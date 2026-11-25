Questo cambio di stagione è anche il momento più adatto perché riti, tradizioni, appuntamenti familiari si traducano in poesia, anche gastronomica. Le domeniche assolate baciano il profilo dell'Etna e invitano a scampagnate tra i boschi, immersi nel foliage. Le spiagge del Mar Ionio, invece, appaiono più dorate che in estate, mentre in casolari e case di campagna i sentori di barbecue e di grigliata sono un elemento fisso, che preannuncia divertimento a tavola.

Vico Astemio a Riposto: la storia dello chef Massimiliano Vasta

Questa volta, la tavola è quella di “Vico Astemio - Cucinoteca”, dove si ritrovano piacevoli sentimenti familiari e sapori di casa. Il ristorante è incastonato tra i vicoli del porto di Riposto, sulla costa ionica etnea, e ha da poco inaugurato il nuovo menu, che rende omaggio alla stagione autunnale. Chef patron è Massimiliano Vasta, un passato da appassionato commerciante di vini, con alcune enoteche sul territorio, prima di scommettere su sé stesso nella ristorazione. Alla creazione di Vico Astemio Vasta ci è arrivato lentamente, con scelte ponderate e a tratti sofferte, attraverso consigli familiari, scommesse sentimentali e quel quid in più che non tradisce mai chi agisce per affetto: insomma, con quelle percezioni e quell'istinto a creare cose belle, che parlano di noi e di chi amiamo, resistendo al trascorrere del tempo.

Lo chef patron Massimiliano Vasta

Così, nelle conversazioni con lo chef, ritornano spesso la figura e il ricordo di suo padre (ormai scomparso), dei suoi preziosi consigli, delle sue brillanti intuizioni. Lo si avverte con discrezione e con la stessa discrezione chiediamo a Massimiliano dei vigneti di famiglia, della scommessa di farsi produttori di vino e di olio sempre per amore, prima che per fini commerciali. Nel racconto, allora, tornano le scelte e la consapevolezza dello chef nel farsi interprete del territorio, nel recarsi ogni mattina nei mercati locali per scegliere gli ingredienti che determineranno giorno per giorno le sue ricette, nell'incontrare i pescatori appena rientrati dalle trasferte in mare.

“Sotto la cenere”, il nuovo menu degustazione di Vico Astemio

Tra i nuovi percorsi degustazione, la scelta cade su “Sotto la cenere”, un “Racconto di terra, fuoco e memoria” certamente intrigante, che ricorda appunto le riunioni familiari, le grigliate con gli amici, quei sapori concreti e gustosi attorno a un barbecue… Ma anche perché la “cenere” richiama quella dell'Etna, con cui ogni catanese fa i conti durante l'anno e che tanto attira i turisti per il suo fastidioso fascino; o, ancora, richiama la “cenere” della memoria, dei sentimenti svelati e di quelli ancora nascosti dentro di noi. Cuore e memoria, dunque, sono tra gli ingredienti che compaiono già dalle prime portate di Vico Astemio e il risultato è una gradevole esperienza a tavola, che ancora una volta è valsa al ristorante l'ingresso in Guida Michelin e in altre prestigiose guide.

Un angolo della sala del ristorante “Vico Astemio - Cucinoteca”

Il benvenuto dello chef è in una polpettina ad arancinetto (ma senza riso), lavorata esternamente come fosse un arancino, con all'interno tonno alletterato, amalgamato con confettura di cipolla rossa homemade leggermente sfumata al rum, con sopra e sotto salsa rossa eoliana. Il benvenuto è proseguito con la filosofia della cucina di recupero: un assaggio di pane raffermo, lavorato al barbecue e servito con burro salato e un pezzetto di sgombro marinato a secco e poi affumicato. E ancora, una cialda al nero di seppia con maionese agli agrumi. Infine, servito in una ciotolina, un impasto di pizza, una pallina fritta con emulsione di tuma fresca. L'olio evo utilizzato, 952 Vigna Vasta, proviene dal piccolo appezzamento di terra sull'Etna di proprietà di famiglia, con 120 alberi di ulivo, da cui nascono circa 800 bottiglie da Nocellara dell'Etna e Randazzese. Già dagli amuse-bouches, così, si è compreso il senso di “Sotto la cenere”, mentre ad accompagnare le prime portate è il Murgo Brut Metodo Classico, etichetta storica del territorio etneo.

Alcuni degli amouse bouche

I sapori dell'autunno etneo, dalle castagne ai funghi

Il nuovo, elegante ingresso a tavola è “Autunno”. Protagoniste le castagne, passate nel barbecue, poi cotte e lavorate per ottenere una crema densa, cui si aggiungono il succo di melograno e la nota croccante del guanciale di suino nero dei Nebrodi. Una morbida tentazione della stagione in corso. Nel calice arriva il Pinot Nero Riserva Trattmann 2020 Doc Alto Adige - Südtirol della Cantina Girlan, ottimo compagno di viaggio in questa fase della cena, che getta un ponte culturale tra le vigne altoatesine e i territori etnei. Poi, seguito degnamente dal Versante Nord 2022, Igt Terre Siciliane di Eduardo Torres Acosta - Viticultore, intenso Nerello Mascalese, che tornerà a parlare siciliano.

Il piatto “Autunno”

Lungo il sentiero gastronomico è il momento del piatto “Sottobosco” (nella foto d'anteprima), che ricorda il contesto e la poesia del foliage, con piccole contaminazioni. L'ingrediente principe è il fungo, anticipato da una patata affumicata, con polvere verde di cavuliceddi essiccati, cipolla rossa fermentata con una nota agrodolce che dona acidità al piatto e, appunto, il fungo, cotto al barbecue e da cui viene creata una sua estrazione attorno, che dà l'anima al piatto stesso. A completare tutto, una leggera pioggia di nocciole dell'Etna. È il trionfo dell'autunno, quella piacevole sensazione di sapori del vulcano presenti sulle tavole dei catanesi e che conquistano anche tanti turisti e visitatori. Ad anticipare i primi piatti, invece, è “Dorato”, ricordo di un arancino, con alla base una gradevole fonduta di provola del casale e ragù di vitello. Il connubio col barbecue è dato dal soffritto, con le classiche verdure utilizzate (carote, sedano e cipolla) che, prima di essere tritate e messe in casseruola, sono cotte al barbecue. All'interno, il riso è lavorato con lo zafferano.

La cucina di Massimiliano Vasta fra tradizioni familiari e cotture alla brace

È “L'Attesa”, poi, il “vero” primo che arriva. Ci si immagina, secondo le tradizioni familiari siciliane, accomodati a tavola mentre si attende con ansia e con appetito l'arrivo della pasta. Ma anche, spiega lo chef, poiché c'è tanto lavoro dietro ogni ingrediente. È un piacevole e prelibato raviolo, farcito con una guancia brasata. Il fondo è costituito dalle verdure di cottura, cui si aggiunge il vino. E l'arrivo nel piatto di una fonduta di ragusano non stagionato è una firma altrettanto poetica. Il legame col barbecue, in questo caso, è nella guancia, che viene rosolata sul carbone e poi messa in padella.

Il piatto “L'Attesa”

Come “fuori menu”, poi, assecondando un nostro desiderio, è apparsa a tavola la versione dell'uovo invernale, con crema di patata affumicata al barbecue, fungo cardoncello croccante cotto a fiamma alta e spadellato, uovo panato con mollica di pane e, all'interno, il cuore caldo del tuorlo, che va ad amalgamarsi con la patata. Un gioco di morbidezza e croccantezza allo stesso tempo. Le consistenze sono spiegate benissimo dall'armonia e dalla cremosità di sapori perfettamente equilibrati. E il nostro desiderio è stato soddisfatto.

L'uovo invernale, un fuori menu

Riportata la barra della navigazione sul percorso di degustazione, ecco “Plebiscito”, un classico delle grigliate nei piatti catanesi, che rende omaggio allo street food etneo, con la sua “regina”, la cipollata, un po' più elegante. Cambia la cottura del cipollotto, prima lavorato al vapore, che permette di renderlo più morbido; la pancetta che lo avvolge è di suino nero, con un doppio passaggio per rendere l'abbraccio romantico e gustoso, unito poi dalla salsa barbecue fatta in casa, mentre la nota verde è una riduzione di sedano, che dà freschezza e pulizia al palato.

Il piatto “Plebiscito”

Dalle mele dell'Etna al dessert: l'ultima portata di Vico Astemio

Preannunciato da un delizioso Recioto della Valpolicella Docg Valpantena 2021 di Bertani, ecco infine il dessert, “Ultima Brace”, sempre in tema cenere e vulcano, con le mele dell'Etna prima caramellizzate al forno con una soluzione di burro, zucchero e acqua acidula con limone, poi finite al barbecue. Sopra, una crema di ricotta e crumble di mandorle e carruba completano il tutto, delicatamente. La poesia dei piatti di Vico Astemio, dunque, sembra riuscire a spazzare via, ancora oggi, quella sensazione di freddo che l'inverno imminente vorrebbe farci provare.

Il dessert “Ultima Brace”