ARIA DI FESTA
I migliori allestimenti natalizi 2026 degli hotel: Four Seasons Milano
Torna la rassegna di Italia a Tavola dedicata ai migliori allestimenti natalizi degli hotel: un viaggio tra scenografie d’autore, atmosfere avvolgenti e un ricco calendario di eventi per vivere la magia delle feste, spaziando dagli alberi più scenografici alle esperienze enogastronomiche e musicali che animano le strutture fino all’Epifania
C’è un momento preciso, a ridosso delle feste, in cui varcare la soglia di un hotel significa entrare in un’altra dimensione: il ritmo rallenta, lo sguardo si posa sui dettagli e l’accoglienza si fa ancora più avvolgente. Torna anche quest’anno la rassegna di Italia a Tavola dedicata ai migliori allestimenti natalizi degli hotel, un appuntamento ormai atteso per chi ama lasciarsi ispirare dal fascino dell’ospitalità durante le festività.
Ma le scenografie sono solo il punto di partenza: sempre più strutture affiancano alle decorazioni un ricco calendario di appuntamenti ed eventi dedicati, trasformando lobby, cortili e sale in veri e propri salotti delle feste. Tra grandi classici rivisitati, installazioni d’autore, merende a tema, degustazioni e serate speciali, il nostro viaggio attraversa indirizzi capaci di interpretare lo spirito del Natale con personalità, offrendo un’esperienza da vivere a 360 gradi.
I migliori allestimenti natalizi 2026 degli hotel
Four Seasons Milano
Per le festività 2026 il Four Seasons Hotel Milano si trasforma nel paesaggio incantato del Grande Nord, tra alberi innevati, suggestioni glaciali, giochi di luce e fauna artica che avvolgono l’ingresso, la lobby, la Sala Camino, lo Stilla Bar e il ristorante Zelo.
Prosegue inoltre la Merenda al Polo Nord (dalle 10 alle 19) firmata dall’executive pastry chef Stefano Trovisi e dall’executive chef Fabrizio Borraccino: accanto alla celebre Alzatina dolce e salata, spazio a quattro cioccolate calde monorigine, ai drink invernali del bartender Alejandro Pellejero - tra vin brulé, Polar Punch e golden spicy latte - e al Panettone artigianale servito con creme e gelato soft. Lievitato oltre 56 ore, il panettone di Trovisi è disponibile anche da asporto nelle versioni Tradizionale, Special Edition Mango e Albicocca e nella box Degustazione d’Autore. Al ristorante Zelo, infine, menu dedicati per Vigilia, Natale e Capodanno.
Rome Cavalieri
Sospeso sulla Città Eterna, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel celebra le feste tra riflessi dorati e decorazioni scintillanti. A dicembre, il salotto del Tiepolo Lounge anima i pomeriggi con il Christmas Afternoon Tea tra dolcetti a tema, lasciando poi spazio alle Timeless Christmas Vibes con cocktail e musica dal vivo. Il 24 dicembre, l’alta cucina firma la Vigilia sia a La Pergola, con il menu tristellato di Heinz Beck, sia nella Sala Belle Arti con le proposte marine di Nicholas Cuomo e i dessert di Dario Nuti, seguiti da degustazioni di cioccolato e distillati.
Il 25 spazio all’atteso Christmas Brunch con l’arrivo di Babbo Natale e alla cena stellata di Beck. Per San Silvestro, doppia proposta gastronomica, conto alla rovescia con Champagne al Tiepolo Lounge e brindisi ai fuochi d’artificio dalla Terrazza degli Aranci. Il nuovo anno si apre infine con il Brunch del 1° gennaio e il Pranzo della Befana al Ristorante Uliveto.