HUBERTUS
Tra le nevi delle Dolomiti c'è un hotel con una piscina sospesa a 12 metri da terra
L’Hotel Hubertus di Valdaora apre la stagione invernale 2026-2027 con una Sky Spa di 7.000 metri quadrati, nove piscine e nove saune, tra cui una sauna panoramica e una biosauna con vista, per il benessere in alta quota. Dal wellness alle piste del Plan de Corones, tra nuovi impianti, ciaspolate e il Mercatino di Natale di Brunico, l’inverno in Alto Adige offre relax e attività
Indice
- 1Sky Pool e wellness: nove piscine e nove saune
- 2Cucina dell’Hotel Hubertus: prodotti locali e influenze mediterranee
- 3Plan de Corones, nuovi impianti e piste per l’inverno 2026-2027
- 4Sciare a Valdaora: 120 chilometri di piste e Dolomiti Superski
- 5Ciaspolate e Mercatino di Natale a Brunico
- 6MMM Corones e spettacolo di Carnevale sulla neve
A 1.250 metri di quota, a Sorafurcia Valdaora (Bz), in Alto Adige, l’Hotel Hubertus cinque stelle propone un modo particolare di vivere l’inverno, mettendo in relazione il paesaggio delle Dolomiti, il design contemporaneo e il benessere. La struttura, nata come locanda di montagna e sviluppata nel tempo dalla famiglia Gasser e ora pronta all'inizio di un'altra stagione.
Una struttura che si distingue per un’architettura che dialoga con l’ambiente circostante attraverso volumi audaci, materiali naturali e ampie aperture sulle cime e sui boschi della Val Pusteria.Le 76 camere e suite offrono scorci sul paesaggio, mentre gli spazi comuni sono stati progettati per valorizzare la luce e la vista sulle montagne.
Uno degli elementi più riconoscibili dell’hotel è la Sky Spa Heaven & Hell, realizzata dallo studio NOA di Bolzano. La struttura sospesa, sostenuta da una robusta carpenteria in acciaio, amplia l’esperienza wellness con ambienti collocati su livelli differenti. Nella parte superiore, due vasche idromassaggio panoramiche invitano al relax; nell’area inferiore si alternano saune, idromassaggio e una zona dedicata al freddo, con doccia ghiacciata.
Il percorso gioca sui contrasti tra caldo e freddo, quiete e stimolazione sensoriale, sempre con lo scenario alpino sullo sfondo.
Sky Pool e wellness: nove piscine e nove saune
Il centro del benessere si estende su 7.000 metri quadrati e comprende nove piscine e nove saune, oltre a un percorso Kneipp immerso nel frutteto. La Sky Pool a sfioro è uno dei punti più caratteristici: lunga 25 metri, si trova a 12 metri dal suolo ed è mantenuta a 33 gradi. Il fondo trasparente accentua la sensazione di sospensione e apre la vista verso il paesaggio sottostante. Tra le altre vasche figurano la piscina esterna con acqua salina a 33 gradi, l’idromassaggio outdoor a 37 gradi, la piscina interna a 31 gradi e la vasca esterna di acqua fredda a 19 gradi.
Per la stagione invernale 2026-2027, l’offerta comprende anche ambienti dedicati a differenti temperature e rituali. La sauna panoramica, riscaldata a 82 gradi, è caratterizzata da rivestimenti in legno disposti a spina ungherese e ospita ogni giorno gettate di vapore secondo il metodo Aufguss. Si aggiungono una biosauna con vista a 55 gradi, un bagno di vapore a 45 gradi, una sauna alle erbe a 55 gradi e un bagno turco ricavato in un ambiente ispirato a una grotta dolomitica, a 42 gradi. Peeling e trattamenti completano il percorso. Le sette cabine dedicate ai trattamenti propongono massaggi e rituali ispirati anche all’Ayurveda, con l’obiettivo di affiancare al relax una proposta di cura del corpo.
Cucina dell’Hotel Hubertus: prodotti locali e influenze mediterranee
La proposta gastronomica è affidata allo chef Antonio Triscari, che parte dagli ingredienti freschi del territorio per costruire una cucina legata alla Val Pusteria, arricchita da richiami mediterranei e internazionali. Le sale da pranzo, illuminate da vetrate a tutta altezza, mantengono un rapporto diretto con il panorama e accompagnano l’esperienza a tavola con la vista sulle montagne.
Anche la cantina contribuisce all’offerta: la selezione comprende vini dell’Alto Adige, etichette italiane e bottiglie provenienti da altre aree vitivinicole internazionali.
Plan de Corones, nuovi impianti e piste per l’inverno 2026-2027
Dopo gli interventi che hanno interessato l’hotel, tra cui il rinnovo dell’ingresso, della lobby e del Panorama Bar, l’attenzione per la stagione fredda si sposta anche sulle novità del comprensorio sciistico. L’area del Plan de Corones ha avviato un programma di aggiornamento degli impianti e delle piste. Tra gli interventi annunciati rientra la ricostruzione della cabinovia Kronplatz 1+2,. La pista rossa Lumen viene prolungata fino alla nuova stazione intermedia, raggiungendo una lunghezza di 2,7 chilometri, mentre è prevista anche la nuova pista blu Weiden.
Nell’area sopra Valdaora è inoltre prevista la nuova seggiovia Dolomiti, dotata di sedili riscaldati e collegata a una pista blu panoramica, adatta a chi preferisce una discesa meno impegnativa. Le modifiche ampliano le possibilità per sciatori e aggiornano i collegamenti all’interno del comprensorio. Per informazioni operative e disponibilità degli impianti è opportuno fare riferimento agli aggiornamenti ufficiali del Plan de Corones prima della partenza.
Sciare a Valdaora: 120 chilometri di piste e Dolomiti Superski
La posizione dell’Hotel Hubertus a Valdaora consente di raggiungere in pochi minuti, grazie alla navetta della struttura, la cabinovia che conduce alle piste. Il Plan de Corones mette a disposizione 120 chilometri di tracciati, inseriti nel circuito Dolomiti Superski. Gli sciatori più esperti possono misurarsi con le cinque discese nere note come Black Five: Sylvester, Hernegg, Pre de Peres, Erta e Piculin. In quota, a 2.230 metri, lo snowpark offre linee con difficoltà progressive, dalla Easy Line per chi inizia a cimentarsi con i salti alla Medium Line, oltre a due percorsi Family Fun pensati per i bambini.
Tra gli appuntamenti sportivi della stagione figura la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile in programma il 19 gennaio 2027 sulla pista Erta, a San Vigilio di Marebbe. La gara di slalom gigante porterà sul tracciato alcune delle migliori atlete internazionali, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino una competizione di alto livello.
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Ciaspolate e Mercatino di Natale a Brunico
La vacanza invernale in Val Pusteria non si limita allo sci. L’Hotel Hubertus organizza escursioni con le ciaspole accompagnate da guide, attraverso boschi innevati e itinerari che permettono di osservare il territorio a un ritmo più lento. Le uscite sono un’alternativa per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto senza utilizzare gli impianti di risalita, con percorsi immersi nella quiete della montagna.
A circa 15 chilometri dalla struttura, Brunico ospita il tradizionale Mercatino di Natale, previsto dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Le bancarelle nel centro cittadino propongono prodotti e atmosfere legati al periodo festivo, offrendo una possibilità di visita anche nelle giornate dedicate al relax o alle attività fuori pista.
MMM Corones e spettacolo di Carnevale sulla neve
Sul Plan de Corones, vicino alla vetta, il MMM Corones, museo progettato dall’architetta Zaha Hadid, approfondisce la storia dell’alpinismo tradizionale attraverso il progetto culturale di Reinhold Messner. La struttura, in parte scavata nella roccia, è anche un punto panoramico da cui osservare le Dolomiti a 360 gradi. La visita può diventare una tappa culturale durante una giornata in montagna, affiancando l’attività sportiva alla scoperta della storia dell’alpinismo.
Il calendario invernale comprende inoltre lo Spettacolo di Carnevale sulla neve, previsto il 9 febbraio 2027 sulla pista Gassl, a Valdaora di Mezzo. L’evento riunisce scuole di sci e mezzi battipista in una rappresentazione dedicata all’evoluzione dello sci e del Plan de Corones, con esibizioni sulla neve e sul ghiaccio, luci e coreografie. Tra benessere, gastronomia, sport e appuntamenti locali, l’Hotel Hubertus si propone così come base per esplorare le diverse esperienze dell’inverno altoatesino.