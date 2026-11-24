C’è un momento preciso, a ridosso delle feste, in cui varcare la soglia di un hotel significa entrare in un’altra dimensione: il ritmo rallenta, lo sguardo si posa sui dettagli e l’accoglienza si fa ancora più avvolgente. Torna anche quest’anno la rassegna di Italia a Tavola dedicata ai migliori allestimenti natalizi degli hotel, un appuntamento ormai atteso per chi ama lasciarsi ispirare dal fascino dell’ospitalità durante le festività.

Ma le scenografie sono solo il punto di partenza: sempre più strutture affiancano alle decorazioni un ricco calendario di appuntamenti ed eventi dedicati, trasformando lobby, cortili e sale in veri e propri salotti delle feste. Tra grandi classici rivisitati, installazioni d’autore, merende a tema, degustazioni e serate speciali, il nostro viaggio attraversa indirizzi capaci di interpretare lo spirito del Natale con personalità, offrendo un’esperienza da vivere a 360 gradi.

I migliori allestimenti natalizi 2026 degli hotel

Four Seasons Milano

Per le festività 2026 il Four Seasons Hotel Milano si trasforma nel paesaggio incantato del Grande Nord, tra alberi innevati, suggestioni glaciali, giochi di luce e fauna artica che avvolgono l’ingresso, la lobby, la Sala Camino, lo Stilla Bar e il ristorante Zelo.

L’allestimento natalizio della Sala Camino, dove le luci calde delle candele e degli alberi dialogano con installazioni glaciali, cervi bianchi e suggestioni nordiche Il percorso luminoso di Stilla Bar e della lobby, immersi in una foresta incantata di rami brinati, luci scintillanti e richiami al paesaggio polare La veranda del ristorante Zelo avvolta dall’atmosfera del Grande Nord, tra rami innevati illuminati, morbidi velli bianchi e sculture ispirate alla fauna artica Gli interni del ristorante Zelo trasformati per le festività 2026 in un paesaggio invernale immersivo tra betulle ghiacciate, luci soffuse e dettagli materici. Un momento della Merenda al Polo Nord, con il panettone artigianale di Stefano Trovisi accompagnato da creme, gelato soft, piccola pasticceria delle feste e i drink invernali di Stilla Bar La novità Degustazione d'Autore: il cofanetto che racchiude le due versioni da 500 grammi del panettone firmato Stefano Trovisi, il Tradizionale e la Special Edition Mango e Albicocca ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L’allestimento natalizio della Sala Camino, dove le luci calde delle candele e degli alberi dialogano con installazioni glaciali, cervi bianchi e suggestioni nordiche Il percorso luminoso di Stilla Bar e della lobby, immersi in una foresta incantata di rami brinati, luci scintillanti e richiami al paesaggio polare La veranda del ristorante Zelo avvolta dall’atmosfera del Grande Nord, tra rami innevati illuminati, morbidi velli bianchi e sculture ispirate alla fauna artica Gli interni del ristorante Zelo trasformati per le festività 2026 in un paesaggio invernale immersivo tra betulle ghiacciate, luci soffuse e dettagli materici. Un momento della Merenda al Polo Nord, con il panettone artigianale di Stefano Trovisi accompagnato da creme, gelato soft, piccola pasticceria delle feste e i drink invernali di Stilla Bar La novità Degustazione d'Autore: il cofanetto che racchiude le due versioni da 500 grammi del panettone firmato Stefano Trovisi, il Tradizionale e la Special Edition Mango e Albicocca

Prosegue inoltre la Merenda al Polo Nord (dalle 10 alle 19) firmata dall’executive pastry chef Stefano Trovisi e dall’executive chef Fabrizio Borraccino: accanto alla celebre Alzatina dolce e salata, spazio a quattro cioccolate calde monorigine, ai drink invernali del bartender Alejandro Pellejero - tra vin brulé, Polar Punch e golden spicy latte - e al Panettone artigianale servito con creme e gelato soft. Lievitato oltre 56 ore, il panettone di Trovisi è disponibile anche da asporto nelle versioni Tradizionale, Special Edition Mango e Albicocca e nella box Degustazione d’Autore. Al ristorante Zelo, infine, menu dedicati per Vigilia, Natale e Capodanno.

Rome Cavalieri

Sospeso sulla Città Eterna, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel celebra le feste tra riflessi dorati e decorazioni scintillanti. A dicembre, il salotto del Tiepolo Lounge anima i pomeriggi con il Christmas Afternoon Tea tra dolcetti a tema, lasciando poi spazio alle Timeless Christmas Vibes con cocktail e musica dal vivo. Il 24 dicembre, l’alta cucina firma la Vigilia sia a La Pergola, con il menu tristellato di Heinz Beck, sia nella Sala Belle Arti con le proposte marine di Nicholas Cuomo e i dessert di Dario Nuti, seguiti da degustazioni di cioccolato e distillati.

L'allestimento di Natale del Rome Cavalieri panettone artigianale delle feste, protagonista della proposta dolce del Rome Cavalieri tra dettagli dorati, cioccolato e omini di pan di zenzero Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'allestimento di Natale del Rome Cavalieri panettone artigianale delle feste, protagonista della proposta dolce del Rome Cavalieri tra dettagli dorati, cioccolato e omini di pan di zenzero Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola