata da rivestimenti in legno disposti a spina ungherese e ospita ogni giorno gettate di vapore secondo il metodo Aufguss. Si aggiungono una biosauna con vista a 55 gradi, un bagno di vapore a 45 gradi, una sauna alle erbe a 55 gradi e un bagno turco ricavato in un ambiente ispirato a una grotta dolomitica, a 42 gradi. Peeling e trattamenti completano il percorso. Le sette cabine dedicate ai trattamenti propongono massaggi e rituali ispirati anche all’Ayurveda, con l’obiettivo di affiancare al relax una proposta di cura del corpo.

Cucina dell’Hotel Hubertus: prodotti locali e influenze mediterranee

La proposta gastronomica è affidata allo chef Antonio Triscari, che parte dagli ingredienti freschi del territorio per costruire una cucina legata alla Val Pusteria, arricchita da richiami mediterranei e internazionali. Le sale da pranzo, illuminate da vetrate a tutta altezza, mantengono un rapporto diretto con il panorama e accompagnano l’esperienza a tavola con la vista sulle montagne.

Una delle sale da pranzo con vista dell'Hubertus Chef Antonio Triscari, a destra, al lavoro all'Hubertus Specialità internazionali unite alla tradizione alto atesina all'Hubertus La ricchissima cantina del ristorante dell'Hotel Hubertus ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle sale da pranzo con vista dell'Hubertus Chef Antonio Triscari, a destra, al lavoro all'Hubertus Specialità internazionali unite alla tradizione alto atesina all'Hubertus La ricchissima cantina del ristorante dell'Hotel Hubertus

Anche la cantina contribuisce all’offerta: la selezione comprende vini dell’Alto Adige, etichette italiane e bottiglie provenienti da altre aree vitivinicole internazionali.

Plan de Corones, nuovi impianti e piste per l’inverno 2026-2027

Dopo gli interventi che hanno interessato l’hotel, tra cui il rinnovo dell’ingresso, della lobby e del Panorama Bar, l’attenzione per la stagione fredda si sposta anche sulle novità del comprensorio sciistico. L’area del Plan de Corones ha avviato un programma di aggiornamento degli impianti e delle piste. Tra gli interventi annunciati rientra la ricostruzione della cabinovia Kronplatz 1+2,. La pista rossa Lumen viene prolungata fino alla nuova stazione intermedia, raggiungendo una lunghezza di 2,7 chilometri, mentre è prevista anche la nuova pista blu Weiden.

Il rinnovato Panorama Bar all'interno dell'Hotel Hubertus

Nell’area sopra Valdaora è inoltre prevista la nuova seggiovia Dolomiti, dotata di sedili riscaldati e collegata a una pista blu panoramica, adatta a chi preferisce una discesa meno impegnativa. Le modifiche ampliano le possibilità per sciatori e aggiornano i collegamenti all’interno del comprensorio. Per informazioni operative e disponibilità degli impianti è opportuno fare riferimento agli aggiornamenti ufficiali del Plan de Corones prima della partenza.

Sciare a Valdaora: 120 chilometri di piste e Dolomiti Superski

La posizione dell’Hotel Hubertus a Valdaora consente di raggiungere in pochi minuti, grazie alla navetta della struttura, la cabinovia che conduce alle piste. Il Plan de Corones mette a disposizione 120 chilometri di tracciati, inseriti nel circuito Dolomiti Superski. Gli sciatori più esperti possono misurarsi con le cinque discese nere note come Black Five: Sylvester, Hernegg, Pre de Peres, Erta e Piculin. In quota, a 2.230 metri, lo snowpark offre linee con difficoltà progressive, dalla Easy Line per chi inizia a cimentarsi con i salti alla Medium Line, oltre a due percorsi Family Fun pensati per i bambini.

Nei dintorni dell'Hotel Hubertus ben 120 km di piste da sci

Tra gli appuntamenti sportivi della stagione figura la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile in programma il 19 gennaio 2027 sulla pista Erta, a San Vigilio di Marebbe. La gara di slalom gigante porterà sul tracciato alcune delle migliori atlete internazionali, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino una competizione di alto livello.

Ciaspolate e Mercatino di Natale a Brunico

La vacanza invernale in Val Pusteria non si limita allo sci. L’Hotel Hubertus organizza escursioni con le ciaspole accompagnate da guide, attraverso boschi innevati e itinerari che permettono di osservare il territorio a un ritmo più lento. Le uscite sono un’alternativa per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto senza utilizzare gli impianti di risalita, con percorsi immersi nella quiete della montagna.

Nel periodo delle feste, celebre il mercatino di Natale della vicina Brunico

A circa 15 chilometri dalla struttura, Brunico ospita il tradizionale Mercatino di Natale, previsto dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Le bancarelle nel centro cittadino propongono prodotti e atmosfere legati al periodo festivo, offrendo una possibilità di visita anche nelle giornate dedicate al relax o alle attività fuori pista.

MMM Corones e spettacolo di Carnevale sulla neve

Sul Plan de Corones, vicino alla vetta, il MMM Corones, museo progettato dall’architetta Zaha Hadid, approfondisce la storia dell’alpinismo tradizionale attraverso il progetto culturale di Reinhold Messner. La struttura, in parte scavata nella roccia, è anche un punto panoramico da cui osservare le Dolomiti a 360 gradi. La visita può diventare una tappa culturale durante una giornata in montagna, affiancando l’attività sportiva alla scoperta della storia dell’alpinismo.

Il Messner Mountain Museum di Corones, in parte scavato nella roccia